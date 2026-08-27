México

Sheinbaum reabre registro para recibir hasta 5 mil 800 pesos: requisitos y  quiénes pueden inscribirse

Los interesados deben recordar que el registro es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios

Primer plano de una tarjeta de débito del Banco del Bienestar con chip EMV y símbolo de pago sin contacto, junto a billetes de pesos mexicanos en una mesa de madera.
Las Becas del Bienestar reabren registro en septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sin duda las llamadas Becas del Bienestar son un apoyo importante para los niños y jóvenes que buscan llevar a cabo sus estudios de la mejor manera.

Y en esta ocasión toca el turno para registrarse a estudiantes de licenciatura que busquen un apoyo con sus estudios.

Es así que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a conocer que el registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026 reabrirá del 21 al 30 de septiembre de 2026.

La convocatoria y detalles finales serán publicados en los próximos días por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez por lo que se recomienda estar atento a la información oficial para confirmar las fechas y requisitos.

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Pensiones y Becas están entregando las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios (Agencias de gobierno)
Pensiones y Becas están entregando las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios (Agencias de gobierno)

En que consiste el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y quiénes pueden inscribirse

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro consiste en la entrega de una beca bimestral de 5,800 pesos a estudiantes de educación superior en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es ayudar a que jóvenes inscritos en universidades públicas puedan continuar y concluir su formación profesional.

¿Quiénes pueden inscribirse?

  • Estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas de educación superior, principalmente en modalidad presencial o escolarizada.
  • Se da prioridad a quienes asisten a escuelas consideradas prioritarias, como:
    • Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
    • Universidades interculturales
    • Universidad de Lenguas Indígenas de México
    • Escuelas normales indígenas, interculturales y rurales
    • Universidades de la Salud (CDMX y Puebla)
    • Planteles en municipios o comunidades con alta o muy alta marginación
    • Planteles en comunidades indígenas o afromexicanas

Criterios de prioridad adicionales:

  • Estudiantes indígenas o afromexicanos
  • Quienes hayan cursado primaria o secundaria en una escuela prioritaria
  • Personas reconocidas como víctimas
  • Aspirantes con bajos ingresos comprobados mediante un estudio socioeconómico
Primer plano de un joven mexicano con bata de laboratorio blanca y sonrisa tímida, junto al logo dorado "Jóvenes Escribiendo el Futuro" sobre fondo blanco.
La imagen muestra a un joven estudiante universitario mexicano con bata de laboratorio junto al logo del programa de becas de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrarse al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para registrarte en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, sigue estos pasos:

  1. Verifica tu información escolar: Antes de iniciar el registro, asegúrate de que tu universidad haya cargado correctamente tu información académica en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).
  2. Ingresa a la plataforma SUBES: Ve a subes.becasbenitojuarez.gob.mx. Usa tu CURP y contraseña para acceder.
  3. Revisa y activa tu ficha escolar: Una vez dentro, revisa que todos tus datos sean correctos y activa tu ficha escolar si todo está en orden.
  4. Solicita la beca: Dirígete al apartado “Solicitud”, selecciona “Solicitar beca” y elige la convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro.
  5. Completa la cédula socioeconómica: El sistema te pedirá llenar una cédula de información socioeconómica.
  6. Descarga tu acuse: Al finalizar, descarga y guarda el acuse con el folio asignado, ya que este número servirá para consultar el avance de tu solicitud y los resultados.

Fechas de registro: Del 21 al 30 de septiembre de 2026.

Requisitos principales:

  • Estar inscrito en una universidad pública participante.
  • Tener CURP validada.
  • Proporcionar un correo electrónico personal y activo.
  • No recibir otra beca federal para el mismo fin.
Imagen ICJWYUJD7JBTXJ35FM5VOEXQLU

La selección depende del tipo de institución, criterios de prioridad y presupuesto del programa. El registro es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios.

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