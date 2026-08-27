Colombia

Juez ordena a De la Espriella pedir disculpas por acto religioso en su posesión presidencial

El fallo de tutela también ordena expedir una directiva para que servidores públicos respeten la neutralidad religiosa del Estado

Abelardo De La Espriella saluda tras prestar juramento como nuevo presidente del país durante la ceremonia de toma de posesión, celebrada en Cali, Colombia, 7 de agosto, 2026. REUTERS/Luisa González
Abelardo De La Espriella saluda tras prestar juramento como nuevo presidente del país durante la ceremonia de toma de posesión, celebrada en Cali, Colombia, 7 de agosto, 2026. REUTERS/Luisa González
Guardar

Un juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por considerar que durante su acto de posesión, realizado el pasado 7 de agosto en Cali, se vulneró la neutralidad religiosa del Estado. La decisión se produjo al fallar una tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, quien alegó la afectación de sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de culto.

Según la información conocida, el despacho judicial cuestionó la inclusión de un espacio de “invocación y alabanza”, la participación de representantes de tres sectores religiosos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto donde se llevó a cabo la ceremonia. Para el juez, esos elementos desconocieron el deber de neutralidad que debe conservar el Estado en actos oficiales.

PUBLICIDAD

El fallo no niega que los funcionarios públicos puedan tener creencias religiosas. Sin embargo, establece que cuando actúan como autoridades deben evitar que sus funciones institucionales aparezcan asociadas a una religión específica o a un credo particular.

Un Juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado durante su acto de posesión el pasado 7 de agosto
Un Juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado durante su acto de posesión el pasado 7 de agosto (Blu Radio)

Disculpas deberán darse en alocución

En la parte resolutiva, el juez amparó los derechos invocados por Omar Alberto Franco Becerra y ordenó al presidente De la Espriella que, en alocución en radio y televisión, a más tardar el martes 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., ofrezca disculpas al pueblo colombiano.

El mandatario deberá hacerlo por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de posesión presidencial. Además, tendrá que manifestar que se abstendrá de incurrir en conductas que impliquen una inclinación hacia la Iglesia católica o cualquier otro credo particular.

PUBLICIDAD

La orden judicial también le impone a la Presidencia una actuación administrativa. El despacho dispuso que el presidente emita una directiva presidencial en septiembre de 2026 para ordenar a los servidores públicos respetar y hacer respetar la neutralidad religiosa del Estado en todos los actos que ejecuten en ejercicio de sus funciones.

Ese punto convierte el fallo en una decisión con efectos más amplios que la ceremonia del 7 de agosto. La directiva deberá servir como guía para que los actos oficiales no sean utilizados, directa o indirectamente, para proyectar respaldo institucional hacia una confesión religiosa.

Congreso también deberá pronunciarse

La decisión también cobija al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo. El juez le ordenó que, en una sesión plenaria del Congreso programada para la última semana de septiembre de 2026, ofrezca disculpas públicas al pueblo colombiano por la vulneración de la neutralidad religiosa del Estado durante el acto de posesión presidencial.

Henríquez Pinedo también deberá manifestar que se abstendrá de incurrir en actuaciones que permitan que, en actos oficiales en los que represente al Congreso, se proyecte una inclinación hacia la religión católica o cualquier otro credo particular.

Honorio Henríquez anunció que la gestión ante el Ministerio de Hacienda permitió pasar de un faltante de $35.000 millones a una adición de $45.000 millones - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Senado de la República - Honorio Henríquez | crédito Catalina Olaya/Colprensa

El fallo desvinculó de la acción a David Michaan, en su condición de rabino principal de la comunidad hebrea de Colombia; a Eduardo Cañas Estrada, pastor de la organización religiosa Manantial de Vida Eterna, y a Francisco Javier Múnera Correa, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

La decisión abre un debate sobre los límites entre la libertad religiosa de los funcionarios y el carácter neutral que debe mantener el Estado en sus actos públicos. Para el juez, el punto central no está en las creencias personales de quienes gobiernan, sino en la forma como se desarrollan los escenarios institucionales.

Ahora, la Presidencia deberá cumplir la orden de disculpas, emitir la directiva y ajustar sus actos oficiales al criterio fijado por el despacho judicial. El Congreso, por su parte, tendrá que acatar el pronunciamiento en sesión plenaria y dejar constancia pública de su compromiso con la neutralidad religiosa del Estado.

Temas Relacionados

Abelardo de la Espriellaneutralidad religiosatutelaposesión presidencialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: se reportan 21 conflagraciones activas en cinco departamentos

Tolima es el municipio más afectado con 10 incendios activos según la UNGRD

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: se reportan 21 conflagraciones activas en cinco departamentos

Ciudadanos podrán elegir la voz que se escuchará en el Metro de Bogotá: así puede votar

La herramienta ‘Vocímetro’ también permite opinar sobre los mensajes de convivencia, anuncios de estaciones y sonidos que acompañarán la experiencia de los usuarios del sistema

Ciudadanos podrán elegir la voz que se escuchará en el Metro de Bogotá: así puede votar

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del miércoles 26 de agosto

Como todos los lunes, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del miércoles 26 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 26 de agosto

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 26 de agosto

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Jessi Uribe y Paola Jara abren una segunda fecha en Bogotá tras agotar el Movistar Arena en tres horas

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

Deportes

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Santa Fe selló el pase a cuartos de la Conmebol Sudamericana con una dramática tanda de penaltis ante River Plate

América de Cali es el nuevo líder del fútbol profesional colombiano: así quedó la tabla de posiciones

Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla, fue cuestionado sobre por qué no renunciaba a pesar de los malos resultados del equipo

Marlos Moreno recibió la oferta de Sport Recife, pero Atlético Nacional no lo dejará ir gratis