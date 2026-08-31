Michelle Dayana, la niña de 6 años que estaba desaparecida en Antioquia, fue hallada sin vida

Michelle Dayana Chavarría, de seis años, fue hallada sin vida este lunes 31 de agosto en una zona rural de Buriticá, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X - Imagen Ilustrativa Infobae

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Michelle Dayana Chavarría, la niña de 6 años que permanecía desaparecida en el municipio de Buriticá (Antioquia), fue hallada sin vida el lunes 31 de agosto de 2026 en una zona rural del occidente del departamento.

La confirmación del hallazgo de la menor fue realizada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus canales oficiales de comunicación, concluyendo las labores de búsqueda iniciadas desde el 24 de agosto.

El operativo desplegado por las autoridades locales y los organismos de socorro incluyó la participación de equipos especializados de rescate, caninos adiestrados, unidades de la Policía Nacional y el uso de drones en el sector conocido como Cristo Rey.

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La menor permanecía desaparecida desde el 24 de agosto, cuando comenzaron las labores de búsqueda en el municipio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras conocerse el desenlace de los operativos de rastreo, el mandatario departamental envió un mensaje de apoyo a los allegados de la menor y solicitó el avance en las investigaciones judiciales para determinar las causas de la muerte.

“Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, escribió el gobernador Rendón en su cuenta de X.

De igual manera, el funcionario exigió la intervención inmediata de las instituciones del Estado para esclarecer los hechos que rodearon la desaparición y el posterior hallazgo de la menor.

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“Las autoridades deben poner toda su capacidad para esclarecer qué ocurrió y determinar si hay responsables. Por Michelle, por su memoria, estos hechos no pueden quedar sin respuestas”, añadió el gobernador en su publicación.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo y expresó sus condolencias a la familia de la niña - crédito @AndresJRendonC/X

Así comenzó la búsqueda de la niña de seis años

La desaparición de la niña ocurrió en la mañana del domingo 24 de agosto, según las declaraciones entregadas por su madre, Juvany Chavarría, a medios de comunicación de la región.

El reporte de la madre indica que la niña se encontraba en el patio externo de su residencia cuando ella ingresó a la cocina para preparar alimentos sobre las 9:55 a. m.

Al regresar a la parte exterior del inmueble, la menor ya no se encontraba en el sitio. La familia halló el calzado de la niña junto a un muro de la propiedad y procedió a seguir el rastro de sus pisadas durante un trayecto de una hora.

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La familia encontró el calzado de Michelle junto a un muro de la propiedad y comenzó a seguir sus huellas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el desarrollo de las investigaciones iniciales, la Fiscalía y la Policía analizaron las grabaciones de una cámara de seguridad ubicada en un establecimiento de comercio cercano a la vivienda.

El registro audiovisual de la floristería que queda cerca de la residencia mostró el ingreso de la niña al local a las 10:05 a. m. Tras no encontrar atención por parte de la propietaria, la grabación captó el momento en que la menor caminó hacia un sector cubierto de vegetación.

Durante el segundo día de búsqueda, los guías caninos inspeccionaron la zona con prendas de vestir de la menor para orientar el rastreo, dirigiéndose hacia las partes altas de la montaña sin obtener resultados en ese momento.

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A la par de las labores de campo, los familiares de la niña informaron a los investigadores que fueron víctimas de llamadas telefónicas de carácter extorsivo a partir del cuarto día de la desaparición.

Mientras avanzaba el operativo, la familia comenzó a recibir llamadas de personas que exigían dinero a cambio de información sobre Michelle; resultó ser una estafa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De hecho, la abuela de la menor denunció públicamente que personas desconocidas les exigieron la suma de $300.000 a cambio de entregarles a la niña en un punto específico.

Ante la situación, la familia realizó la transferencia del dinero solicitado por los extorsionistas, pero la menor no fue retornada a sus allegados como se había pactado en la llamada; cayeron en un método de robo que aparece cuando estas situaciones se hacen públicas.

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¿Qué hipótesis manejaron las autoridades?

Las autoridades continuaron recibiendo reportes sobre comunicaciones similares dirigidas a la familia de la niña, motivo por el cual los organismos de inteligencia no descartaban la hipótesis de un secuestro mientras avanzaban las búsquedas en el territorio.

Entre las hipótesis analizadas durante la búsqueda estuvo la posibilidad de un secuestro, aunque las circunstancias del caso continúan bajo investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los restos de Michelle Dayana Chavarría fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizará la necropsia para determinar las causas de su muerte.

El cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación mantiene la recolección de pruebas y testimonios en el municipio de Buriticá para establecer las circunstancias del hecho.

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