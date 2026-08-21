Clausuran toma clandestina de hidrocarburo de Pemex en Cuautitlán, Edomex

Toma clandestina en el municipio de Cuautitlán (SSEM)

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Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) clausuró una toma clandestina de hidrocarburo localizada en un terreno de cultivo cercano al fraccionamiento Parque San Mateo, luego de que elementos de seguridad detectaran una instalación presuntamente utilizada para la extracción ilegal de combustible.

El hallazgo se registró durante recorridos de vigilancia realizados de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Guardia Nacional (GN), quienes posteriormente solicitaron la intervención de personal especializado de Pemex para asegurar y cancelar la conexión irregular.

Localizan toma clandestina cerca de un canal de riego

De acuerdo con la información proporcionada por la SSEM, los elementos de ambas corporaciones realizaban recorridos de seguridad en las inmediaciones del fraccionamiento Parque San Mateo cuando observaron un camión tipo pipa estacionado y aparentemente abandonado en un terreno de cultivo.

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Ante esta situación, los agentes se aproximaron al vehículo para verificar las condiciones en las que se encontraba. Durante la inspección de la zona, localizaron, a un costado de un canal de aguas de riego, un hueco en el terreno.

Toma clandestina cerca de fraccionamiento Parque San Mateo, Cuautitlán (SSEM)

Al revisar el punto, los policías observaron a simple vista dos válvulas de alta presión y cierre rápido, las cuales se encontraban acopladas a un ducto de aproximadamente 12 pulgadas de diámetro.

La instalación estaba conectada al ramal conocido como Tula-Azcapotzalco, infraestructura utilizada para el transporte de hidrocarburos y que ha sido objeto de acciones de vigilancia debido al riesgo que representan las conexiones clandestinas.

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Tras confirmar el hallazgo, las autoridades dieron aviso a Pemex para que personal especializado acudiera al sitio y realizara las labores correspondientes para cancelar la toma clandestina.

Aseguran pipa aparentemente cargada con diésel

Toma clandestina Cuautitlán Pemex SSEM

Además de la instalación irregular, las autoridades aseguraron un camión tipo pipa de color gris, el cual se encontraba en las inmediaciones del punto donde fue localizada la toma clandestina.

Según el reporte de la SSEM, el vehículo aparentaba estar cargado con hidrocarburo tipo diésel, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia.

El aseguramiento del vehículo forma parte de las diligencias que deberán realizar las autoridades para establecer si la unidad estaba relacionada directamente con la extracción ilegal de combustible detectada en el terreno de cultivo.

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Pemex interviene la conexión ilegal

Personal de Pemex selló la toma clandestina para evitar que continuara la extracción de hidrocarburo del ducto (Foto: Twitter @vialhermes)

Una vez que personal de Pemex llegó al lugar, se llevaron a cabo las acciones necesarias para cancelar la toma clandestina y evitar que continuara la extracción de hidrocarburo del ducto.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de instalar y operar la conexión clandestina, así como establecer el destino que tendría el combustible extraído.

La SSEM destacó que la detección fue posible gracias a los recorridos de seguridad realizados en coordinación con la Guardia Nacional, particularmente en zonas donde existen instalaciones estratégicas para el transporte de hidrocarburos, donde se han registrado otros casos similares.

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Las tomas clandestinas representan un riesgo para las comunidades cercanas, debido a que una manipulación inadecuada de los ductos y del combustible puede provocar fugas, incendios o explosiones.

El camión tipo pipa y los indicios localizados quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.