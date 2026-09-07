México

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 6 de septiembre

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 6 de septiembre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 12235.

Número ganador: 05-07-08-10-15.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12236.

Número ganador: 03-05-08-14-24.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se ocultó en Los Mochis, fue detenido en México y huyó a Alemania: qué se sabe de Bernhard Fritsch, buscado por el FBI

El empresario alemán defraudó a inversionistas por más de 26 millones de dólares con una supuesta app para celebridades

Se ocultó en Los Mochis, fue detenido en México y huyó a Alemania: qué se sabe de Bernhard Fritsch, buscado por el FBI

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de septiembre de 2026

Quién fue el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Tras un carrusel de infarto y más de 14 millones de votos, la casa despidió a uno de sus integrantes en la sexta gala de eliminación

Quién fue el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Quién es el nuevo habitante que entró a La Casa de los Famosos México 2026

El carrusel, reservado hasta ahora para las despedidas, se convirtió en la puerta de entrada de un nuevo competidor que desconcertó a todos dentro de la casa

Quién es el nuevo habitante que entró a La Casa de los Famosos México 2026

Anabel Hernández reacciona a la etapa de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

Tras salir de prisión en Estados Unidos, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha retomado su vida ahora como modelo e influencer

Anabel Hernández reacciona a la etapa de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Anabel Hernández reacciona a la etapa de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

Anabel Hernández reacciona a la etapa de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero

Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero

Capturan a “Baldo”, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos

ENTRETENIMIENTO

Azalia Ojeda, “La Negra”, se suma al elenco de La Granja VIP: quién es y por qué es famosa

Azalia Ojeda, “La Negra”, se suma al elenco de La Granja VIP: quién es y por qué es famosa

Quién fue el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Quién es el nuevo habitante que entró a La Casa de los Famosos México 2026

Anabel Hernández reacciona a la etapa de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

DEPORTES

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Toluca vs Monterrey Final Leagues Cup EN VIVO: cómo quedó la final, goles y lo más relevante del partido

Cruz Azul habría expulsado a Santiago Domínguez del Estadio Azteca, directiva cumple su palabras luego de comentarios machistas al equipo femenil

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027

A días de que Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez regresen al ring, su padre da veredicto de cómo están sus hijos