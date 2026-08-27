Sheinbaum reabre registro para recibir hasta 5 mil 800 pesos: requisitos y  quiénes pueden inscribirse

Sin duda las llamadas Becas del Bienestar son un apoyo importante para los niños y jóvenes que buscan llevar a cabo sus estudios de la mejor manera.
Y en esta ocasión toca el turno para registrarse a estudiantes de licenciatura que busquen un apoyo con sus estudios.
Es así que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a conocer que el registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026 reabrirá del 21 al 30 de septiembre de 2026.
La convocatoria y detalles finales serán publicados en los próximos días por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez por lo que se recomienda estar atento a la información oficial para confirmar las fechas y requisitos.
PUBLICIDAD
En que consiste el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y quiénes pueden inscribirse
El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro consiste en la entrega de una beca bimestral de 5,800 pesos a estudiantes de educación superior en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es ayudar a que jóvenes inscritos en universidades públicas puedan continuar y concluir su formación profesional.
¿Quiénes pueden inscribirse?
- Estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas de educación superior, principalmente en modalidad presencial o escolarizada.
- Se da prioridad a quienes asisten a escuelas consideradas prioritarias, como:
- Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
- Universidades interculturales
- Universidad de Lenguas Indígenas de México
- Escuelas normales indígenas, interculturales y rurales
- Universidades de la Salud (CDMX y Puebla)
- Planteles en municipios o comunidades con alta o muy alta marginación
- Planteles en comunidades indígenas o afromexicanas
Criterios de prioridad adicionales:
- Estudiantes indígenas o afromexicanos
- Quienes hayan cursado primaria o secundaria en una escuela prioritaria
- Personas reconocidas como víctimas
- Aspirantes con bajos ingresos comprobados mediante un estudio socioeconómico
Cómo registrarse al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro
Para registrarte en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, sigue estos pasos:
- Verifica tu información escolar: Antes de iniciar el registro, asegúrate de que tu universidad haya cargado correctamente tu información académica en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).
- Ingresa a la plataforma SUBES: Ve a subes.becasbenitojuarez.gob.mx. Usa tu CURP y contraseña para acceder.
- Revisa y activa tu ficha escolar: Una vez dentro, revisa que todos tus datos sean correctos y activa tu ficha escolar si todo está en orden.
- Solicita la beca: Dirígete al apartado “Solicitud”, selecciona “Solicitar beca” y elige la convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro.
- Completa la cédula socioeconómica: El sistema te pedirá llenar una cédula de información socioeconómica.
- Descarga tu acuse: Al finalizar, descarga y guarda el acuse con el folio asignado, ya que este número servirá para consultar el avance de tu solicitud y los resultados.
Fechas de registro: Del 21 al 30 de septiembre de 2026.
Requisitos principales:
- Estar inscrito en una universidad pública participante.
- Tener CURP validada.
- Proporcionar un correo electrónico personal y activo.
- No recibir otra beca federal para el mismo fin.
La selección depende del tipo de institución, criterios de prioridad y presupuesto del programa. El registro es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD