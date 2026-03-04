La Generalitat de Cataluña y Endesa impulsan la repoblación del buitre negro en los Pirineos

El incremento de la población de buitres negros en la Reserva Nacional de Caza de Boumort (Lleida) el pasado año se asocia a una tasa de vuelo de nidos del 71% y una tasa reproductora del 63%, cifras que superan la media registrada en los últimos quince años por el proyecto de la Fundació Trenca. Con estos resultados, la colonia reintroducida en la zona sumó doce nuevos ejemplares durante 2025 y alcanzó un total de sesenta y seis buitres negros. Según informó la empresa Endesa a través de un comunicado, a partir de datos facilitados por la fundación, este repunte demográfico se atribuye a distintos proyectos de reproducción y conservación impulsados en la región, bajo el liderazgo de la Generalitat de Catalunya y con la colaboración de la compañía energética.

La Fundació Trenca identificó que el éxito reproductor alcanzado este año responde a la combinación de medidas específicas adoptadas para favorecer la cría y la consolidación de la colonia. De acuerdo con los datos recabados y citados por Endesa, la tasa de vuelo, que representa la proporción de polluelos que llegan a volar con éxito, y la tasa de reproducción, que evalúa la cantidad de huevos que eclosionan y prosperan, se mantuvieron por encima del promedio de la serie histórica.

El objetivo principal de las acciones de reintroducción, reportó Endesa, consiste en consolidar la colonia en Boumort y establecer corredores biológicos que conecten a las poblaciones ibéricas de buitre negro con las del centro de Europa. Esta estrategia busca mejorar la diversidad genética de la especie y reducir el riesgo de extinción. La compañía energética detalló que, además de asegurar la viabilidad de la colonia local, las iniciativas contemplan extender el área de presencia de la especie hacia el oeste de los Pirineos, facilitando el asentamiento en nuevos enclaves y fomentando la expansión natural mediante la conectividad de los grupos reproductores.

Las actividades de repoblación que han contribuido a este auge demográfico se encuadran dentro del Pla de Conservació de la biodiversitat desplegado por Endesa desde 2012. Este plan, según consignó la empresa, establece principios como la no pérdida neta de biodiversidad y la prevención de la deforestación, con la meta de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los hábitats críticos para especies amenazadas. En el caso concreto del buitre negro, las acciones cuentan con el impulso del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña.

El trabajo coordinado entre las autoridades autonómicas y entidades privadas ha permitido consolidar la presencia del buitre negro, una de las aves rapaces más grandes de Europa, en un territorio donde la especie había desaparecido tiempo atrás. Endesa puso de relieve el enfoque multisectorial del esfuerzo, que combina seguimiento científico, manejo de hábitats y educación ambiental para garantizar el arraigo y la viabilidad demográfica de la especie.

La Fundació Trenca ha destacado el valor del seguimiento continuo de las aves mediante dispositivos de localización GPS, que posibilitan monitorizar los desplazamientos y comportamientos reproductivos, así como detectar necesidades de manejo específicas en tiempo real. Además, estos trabajos incluyen la protección de nidos, la mejora de zonas de alimentación y la reducción de amenazas derivadas de actividades humanas.

La reintroducción de ejemplares en Boumort responde a una estrategia europea de restauración de aves necrófagas, que busca revertir tendencias negativas observadas durante décadas. Según reportó Endesa, la recuperación de esta población representa un paso significativo para la conservación internacional de la especie y evidencia el impacto positivo de la cooperación institucional y empresarial para la recuperación de especies emblemáticas.

En el cómputo global del proyecto, las autoridades de la Generalitat y los responsables de Endesa subrayaron el compromiso con el seguimiento y el refuerzo de medidas orientadas a garantizar la adaptación y la salud genética de la colonia. El crecimiento observado en la última temporada reproductiva de la especie se interpreta como un indicador de la eficacia de las estrategias adoptadas y una base para ampliar las actuaciones en favor de la conectividad ecológica y la integración de grupos dispersos en el territorio pirenaico.