Yanet García exhibe a Galilea Montijo y aclara que el público no decidió su eliminación de La Casa de los Famosos México 2026

Con una sola frase, Yanet García desarmó el argumento de Galilea Montijo en plena gala. (Captura de pantalla YouTube)

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Yanet García deja en claro que fue eliminada por sus compañeros y no por el público, y en la quinta gala del miércoles 26 de agosto confrontó a Galilea Montijo con una afirmación que dejó sin palabras a la conductora de La Casa de los Famosos México 2026.

La modelo regiomontana llegó al foro del programa apenas 24 horas después de una salida que rompió el esquema habitual del reality: por primera vez en esta edición, los propios habitantes del inmueble —y no la audiencia— decidieron quién se iba a casa. Yanet García obtuvo apenas un voto de respaldo frente a los seis que acumuló Ese Pérez, el comediante que había llegado al Exilio precisamente por decisión del público.

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“La decisión la tomaron mis compañeros, por eso es que estoy aquí”

La modelo regiomontana llegó a la quinta gala sin filtros: le aclaró a Galilea Montijo frente a las cámaras que el público no tuvo la última palabra en su salida, mientras miles de usuarios exigían explicaciones a la producción de La Casa de los Famosos México 2026.(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Cuando Galilea Montijo intentó explicarle que el público había tenido participación en su salida, Yanet tomó el micrófono y fue directa: “Sigo sorprendida, muy sorprendida, como saben, allá en casita. Fue una eliminación muy diferente que no me esperaba, porque como lo dicen aquí, el público tiene la última palabra y en esta ocasión, en mi caso, no fue así. La decisión la tomaron mis compañeros, por eso es que estoy aquí”.

“Gracias a todas las personas por todo el amor, por todo el apoyo. Así es el juego y así me pasó a mí”.

La conductora intentó matizar la versión de la eliminada al señalar que tres habitantes habían llegado al Exilio por decisión de la audiencia, lo que en su lectura hacía del proceso una decisión “compartida”. Yanet no cedió: “Claro, pero por eso digo que la decisión final... Mi salida no fue el público, fueron mis compañeros”.

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“La nominación, estábamos tres, pero no nos llevaron a nominación... fue una dinámica diferente”, aseguró Yanet, quien rápidamente fue interrumpida por la conductora.

Galilea respondió con un escueto “De acuerdo” en dos ocasiones, sin rebatir el argumento. Fue la propia conductora quien cerró el intercambio al reconocer que la dinámica del Exilio fue una mecánica impuesta por la producción del programa.

Posteriormente en entrevista con Marie Claire refirmó su postura: “Yo confiaba en público porque me regresaron dos veces, pero esta eliminación fue muy diferente y no me eliminó la gente...el público. Sino mis compañeros”.

“Nos hubieran metido a los tres a la placa y que la gente eligiera”.

Fue entonces que Claire le respondió contundentemente: “Tenemos que hablar porque no es así como lo traes en la cabeza”.

La polémica eliminación de Yanet García

La modelo salió del Exilio con una certeza: el público no la eliminó. (Captura de pantalla YouTube)

El regreso festivo de Ese Pérez al interior de la casa encendió las alarmas en redes sociales. Sus compañeros lo recibieron con Las Mañanitas y, minutos después, la producción le envió un pastel de cumpleaños. La velocidad del festejo generó miles de comentarios en TikTok e Instagram: “Que rápido llegaron los pasteles a Ese Pérez”, “Se ve bien planeado” y “Hicieron que eligieran sus compañeros porque sabían que iba a salir Ese Pérez” fueron algunos de los mensajes que circularon.

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La reacción negativa también se midió en el canal oficial del programa en WhatsApp, con 1.7 millones de seguidores: de las 17,601 reacciones a la publicación del regreso de Ese Pérez, el emoji de enojo fue el más utilizado con 9,000 registros.

“Fui yo y fui fiel a lo que soy”

Ya en la Post Gala, frente a Wendy Guevara, Yanet García optó por no señalar a nadie y asumió su salida desde otro ángulo: “De acuerdo a la perspectiva de cada persona, yo aporté a la casa, hice cosas, limpié, hice ejercicio, ayudé a mis compañeras. Traté de ser compartida, de ayudar. Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”.

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La eliminación también tuvo un eco antes del anuncio oficial: Prisma García, hermana de la modelo, publicó un mensaje en redes que anticipaba el resultado. “Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet... Ella será la eliminada, son un fraude total”, escribió. La publicación fue borrada poco después y el perfil también fue dado de baja de forma temporal.