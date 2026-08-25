Morena elige a Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador del partido rumbo a las elecciones 2027 en Campeche

Morena destapa a Pablo Gutiérrez como candidato a Campeche

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La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó a Pablo Gutiérrez Lazarus como el candidato a la gubernatura de Campeche en las próximas elecciones de 2027 que se llevarán a cabo en el estado. “Hemos tomado la decisión con base en la decisión del pueblo de Campeche”, subrayó en conferencia de prensa la presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

Este martes 25 de agosto, el partido nombró a Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, Campeche, como un Coordinador Estatal de la Defensa de la sobernaía y la Transformación nacional de esa entidad, como parte del proceso interno rumbo al proceso electoral del año próximo.

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Durante la conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, agradeció a los tres aspirantes a este cargo y felicitó a Pablo Gutiérrez Lazarus por su nombramiento.

Por su parte, Ariadna Montiel celebró el nombramiento y destacó su papel dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, al cual se unió desde el año 2020.

“Es un orgullo porque él desde su propia historia siempre ha enfrentado al régimen de corrupción y privilegios que se vivió cuando gobernaba el PRI, particularmente el hoy monarca del PRI Alito Moreno”, señaló Ariadna Montiel.

Pablo Gutiérrez fue atacado en 2021 mientras era candidato a la alcaldía de Ciudad del Carmen, por un grupo identificado presuntamente como integrantes del PRI, con quien tuvo un enfrentamiento y fue agredido física y verbalmente.

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Además, Ariadna Montiel destacó que Lazarus ha sido electo tres veces presidente de Ciudad del Carmen, por lo que “es un hombre con experiencia, con trayectoria, pero sobre todo con una gran cercanía con el pueblo de Campeche y por eso el pueblo mismo le ha reconocido”, subrayó.

Lazarus rinde protesta como Coordinador Estatal en Defensa de la soberanía de Campeche

Pablo Gutiérrez Lazarus asumió la coordinación estatal de Morena en Campeche como parte del proceso rumbo a las elecciones de 2027, donde se elegirán 17 gobernaturas en el país, incluido el estado de Campeche, actualmente gobernado por la morenista Layda Sansores.

En su discurso de toma de protesta, Gutiérrez Lazarus agradeció al partido y a la ciudadanía por la confianza en su trabajo y destacó que actualmente inicia una etapa de reconciliación política en el estado, reconociendo la trayectoria de la actual gobernadora. “Son tiempos de reconciliación en el estado de Campeche, respetando siempre la trayectoria que trae nuestra gobernadora Layda Sansores”, destacó el nuevo coordinador estatal por Morena.

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Como parte de sus funciones, Gutiérrez Lazarus anunció que recorrerá las comunidades y mantendrá contacto directo con militantes y simpatizantes para fortalecer la estructura territorial de Morena en Campeche. Su nombramiento lo perfiló como el candidato del partido a la gubernatura para el próximo proceso electoral, aunque el proceso formal de selección aún no inicia. La dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, subrayó su experiencia electoral, su cercanía con la población y su trabajo como alcalde en tres periodos alternados en Ciudad del Carmen.