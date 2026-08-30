Pasteles con fotos de desaparecidos en Salamanca, Guanajuato generan polémica por falta de sensibilidad

Gobierno municipal y DIF de Salamanca, Guanajuato dio pasteles con los rostros de personas desaparecidas genera crítica y enojo de activistas y ciudadanos (Amor No Es Violencia AC backup/FB)

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La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en Salamanca, Guanajuato, terminó en medio de una fuerte crítica luego de que el gobierno municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) difundieran imágenes de una muestra gastronómica en la que fueron colocadas fotografías de personas desaparecidas sobre pequeños pasteles o panes individuales.

La actividad fue encabezada por el alcalde de Morena, César Prieto Gallardo y su esposa, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, presidenta del DIF municipal, como parte de una jornada dedicada a recordar a las personas que permanecen desaparecidas y acompañar a sus familias.

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Sin embargo, las fotografías difundidas por el propio organismo municipal generaron cuestionamientos entre activistas de buscadores y usuarios de redes sociales, quienes consideraron que utilizar las imágenes de las personas desaparecidas en alimentos resultó poco sensible ante el dolor de sus familiares.

Salamanca conmemora a víctimas de desaparición forzada

Gobierno municipal y DIF de Salamanca, Guanajuato dio pasteles con los rostros de personas desaparecidas para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada (especial)

De acuerdo con el DIF de Salamanca, las actividades tuvieron como propósito generar conciencia sobre la problemática de la desaparición y brindar acompañamiento a las familias de las víctimas.

Durante la jornada se realizó un pase de lista en memoria de las personas desaparecidas, además de una muestra gastronómica a cargo de la Universidad De La Salle Bajío.

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El organismo explicó que estas acciones formaron parte de las actividades de sensibilización y acompañamiento dirigidas a las familias afectadas por la desaparición de alguno de sus integrantes.

Como parte de la conmemoración también se intervino el denominado Árbol de la Memoria, instalado en el jardín Xidoo, donde participaron integrantes de grupos de Madres Buscadoras pertenecientes al Servicio de Atención y Acompañamiento Emergente a Víctimas Indirectas de Homicidio, Desaparición y Feminicidio (SAAEV).

Las madres colocaron tapetes y diversos detalles tejidos por ellas mismas. Según el DIF municipal, cada una de estas piezas representa una expresión de amor, esperanza y resistencia frente a la ausencia de sus seres queridos.

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La intención, señaló el organismo, fue generar un espacio de memoria y reconocimiento para las personas desaparecidas, así como visibilizar el impacto que este fenómeno tiene en sus familias.

Imágenes de desaparecidos en alimentos desatan críticas

Pasteles desaparecidos Salamanca Guanajuato DIF

La polémica se concentró principalmente en la muestra gastronómica. En las fotografías difundidas por el DIF pueden observarse pequeños panes cuadrados colocados sobre platos, cada uno acompañado por la imagen de una persona desaparecida.

Aunque las autoridades presentaron la dinámica como parte de una actividad de sensibilización, las imágenes provocaron una reacción negativa en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la pertinencia de utilizar fotografías de personas ausentes de esa manera.

La controversia se da en un contexto particularmente delicado para las familias buscadoras, quienes durante años han recurrido a fotografías, fichas de búsqueda y otros recursos para mantener presentes los rostros de sus familiares y exigir a las autoridades acciones para localizarlos.

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Durante el evento, Eugenia Martínez aseguró que las familias cuentan con el respaldo del DIF municipal. Pese a este mensaje de acompañamiento, la decisión de incorporar las fotografías de personas desaparecidas a la muestra gastronómica abrió un debate entre activistas sobre la forma en que las autoridades deben abordar actos de memoria y sensibilización relacionados con las víctimas de desaparición forzada.

La jornada en Salamanca buscaba colocar en el centro de la discusión la memoria de quienes permanecen ausentes y el acompañamiento a sus familias; sin embargo, las imágenes de la actividad terminaron convirtiéndose en el principal foco de atención y crítica.

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