España

La Policía Nacional y la Guardia Civil interceptan a una treintena de migrantes ocultos en camiones de feria en Melilla esta madrugada

Los agentes han acompañado a los feriantes durante todo el recorrido hasta la estación marítima para impedir que aprovechen el trayecto para saltar a los vehículos

Un agente realiza inspecciones en el marco de la Operación Feriante. (Guardia Civil)
Un agente realiza inspecciones en el marco de la Operación Feriante. (Guardia Civil)
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La Policía Nacional ha interceptado en Melilla a una treintena de migrantes ocultos en camiones de feria durante la madrugada de este lunes, en una Operación Feriante marcada por el aumento de la presión migratoria y por el riesgo que asumen quienes intentan llegar como polizones a la península.

Según EFE, los agentes han localizado a alrededor de 30 migrantes escondidos en los vehículos de las atracciones hasta las seis y media de la mañana, en una noche de movimiento constante en el recinto ferial y con controles reforzados también en el puerto antes del embarque.

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La agencia sitúa este repunte por encima del registrado en años anteriores y lo vincula a la mayor presencia de menores extranjeros no acompañados en la ciudad. Ese aumento se ha acentuado tras el repunte migratorio de finales de julio, que ha llevado a Melilla a superar con holgura la capacidad máxima de sus centros de acogida.

Durante toda la madrugada, el recinto ferial ha estado bajo un dispositivo especial de la Policía Nacional. El puerto, por su parte, ha quedado bajo vigilancia de la Guardia Civil, que ha sumado una nueva revisión previa al embarque hacia la península.

El operativo no se ha limitado a la inspección estática de los camiones. La Policía Nacional también ha acompañado a los feriantes durante todo el recorrido hasta la estación marítima para impedir que los migrantes aprovechen el trayecto para saltar a los vehículos.

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En ese despliegue participan unidades de guías caninos, medios aéreos con drones y la Unidad de Prevención y Reacción, la UPR. Su cometido, según la información recogida por el medio, es impedir que los migrantes se oculten en vehículos y atracciones y evitar que pongan en peligro su vida en el intento de alcanzar la península.

Los propios feriantes han colaborado con los agentes durante la noche. En varios casos, han avisado a la Policía Nacional cuando detectaban a menores escondidos en los camiones y, en otros, los han sacado ellos mismos de los escondites antes de que los vehículos continuaran la marcha.

EFE ha observado además un tránsito continuado de migrantes en la zona ferial durante la madrugada, un indicio de la intensidad de la presión registrada este año. Esa actividad ha obligado a mantener el control durante horas en uno de los momentos más sensibles del desmontaje de las atracciones tras las fiestas patronales.

El puerto de Melilla mantendrá controles por tierra, mar y aire hasta la última salida

La Guardia Civil ha desplegado su propio dispositivo en el puerto de Melilla y lo mantendrá hasta que abandone la ciudad la última atracción de feria. El instituto armado ha precisado que la vigilancia se desarrollará por tierra, mar y aire.

El objetivo, de acuerdo con el cuerpo, es “velar por la seguridad e integridad física de las personas que puedan ir ocultas que intenten acceder de manera irregular, con el consiguiente riesgo para sus vidas”.

La inspección se concentrará en camiones, bateas, remolques y atracciones de feriantes. Según ha informado la Guardia Civil, el control será “exhaustivo” e ininterrumpido desde la llegada de las atracciones a la zona restringida de seguridad del puerto hasta su embarque en los distintos buques con destino a la península.

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