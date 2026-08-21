Llega a México Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

La tarde de este 20 de agosto Fernando Farías Laguna abordó bajo resguardo de autoridades mexicanas un jet de la Semar que lo regresará a territorio mexicano. Crédito: FGR

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Fernando Farías Laguna, el excontralmirante de la Marina acusado de encabezar una red de huachicol fiscal que operó en cinco estados del país, llegó a México pasadas las 3:00 de la mañana de este viernes 21 de agosto, tras ser deportado de Argentina en un avión militar de la Armada.

Será internado en el penal del Altiplano, donde ya se encuentra su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, para quedar a disposición del juez de control que lo requiere por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

El traslado, coordinado entre la FGR, la Secretaría de Marina, la SSPC y la SRE, con la colaboración de autoridades de Estados Unidos y Argentina, pone fin a una batalla legal para evitar su regreso a México. Farías Laguna había ingresado a territorio argentino bajo la identidad falsa de Luis Lemus Ramos, con un pasaporte guatemalteco apócrifo. Fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026.

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La aeronave, un Gulfstream G450 con matrícula AMT-205, partió del aeropuerto internacional de Ezeiza e hizo una escala en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Colombia, para recargar combustible.

FBI y DEA participaron en la entrega

Gobierno revela primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México. FGR

El traslado se concretó como deportación, no como extradición formal. El juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, firmó el resolutorio que archivó el proceso al recibir el desistimiento del Estado mexicano. El documento ordenó archivar las actuaciones “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”, con base en los artículos 309 y 195 del Código Procesal Penal argentino.

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Previo al traslado, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con Farías Laguna en el penal de Ezeiza para impulsar que aceptara la entrega y se desistiera de los recursos legales pendientes, según reveló el abogado Félix Helou en Argentina.

El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna en México, señaló que no recibió notificación alguna. El juicio de extradición tenía una audiencia programada para el 27 de agosto en Buenos Aires. El mecanismo de deportación adelantó su salida del país.

La afectación económica supera los 340 millones de pesos solo en los primeros operativos

La fiscal general Ernestina Godoy emitió un pronunciamiento luego de confirmarse la entrega de Fernando Farías a autoridades mexicanas. Crédito: FGR

La fiscal general Ernestina Godoy reveló este jueves 20 de agosto los detalles del esquema que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) documentó desde 2024. La afectación económica a la organización, únicamente por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Además, las autoridades aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles.

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Con la llegada de Farías Laguna a territorio nacional, suman 16 personas detenidas vinculadas a la red, 12 de ellas exservidores públicos. La FEMDO reconstruyó el modus operandi a partir de pedimentos manipulados, revisiones aduanales falsas y registros de volumen adulterados, evidencia con la que el Ministerio Público Federal obtuvo múltiples órdenes de aprehensión.

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

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El esquema, según Godoy, funcionaba a través de buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos. Con esa maniobra, la organización evadía el pago de impuestos. Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente. La FGR documentó el esquema en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.

Godoy informó que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución.

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Los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Ojeda Durán

La audiencia en Buenos Aires inició el trámite judicial tras la detención del exoficial y la notificación de la petición de México, mientras la defensa argumenta que el proceso podría prolongarse debido a causas adicionales. (Infobae-Itzallana)

Documentos de inteligencia y carpetas de investigación identifican a Fernando y a su hermano Manuel Roberto Farías Laguna bajo el apodo de “Los Primos” en el ámbito naval. Testimonios integrados en el caso señalan que ambos “tejieron una red compleja de servidores públicos que operan como colaboradores de actos de corrupción”.

La red habría afianzado el dominio sobre sectores de las aduanas e instalaciones portuarias del país, que pasaron a ser administradas por la Marina Armada de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los hermanos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina en ese periodo.

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Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las penas que contempla la ley para esos delitos van de 20 a 40 años de prisión.