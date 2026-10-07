Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

El samario presento el videoclip de uno de los temas de 'El Último Disco Vol. 1', original de Rita Fernández Padilla - crédito cortesía Paola España

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Carlos Vives presentó el video oficial de Sombra Perdida, una de las canciones de El Último Disco, Vol. 1, su más reciente producción discográfica, nominada al Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. El lanzamiento se dio a conocer este martes 6 de octubre en plataformas digitales.

El tema original pertenece a Rita Fernández Padilla, artista samaria y una de las figuras fundamentales en la historia del vallenato. Desde su incursión con la agrupación Las Universitarias en los años 60, marcó una impronta personal en la que sus canciones fueron solicitadas dentro y fuera del entorno vallenato.

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Composiciones como Las Dudas del Amor y la propia Sombra Perdida fueron grabadas en su día por el Binomio de Oro, Reflejo de Amor la grabó Alfredo Gutiérrez, mientras que El Son del Tren fue grabada por Fruko y sus tesos

Carlos Vives unió fuerzas con Niña Pastori en "Sombra Perdida", tema de su más reciente álbum 'El Último Disco Vol. 1' - crédito cortesía Paola España

La pieza, que aborda el amor no correspondido y la huella que dejan los recuerdos con el paso del tiempo, es un clásico del género. En esta nueva versión, Vives convoca el acordeón de Israel Romero, el emblemático fundador del Binomio de Oro, las guitarras flamencas de Josemi Carmona y la voz de Niña Pastori, para construir un puente musical entre Colombia y España.

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El audiovisual, producido por Mestiza Films y dirigido por Sergio I. Rodríguez y Felipe Montoya, combina distintos registros de la construcción de la canción. Una de las secuencias muestra el encuentro entre Vives y Niña Pastori en un estudio de grabación de Sevilla, España. Otra recoge la visita de la cantante española a Santa Marta, donde acompañó al artista colombiano durante la serenata que la ciudad ofreció por los 500 años de su fundación. El montaje se completa con registros de Romero al grabar el acordeón en La Torre de Lata, el estudio personal de Vives.

Niña Pastori también participó del videoclip de "Sombra Perdida", parcialmente grabado en Santa Marta - crédito cortesía Paola España

Con la incorporación de Sombra Perdida, El Último Disco, Vol. 1 profundiza su propuesta de volver a canciones pensadas para la dedicatoria y a la esencia de la música colombiana desde una lectura contemporánea. El álbum, que Rolling Stone en Español incluyó entre los mejores de la primer mitad de 2026, suma así un nuevo capítulo a un proyecto que también integra colaboraciones con Juan Luis Guerra y Sergio George.

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El lanzamiento llega en un momento de reconocimiento para el artista samario. Con esta nueva postulación, el samario acumula 49 nominaciones a los Latin Grammy a lo largo de su carrera y 19 gramófonos obtenidos, una marca que lo ubica entre los artistas con más nominaciones en la historia del premio.

El ‘Tour Al Sol’ reprogramó cinco fechas para 2027 tras el terremoto y los incendios en Colombia

La organización del 'Tour al Sol' informó nuevas fechas para 2027 en Ibagué, Medellín, Pereira, Cali y Bucaramanga - crédito Páramo Presenta

Mientras continúa la promoción de El Último Disco, Vol. 1, Carlos Vives reorganizó parte de su gira Tour Al Sol en Colombia.

El pasado 9 de septiembre, el artista anunció la decisión de posponer hasta el próximo año cinco de sus presentaciones en el país —Ibagué, Medellín, Pereira, Cali y Bucaramanga— debido a las emergencias derivadas del terremoto del 10 de agosto y los incendios forestales que afectaron distintas regiones del país.

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Como contrapartida, los tres conciertos previstos en el Movistar Arena de Bogotá, realizados los días 25, 26 y 27 de septiembre, se mantuvieron sin cambios, incluida la función familiar del domingo destinada a público infantil.

Las nuevas fechas confirmadas para 2027 son el 10 de abril en Ibagué, el 17 de abril en Medellín (DaviArena), el 23 de abril en Pereira, el 24 de abril en Cali y el 8 de mayo en Bucaramanga. La organización indicó que quienes ya habían adquirido boletas para las funciones aplazadas pueden consultar las alternativas de reembolso o validez a través de Ticketmaster Colombia, en línea con la política de devoluciones vigente para eventos pospuestos.

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