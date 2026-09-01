Alemania atribuyó a Rusia un intento de ataque con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle

Alemania anunció el cierre del consulado ruso en Bonn y la rescisión del contrato de la Casa Rusa en Berlín tras el ataque en Leipzig. (AP foto/Ebrahim Noroozi)

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Alemania atribuyó oficialmente a Rusia el intento de ataque con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle el pasado 4 de agosto, y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn y la cancelación del contrato del centro cultural “Casa Rusa” en Berlín, según informaron el martes el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, y el canciller de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.

El 4 de agosto, agentes encontraron un dron con carga explosiva en una zona de aviones de carga del aeropuerto, cerca de una aeronave ucraniana Antonov. Un segundo aparato colisionó con un avión de la empresa de mensajería DHL, y diez días después los investigadores hallaron un tercero, junto a más explosivos. Ninguno de los dispositivos llegó a detonar.

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El Gobierno alemán concluyó que “Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto”, según declaró Dobrindt en rueda de prensa en Berlín. El ministro explicó que los elementos hallados —configuración del dron, componentes, explosivos y detonador— “son conocidos por nosotros a partir de otras operaciones híbridas rusas y su guerra contra Ucrania”, y apuntó a “personas que actuaron en nombre de organismos estatales rusos”, sin identificar a cuáles. Pese al alto grado de planificación y conocimiento técnico que requirió la operación, su ejecución fue dejada en manos de agentes “de bajo nivel”, precisó.

La experta en seguridad y defensa del Consejo Alemán para Relaciones Exteriores (DGAP) Nina Locher explicó a EFE que el ataque representó “un nuevo nivel de escalada”. “No se trataba simplemente del sobrevuelo de un dron sobre una infraestructura crítica. En este caso, el dron llevaba explosivos”, afirmó. “Eso supone una nueva escalada porque el ataque podría haber provocado realmente una explosión y haberse convertido en un atentado con características militares”, agregó.

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Wadephul, que realizó una escala en Berlín durante un viaje a Irlanda para comparecer junto a Dobrindt, afirmó que “con el intento de ataque en Leipzig, el liderazgo ruso decidió deliberadamente dañar de forma significativa nuestra ya muy deteriorada relación bilateral”. El consulado ruso en Bonn cerrará el 18 de septiembre; el contrato del centro cultural “Casa Rusa” en Berlín quedará rescindido. Berlín también reforzará los controles de entrada para ciudadanos rusos, presionará dentro de la Unión Europea (UE) para ampliar las listas de sanciones e incrementará la presión sobre la denominada “flota fantasma”, los buques tanqueros sospechosos de transportar petróleo ruso en violación de las sanciones internacionales.

Alemania atribuyó a Rusia el intento de ataque con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle del 4 de agosto. (REUTERS/Axel Schmidt)

El embajador ruso fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajarova, rechazó toda responsabilidad de Moscú y calificó las acusaciones de “pretexto rebuscado y fabricado” para que Berlín escale tensiones, según informó la agencia estatal rusa Tass. Prometió una “respuesta apropiada” a los cierres anunciados, sin ofrecer detalles.

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Los investigadores hallaron tres drones con explosivos en Leipzig/Halle, uno de ellos cerca de un avión ucraniano Antonov y otro tras colisionar con una aeronave de DHL. (REUTERS/Axel Schmidt)

El aeropuerto de Leipzig/Halle es uno de los principales centros de carga internacional de Europa y un nodo logístico para el apoyo a Ucrania. Alberga la Solución Internacional de Transporte Aéreo Estratégico de la OTAN (SALIS, por sus siglas en inglés), operativa casi a diario en el suministro de equipos a los grupos de combate de la Alianza a lo largo de su flanco oriental, desde Finlandia hasta Rumanía. En 2024, un dispositivo incendiario se activó en un centro logístico del aeropuerto y prendió fuego a un contenedor de carga antes de que pudiera ser embarcado, en un incidente que funcionarios de seguridad occidentales atribuyeron a la inteligencia rusa.

La agencia The Associated Press (AP) ha documentado alrededor de 200 incidentes de sabotaje y actividad hostil en Europa atribuidos a Rusia desde la invasión de Ucrania, entre ellos incendios en almacenes, lanzamientos de drones, intentos de eliminación de adversarios en el exterior, robo de tecnología de defensa y ciberataques contra infraestructuras críticas. En mayo, el presidente ruso Vladimir Putin rechazó esos datos y negó que Moscú lleve a cabo una campaña de sabotaje en Europa, según recogió la AP.

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La UE y la OTAN respaldaron a Alemania, mientras Polonia, Letonia y Estonia reportaron nuevos incidentes de sabotaje y drones en Europa.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó tras hablar por teléfono con el canciller Friedrich Merz que “la UE se encuentra en plena solidaridad con Alemania” y advirtió que “los ataques híbridos no quedarán sin una respuesta clara”. Anunció que el miércoles abordaría el asunto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y que los ministros de Exteriores de la UE estudiarán sanciones adicionales contra Rusia en su reunión en Irlanda.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, condenó el ataque “en los términos más enérgicos posibles” y aseguró que “Rusia no prevalecerá”. Rutte, por su parte, declaró que “las pruebas son claras” sobre la responsabilidad rusa y respaldó las medidas de Berlín, al tiempo que advirtió que “los intentos de Rusia de intimidarnos y socavar nuestra unidad fracasarán”.

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Horas antes del anuncio alemán, el primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó de nuevos actos de sabotaje en Polonia, incluidos incendios, registrados en las últimas “decenas de horas”. La víspera, un incendio había afectado las instalaciones de WB Electronics, que el Gobierno polaco describe como el mayor fabricante de drones de Europa. La fiscalía polaca abrió una investigación por sospechas de “participación de actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia”; los daños en la planta de Skarżysko-Kamienna se estimaron en al menos 15 millones de eslotis (unos USD 4 millones).

El mismo martes, varios drones de origen no identificado violaron el espacio aéreo de Letonia y Estonia, lo que obligó a movilizar cazas de la OTAN. El ministro de Exteriores letón, Margus Tsahkna, calificó el incidente de Leipzig de “otro claro ejemplo de las acciones cada vez más descaradas y peligrosas de Moscú en territorio europeo”.

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