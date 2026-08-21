México
Agregar Infobae enGoogle

Clausuran toma clandestina de hidrocarburo de Pemex en Cuautitlán, Edomex

Autoridades localizaron dos válvulas de alta presión conectadas a un ducto de 12 pulgadas, no hubo detenidos

Toma clandestina Cuautitlán Pemex (SSEM(
Toma clandestina en el municipio de Cuautitlán (SSEM)
Guardar

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) clausuró una toma clandestina de hidrocarburo localizada en un terreno de cultivo cercano al fraccionamiento Parque San Mateo, luego de que elementos de seguridad detectaran una instalación presuntamente utilizada para la extracción ilegal de combustible.

El hallazgo se registró durante recorridos de vigilancia realizados de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Guardia Nacional (GN), quienes posteriormente solicitaron la intervención de personal especializado de Pemex para asegurar y cancelar la conexión irregular.

Localizan toma clandestina cerca de un canal de riego

De acuerdo con la información proporcionada por la SSEM, los elementos de ambas corporaciones realizaban recorridos de seguridad en las inmediaciones del fraccionamiento Parque San Mateo cuando observaron un camión tipo pipa estacionado y aparentemente abandonado en un terreno de cultivo.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, los agentes se aproximaron al vehículo para verificar las condiciones en las que se encontraba. Durante la inspección de la zona, localizaron, a un costado de un canal de aguas de riego, un hueco en el terreno.

Toma clandestina Cuautitlán Pemex SSEM
Toma clandestina cerca de fraccionamiento Parque San Mateo, Cuautitlán (SSEM)

Al revisar el punto, los policías observaron a simple vista dos válvulas de alta presión y cierre rápido, las cuales se encontraban acopladas a un ducto de aproximadamente 12 pulgadas de diámetro.

La instalación estaba conectada al ramal conocido como Tula-Azcapotzalco, infraestructura utilizada para el transporte de hidrocarburos y que ha sido objeto de acciones de vigilancia debido al riesgo que representan las conexiones clandestinas.

PUBLICIDAD

Tras confirmar el hallazgo, las autoridades dieron aviso a Pemex para que personal especializado acudiera al sitio y realizara las labores correspondientes para cancelar la toma clandestina.

Aseguran pipa aparentemente cargada con diésel

Toma clandestina Cuautitlán Pemex SSEM
Toma clandestina Cuautitlán Pemex SSEM

Además de la instalación irregular, las autoridades aseguraron un camión tipo pipa de color gris, el cual se encontraba en las inmediaciones del punto donde fue localizada la toma clandestina.

Según el reporte de la SSEM, el vehículo aparentaba estar cargado con hidrocarburo tipo diésel, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia.

El aseguramiento del vehículo forma parte de las diligencias que deberán realizar las autoridades para establecer si la unidad estaba relacionada directamente con la extracción ilegal de combustible detectada en el terreno de cultivo.

Pemex interviene la conexión ilegal

La madrugada de este lunes 13 de julio se reportó una fuga de combustible en una toma clandestina (Foto: Twitter @vialhermes)
Personal de Pemex selló la toma clandestina para evitar que continuara la extracción de hidrocarburo del ducto (Foto: Twitter @vialhermes)

Una vez que personal de Pemex llegó al lugar, se llevaron a cabo las acciones necesarias para cancelar la toma clandestina y evitar que continuara la extracción de hidrocarburo del ducto.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de instalar y operar la conexión clandestina, así como establecer el destino que tendría el combustible extraído.

La SSEM destacó que la detección fue posible gracias a los recorridos de seguridad realizados en coordinación con la Guardia Nacional, particularmente en zonas donde existen instalaciones estratégicas para el transporte de hidrocarburos, donde se han registrado otros casos similares.

Las tomas clandestinas representan un riesgo para las comunidades cercanas, debido a que una manipulación inadecuada de los ductos y del combustible puede provocar fugas, incendios o explosiones.

El camión tipo pipa y los indicios localizados quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Temas Relacionados

PemexToma clandestinaCuautitlánNarco en MéxicoSSEMGNmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue el enfrentamiento entre Mariana Ochoa y Flor Vigna en la cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026

La actriz argentina señaló a la exOV7 como posible eliminada

Así fue el enfrentamiento entre Mariana Ochoa y Flor Vigna en la cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026

Regaño de Galilea Montijo dispara rating de La Casa de los Famosos México 2026

Durante un enlace previo a la cuarta gala de nominación, la presentadora les externó a los habitantes sentirse decepcionada de su desempeño en el reality

Regaño de Galilea Montijo dispara rating de La Casa de los Famosos México 2026

FGE busca a tres dueños de constructora por presunto fraude inmobiliario en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco registra 76 carpetas de investigación y un presunto fraude inmobiliario estimado en más de 80 millones de pesos

FGE busca a tres dueños de constructora por presunto fraude inmobiliario en Jalisco

Miembro de Los Chapitos reveló qué pasó con Héctor Melesio Cuén y Fausto Corrales el día que cayó “El Mayo” Zambada

Luis Chaparro dio a conocer el nuevo testimonio que apunta a que Corrales fue amenazado y obligado a construir la versión del asalto en la gasolinera

Miembro de Los Chapitos reveló qué pasó con Héctor Melesio Cuén y Fausto Corrales el día que cayó “El Mayo” Zambada

Francisco Álvarez, hijo del R1 y señalado por el feminicidio de Valeria Márquez, reaparece en entrevista con Luis Chaparro

Según la versión de Omar García Harfuch, el exnovio de la influencer pidió a su padre ordenar el crimen

Francisco Álvarez, hijo del R1 y señalado por el feminicidio de Valeria Márquez, reaparece en entrevista con Luis Chaparro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Miembro de Los Chapitos reveló qué pasó con Héctor Melesio Cuén y Fausto Corrales el día que cayó “El Mayo” Zambada

Miembro de Los Chapitos reveló qué pasó con Héctor Melesio Cuén y Fausto Corrales el día que cayó “El Mayo” Zambada

Francisco Álvarez, hijo del R1 y señalado por el feminicidio de Valeria Márquez, reaparece en entrevista con Luis Chaparro

Hallan bolsas con restos humanos y cartulinas con narcomensajes en Jardines de la Hacienda, Cuautitlán Izcalli

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

Detienen en Colima a “El Pirul”, presunto sicario del Cártel de Los Mezcales

ENTRETENIMIENTO

Ciudad de EEUU honra a Fátima Bosch con un día especial antes del fin de su reinado como Miss Universo

Ciudad de EEUU honra a Fátima Bosch con un día especial antes del fin de su reinado como Miss Universo

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 21 de agosto: Karina y Brianda Deyanara son las retadoras por la salvación

Así fue el enfrentamiento entre Mariana Ochoa y Flor Vigna en la cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026

Regaño de Galilea Montijo dispara rating de La Casa de los Famosos México 2026

Homenaje a Elsa Aguirre: exposición fotográfica en Cineteca Nacional y película gratis en streaming

DEPORTES

Jugadora de Pachuca alza la voz tras polémica en Cruz Azul: “Si no les gusta el futbol femenil, no lo vean”

Jugadora de Pachuca alza la voz tras polémica en Cruz Azul: “Si no les gusta el futbol femenil, no lo vean”

La insólita razón por la que Miguel Borja llegó al Club América y no a Cruz Azul

Hasta cuándo durará el interinato de Victor Manuel Vucetich como entrenador de Tigres

Nery Castillo defiende a Hormiga González por elegir a Grecia

Checo Pérez convenció a Noel León de no abandonar su carrera en el automovilismo