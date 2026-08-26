Temblor de magnitud 5,1 sacudió el centro de Colombia: la Ungrd reportó balance del sismo del 26 de agosto

Un temblor de magnitud 5,1 se registró en Los Santos, Santander, y fue percibido en varias ciudades de Colombia - crédito @UNGRD/X

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Un temblor de magnitud 5,1 se registró en la mañana del miércoles 26 de agosto de 2026 en el centro de Colombia, con epicentro en Los Santos, Santander, y fue percibido en numerosas ciudades. Por eso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entregó un balance en el que confirmó que no hubo afectaciones estructurales ni víctimas tras el evento.

La entidad afirmó además que, luego del movimiento telúrico registrado a las 11:45 a. m., se activó la Sala de Crisis Nacional para trabajar en coordinación con autoridades locales y establecer si el sismo provocó afectaciones en la infraestructura o en la población.

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De acuerdo con un reporte entregado por la Unidad, hasta el momento de la verificación, el 40% de los municipios cercanos al epicentro ya había enviado sus reportes y no se detectaron afectaciones significativas.

La Ungrd informó que el sismo del 26 de agosto no dejó daños materiales ni víctimas tras la verificación inicial - crédito @UNGRD / X

Eduard Sánchez, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo en Santander, señaló: “Estamos esperando los reportes a sala de crisis. No tenemos una afectación significativa. Esperamos completar la información restante para confirmar el balance”.

La entidad insistió en que se mantiene un monitoreo constante, mientras comunidades y autoridades permanecen en alerta tras el reciente terremoto de Chocó.

Percepción ciudadana y evacuaciones preventivas

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) detalló que el evento alcanzó una profundidad de 149 kilómetros y se localizó en la zona conocida como el nido sísmico de Bucaramanga, donde se concentra cerca del 50% de la actividad sísmica diaria del país. Esta característica explica que el movimiento fuera sentido en una amplia zona, incluyendo Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Ibagué y otras ciudades.

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En la capital, Bogotá, diversos usuarios informaron que el temblor fue perceptible en edificios altos y lo describieron como “duro y corto”. En Bucaramanga, varias edificaciones activaron alarmas de evacuación y se observaron personas saliendo a las calles. Algunos colegios solicitaron a los padres recoger a los menores, mientras que en municipios de Santander como Barrancabermeja, Barichara y Barbosa también se recibieron reportes de percepción del sismo.

La Sala de Crisis Nacional se activó para coordinar con autoridades locales el balance del temblor en Santander - crédito SGC

Aunque la jornada estuvo marcada por la tensión inicial, las actividades cotidianas se reanudaron minutos después en la mayoría de los casos. En la Cámara de Representantes, ubicada en Bogotá, se decidió suspender la sesión en curso tras detectarse el movimiento telúrico.

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Balance técnico del Servicio Geológico Colombiano (SGC)

El SGC registró inicialmente una magnitud preliminar de 5,4, que fue ajustada a 5,1 tras el análisis de los datos recolectados por la Red Sismológica Nacional de Colombia (Rsnc). La entidad explicó que el ajuste responde a la revisión manual que realizan los sismólogos, quienes verifican y corrigen los parámetros iniciales para determinar con mayor precisión la localización, profundidad y magnitud del evento.

Más de 2.000 reportes de Sismo Sentido llegaron a la Rsnc desde más de 100 municipios, principalmente en Santander, Boyacá y Antioquia. Estos reportes ciudadanos son fundamentales para que las autoridades evalúen la percepción y el impacto real del fenómeno en diferentes regiones del país.

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El Servicio Geológico Colombiano indicó que el sismo tuvo una profundidad de 149 kilómetros en el nido sísmico de Bucaramanga - crédito SGC

El SGC subrayó que la actividad sísmica en Colombia responde a procesos geológicos propios de la región y reiteró que los sismos no pueden predecirse. La entidad recomendó a la población consultar únicamente fuentes oficiales y evitar compartir información no verificada.

Sin relación con el terremoto de Chocó

El reciente movimiento telúrico en Santander se produce luego del devastador terremoto del 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, que alcanzó una magnitud de 7,4 y dejó un saldo de 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 240 desaparecidas y 188.381 familias afectadas. Según precisó el SGC, el sismo del miércoles no está relacionado con el evento de Chocó, ya que ambos responden a orígenes tectónicos distintos.

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La Ungrd informó que, tras el temblor del 26 de agosto, se mantiene la comunicación permanente con las autoridades territoriales y los organismos de gestión del riesgo para verificar cualquier eventualidad.