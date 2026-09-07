José Olger Melo, miembro de la Legión Extranjera, escapó de las disidencias de las Farc y pasó cuatro días huyendo en Nariño

José Olger Melo Charry llegó por sus propios medios a una subestación de Policía en Policarpa. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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José Olger Melo Charry, miembro activo del Ejército francés y perteneciente a la Legión Extranjera, logró escapar de sus captores después de permanecer varios días en poder de las disidencias de las Farc en Nariño. El militar llegó por sus propios medios hasta una subestación de Policía en el municipio de Policarpa, donde recibió atención de los uniformados.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, Melo Charry apareció hacia las 11:30 de la noche del sábado 5 de septiembre en la Subestación de Policía del corregimiento El Ejido. El hombre se presentó ante los policías después de completar cuatro días de “evasión y escape de sus captores”, integrantes del frente Franco Benavides, estructura que delinque en esa zona del departamento.

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Tras su llegada, los uniformados activaron los protocolos establecidos para garantizar su seguridad y permaneció bajo custodia mientras se coordinaba con las autoridades militares su traslado desde Policarpa hasta Pasto.

Melo Charry fue trasladado por vía aérea hasta Pasto, donde recibió atención médica. - crédito REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

José Olger Melo fue trasladado a Pasto

Según el diario, durante la mañana de este domingo se realizó la extracción aérea desde El Ejido hasta Pasto. Una vez llegó a la capital de Nariño, Melo Charry fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación y acompañado por sus familiares.

En el procedimiento participan funcionarios del Gaula Militar Nariño y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes acompañan las actuaciones relacionadas con el caso.

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El militar permanecerá bajo atención médica mientras las autoridades esperan conocer su parte de salud antes de avanzar con las diligencias judiciales correspondientes.

Una vez cuente con autorización médica, los investigadores tienen previsto entrevistarlo para establecer las circunstancias en las que fue privado de la libertad, conocer cómo consiguió escapar y obtener información que permita identificar a los integrantes del frente Franco Benavides que habrían participado en su secuestro.

La declaración de Melo Charry también permitirá reconstruir lo ocurrido durante los cuatro días en los que permaneció huyendo de sus captores antes de llegar a la subestación policial de El Ejido.

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El militar permaneció varios días retenido por integrantes de las disidencias de las Farc en Nariño. - crédito Europa Press

¿Cuándo fue secuestrado José Olger Melo?

Melo Charry fue secuestrado el pasado 6 de agosto, cuando transitaba por una carretera de Nariño, en el suroeste de Colombia.

El medio señaló que el militar había llegado al país un día antes del rapto. El hombre es oriundo de Nariño, aunque reside en el exterior. Según la información conocida por la revista, habría regresado a Colombia para visitar a familiares y amigos en Pasto y en una zona de la cordillera Occidental.

El Tiempo, por su parte, informó que Melo Charry había desaparecido cuando se desplazaba por una zona rural del municipio de Cumbitara, en el norte de Nariño.

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Semana también señaló que el militar viajaba acompañado por una mujer, quien igualmente fue tomada como rehén y posteriormente liberada horas después, según las autoridades.

La retención se produjo en una zona en la que tienen presencia grupos armados. Las disidencias que mantuvieron al militar en su poder son estructuras que se financian mediante actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos.

El Estado Mayor Central confirmó el 30 de agosto que tenía en su poder a José Olger Melo Charry. - crédito AFP

El EMC se atribuyó el secuestro

El Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Farc, se atribuyó el secuestro de Melo Charry en un comunicado divulgado el 30 de agosto, según la revista.

En el documento, la organización armada afirmó que sus unidades habían “interceptado y tomado prisionero al cabo José Olger Melo Charry”, a quien identificó como miembro activo del Ejército francés y perteneciente a la Legión Extranjera. La veracidad del comunicado fue confirmada a la AFP por una fuente policial.

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En ese pronunciamiento, las disidencias aseguraron que la integridad del militar estaría garantizada mientras no se desarrollaran operaciones militares contra sus integrantes en la zona donde permanecía retenido.

“Su integridad física está plenamente garantizada mientras no se lleve a cabo ninguna operación militar hostil en la zona donde fue secuestrado”, señaló el Estado Mayor Central, según la información publicada por el medio.

La organización armada también responsabilizó al presidente Abelardo de la Espriella ante un eventual intento de rescate militar y advirtió que cualquier acción de la Fuerza Pública recibiría una respuesta.

Pese a esas declaraciones, Melo Charry consiguió escapar de sus captores y posteriormente llegó hasta la subestación de Policía de El Ejido, de acuerdo con la información conocida por ambos medios.

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