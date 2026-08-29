Colombia

Pacientes Colombia cuestionó el manejo del Gobierno ante la crisis en el sistema de salud y pidió definir cargos clave en el sector

La organización, que agrupa a 204 asociaciones de pacientes, reclamó decisiones sobre las EPS intervenidas y las áreas estratégicas del Ministerio de Salud

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, cuestionó la falta de autonomía que, según afirmó, tendría la ministra de Salud, Ana María Vesga, además de señalar que permanecen vacantes varios cargos directivos dentro de la cartera - crédito Pacientes Colombia

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Pacientes Colombia hizo un llamado al Gobierno nacional para que defina los nombramientos que permanecen pendientes en distintas áreas del sistema de salud y advirtió sobre las dificultades que, según la organización, continúan enfrentando millones de pacientes para acceder a servicios, medicamentos y tecnologías sanitarias.

El pronunciamiento se conoció en medio de las reacciones por la salida de la química farmacéutica Hannah Escobar de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, dependencia que hace parte de la cartera encabezada por Ana María Vesga. Escobar renunció el 26 de agosto de 2026, después de permanecer menos de una semana al frente de esa dirección, según el contexto suministrado por la organización y las declaraciones difundidas públicamente.

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En un comunicado, Pacientes Colombia sostuvo que es necesario que el Ejecutivo adopte decisiones sobre los cargos que continúan sin definirse, particularmente aquellos relacionados con la administración de las EPS intervenidas y con la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud. Para el movimiento, estas determinaciones tienen incidencia directa en la continuidad de la atención y en la respuesta institucional a las necesidades de los usuarios.

Pacientes Colombia hizo un llamado al Gobierno de Abelardo de la Espriella para definir los nombramientos pendientes en el sistema de salud, especialmente en las EPS intervenidas y en áreas estratégicas del Ministerio de Salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Pacientes Colombia hizo un llamado al Gobierno de Abelardo de la Espriella para definir los nombramientos pendientes en el sistema de salud, especialmente en las EPS intervenidas y en áreas estratégicas del Ministerio de Salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La organización señaló que el país atraviesa una crisis humanitaria que, de acuerdo con su comunicado, se ha profundizado después del terremoto ocurrido el 10 de agosto en el país. En ese escenario, pidió que las autoridades adopten decisiones oportunas para garantizar la atención de los pacientes y proteger el derecho fundamental a la salud.

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Pacientes Colombia manifestó que “no es posible seguir aplazando decisiones institucionales mientras millones de pacientes enfrentan barreras de acceso, interrupciones en sus tratamientos, demoras en la atención y dificultades para obtener medicamentos y tecnologías en salud”.

En su comunicado, el movimiento también pidió que las personas seleccionadas para ocupar los cargos pendientes “deben responder a criterios técnicos, de transparencia, honestidad y alta reputación pública, y no a intereses políticos ni de conveniencia”; y agregó que las direcciones estratégicas que permanecen vacantes requieren una visión y una ejecución definidas para atender las dificultades del sistema.

La presidenta de Acemi advierte que el nuevo modelo no resolverá problemas de acceso a medicamentos ni demoras en la atención médica - crédito Colprensa
La organización pidió que los nombramientos pendientes en las entidades, incluyendo en la cartera que lidera Ana María Vesga, se realicen bajo criterios técnicos y que no respondan a intereses políticos o de conveniencia - crédito Colprensa

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, también se refirió al funcionamiento del Ministerio de Salud y cuestionó lo que calificó como falta de autonomía en los cargos sin definir y las presuntas presiones políticas en algunos nombramientos”.

En el video difundido en redes sociales, Silva afirmó: “Presidente, es necesario que usted le aclare al país si efectivamente quien está haciendo los nombramientos en salud es el señor Joaquín Quintero. Y si no lo es, pues aclare esto porque el país necesita que usted le ponga el pecho a la salud”.

El vocero añadió que actualmente no está definida la titularidad de la viceministra y que también faltan directores dentro del Ministerio de Salud. Sobre el funcionamiento de la cartera, señaló: “En el Ministerio de Salud hay cualquier cantidad de contratistas que nadie sabe qué está haciendo”.

Silva manifestó además su respaldo a la ministra Ana María Vesga, pero cuestionó las condiciones en las que, según sus declaraciones, estaría ejerciendo sus funciones. “Tenemos una excelente ministra, pero sin autonomía, pues la ministra hace lo que pueda y necesitamos es ministro de tiempo completo como la doctora Ana María Vesga, que tiene todas las capacidades, pero necesita el equipo”, dijo.

Cuestionamientos sobre las EPS intervenidas

Pacientes Colombia advirtió que las demoras en las decisiones institucionales ocurren mientras los usuarios enfrentan barreras de acceso, interrupciones en tratamientos, dificultades para obtener medicamentos y retrasos en la atención - crédito Visuales IA
Pacientes Colombia advirtió que las demoras en las decisiones institucionales ocurren mientras los usuarios enfrentan barreras de acceso, interrupciones en tratamientos, dificultades para obtener medicamentos y retrasos en la atención - crédito Visuales IA

Antes de que se conociera el viernes 28 de agosto, la designación de los nuevos agentes interventores de Famisanar y Coosalud, el vocero señaló que la situación de las EPS intervenidas constituye una de las principales preocupaciones del movimiento y cuestionó el silencio que, según afirmó, ha mantenido el presidente Abelardo de la Espriella frente a estos asuntos.

En el comunicado oficial, Pacientes Colombia no hizo referencia específica a esa acusación, pero sí insistió en que las EPS intervenidas requieren una conducción técnica, transparente y orientada a responder a las dificultades que atraviesa el sistema.

La organización sostuvo que la situación de los pacientes exige que las decisiones institucionales se adopten sin nuevas demoras. “Los pacientes siguen enfermándose, requieren atención y necesitan tratamientos oportunos. No podemos seguir esperando mientras se retrasan decisiones determinantes para orientar la respuesta institucional a los problemas que hoy afectan al sistema de salud”, señaló Denis Silva.

El caso de Hannah Escobar

Pacientes Colombia respaldó el perfil profesional de Hannah Escobar para dirigir la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y rechazó el “bullying” y el “matoneo” que, según Silva, recibió la funcionaria - crédito @HannaEscobar/LinkedIn
Pacientes Colombia respaldó el perfil profesional de Hannah Escobar para dirigir la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y rechazó el “bullying” y el “matoneo” que, según Silva, recibió la funcionaria - crédito @HannaEscobar/LinkedIn

El tercer asunto planteado por Silva fue la salida de Hannah Escobar de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud. Su salida se produjo en medio de supuestas presiones en redes sociales y críticas provenientes de sectores afines al presidente Abelardo de la Espriella. Hasta la fecha señalada, el Ministerio de Salud no había emitido un informe oficial que explicara las razones de la renuncia.

Silva rechazó lo que describió como bullying”, “matoneo y todo lo que le hicieron a Hanna Escobar. Según el vocero, la química farmacéutica contaba con las condiciones requeridas para ocupar la Dirección de Medicamentos: “Hanna Escobar, química farmacéutica, cumplía cien por ciento con el perfil para ser la directora de medicamentos”.

Silva también atribuyó la decisión sobre Escobar a una orden del presidente, aunque su declaración se formuló en términos políticos y no estuvo acompañada de una explicación oficial del Gobierno que confirmara esa versión.

El vocero cerró su intervención haciendo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que entregue explicaciones sobre los cuestionamientos relacionados con los nombramientos y la administración del sector salud. “Confiamos plenamente en que el presidente Abelardo le va a aclarar al país y va a poner el pecho a los ciudadanos y a la salud. La salud es un derecho fundamental, no un milagro del gobierno de turno”, manifestó Silva.

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