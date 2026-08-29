Colombia

MinHacienda alerta crisis de pagos si Colombia no estabiliza deuda: prepara ley de rescate

Miguel Gómez advirtió que la deuda podría llegar al 82 % del PIB si no hay ajuste fiscal. El plan incluye recortes, nuevos ingresos y reforma del Estado

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, expuso preocupaciones sobre la economía colombiana durante el 25° Congreso Nacional Cooperativo en Cartagena - crédito Confecoop
Miguel Gómez advirtió que la deuda podría llegar al 82 % del PIB si no hay ajuste fiscal. El plan incluye recortes, nuevos ingresos y reforma del Estado - crédito Confecoop
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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lanzó una advertencia fuerte sobre el estado de las finanzas públicas: si Colombia no logra estabilizar la deuda, podría enfrentar una crisis de pagos de grandes proporciones. El mensaje fue entregado durante la convención de banqueros en Cartagena, donde el funcionario defendió un plan de ajuste fiscal que incluye recortes de gasto, reformas al Estado y una ley de “rescate económico” que será llevada al Congreso a finales de septiembre.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Gómez aseguró que los documentos presentados esta semana al Congreso muestran un panorama más crítico del que ya se conocía. El jefe de la cartera de Hacienda sostuvo que el país no puede mantener la trayectoria actual de endeudamiento y que debe actuar para evitar que Colombia termine incumpliendo sus compromisos.

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Si no hacemos nada, la deuda pública llegaría, pues, al 82 % al finalizar el gobierno. Antes de eso, tendríamos una crisis de pago de proporciones monumentales, monumentales. Entonces, es la realidad: o caminamos en la buena dirección o vamos al abismo. Yo sé que suena un poco pesado, pero no deja de ser cierto”, dijo Gómez.

Miguel Gómez radicará ante el Congreso el nuevo proyecto del Presupuesto General de la Nación 2027 después de que las comisiones económicas devolvieran la propuesta por $575,6 billones - crédito @MinHacienda/X
Miguel Gómez advirtió que la deuda podría llegar al 82 % del PIB si no hay ajuste fiscal. El plan incluye recortes, nuevos ingresos y reforma del Estado - crédito @MinHacienda/X

Tres fases para ajustar las cuentas

Las proyecciones del equipo económico indican que, incluso con un plan de recorte y ajuste, Colombia no lograría reducir de inmediato el nivel actual de deuda pública. La meta sería estabilizarla cerca del 64 % del PIB y evitar que siga creciendo hasta niveles que pongan en riesgo la capacidad de pago del Estado.

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Gómez pidió respaldo del sector privado, del Congreso y de sus compañeros de gabinete para sacar adelante un plan dividido en tres etapas. La primera consiste en “sincerar” las cuentas mediante un nuevo presupuesto para 2027, que ahora será de 635 billones de pesos, 60 billones por encima de la propuesta presentada por el gobierno anterior. Esa nueva versión incluye necesidades de deuda por 238 billones de pesos.

La reacción de los mercados no tardó. El dólar subió más de 50 pesos este viernes y superó los 3.200 pesos tras conocerse la nueva propuesta presupuestal. Aun así, Gómez considera que los mercados le están dando un margen de espera a la administración de Abelardo de la Espriella y anunció reuniones con analistas para explicar el plan fiscal.

La segunda fase apunta al presupuesto de 2026. El Ministerio de Hacienda propondrá este sábado, en Consejo de Ministros, un recorte de 21,9 billones de pesos en gasto y la destinación de 4 billones del presupuesto actual para atender la emergencia en las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Ley de rescate y reforma del Estado

La tercera etapa será una ley de “rescate económico” que el Gobierno radicará a finales de septiembre. Con esa iniciativa, Hacienda busca hacer recortes por cerca de 40 billones de pesos al gasto público y obtener nuevos ingresos, especialmente para financiar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

Miguel Gómez afirmó que la evasión llega al 35% en el IVA y a cerca del 40% en el impuesto sobre la renta en Colombia - crédito Luisa González/Colprensa
Miguel Gómez advirtió que la deuda podría llegar al 82 % del PIB si no hay ajuste fiscal. El plan incluye recortes, nuevos ingresos y reforma del Estado - crédito Luisa González/Colprensa

El plan se conectará con el Plan Nacional de Desarrollo, que llegará al Congreso en febrero e incluirá medidas adicionales para fusionar entidades estatales y “adelgazar al Estado”. Gómez explicó que el Gobierno abrirá la discusión sobre qué gastos deben tener protección constitucional y cuáles podrían ser revisados.

El ministro también planteó que podría ponerse sobre la mesa la eliminación de exenciones tributarias, aunque insistió en que la promesa es no tocar el IVA de la canasta familiar. La intención, según dijo, es reducir rigideces legales que hoy dificultan el recorte de gastos.

Hoy en día, todavía tenemos muchos gastos que están amarrados a las leyes, por eso necesitamos una ley. Porque si no cambiamos la ley, pues no podemos disminuir esos gastos que hoy en día son rentas, por ejemplo, destinación específica que generan mucha rigidez y que aumentan mucho el gasto, y en este momento necesitamos es adelgazar el Estado”, explicó.

El nuevo presupuesto, el recorte de 2026, la ley de rescate económico y la reforma del Estado serán las apuestas con las que Hacienda buscará convencer al Congreso, al sector privado y a los mercados de que Colombia puede estabilizar la deuda sin caer en una crisis de pagos.

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