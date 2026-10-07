EEUU formaliza sanciones contra Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, es sancionado por EEUU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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El gobierno de Estados Unidos formalizó este martes 6 de octubre las sanciones contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien el Departamento del Tesoro señala por presuntamente proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.

La medida quedó asentada en el Federal Register, equivalente al Diario Oficial estadounidense, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunciara las designaciones el pasado 29 de septiembre.

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El documento establece el bloqueo de los bienes e intereses sobre propiedades de las personas sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Además, ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido, en términos generales, realizar transacciones con los individuos incluidos en la lista.

Carlos Torres aparece entre los sancionados por Estados Unidos

De acuerdo con el registro oficial, Carlos Torres fue identificado como una persona vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionado bajo disposiciones estadounidenses relacionadas con el combate al tráfico ilícito de drogas y al terrorismo.

La OFAC sostiene que Torres proporcionó o intentó proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, en respaldo de la organización criminal.

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La designación forma parte de un paquete que incluye a personas y empresas relacionadas, según el gobierno estadounidense, con una estructura vinculada a Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, y con operaciones de lavado de dinero para compañías relacionadas con actividades de narcotráfico.

Entre los señalados también se encuentran Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos; Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y otros residentes de Baja California.

El documento menciona además a “El Mayito Flaco” como una persona que actúa directa o indirectamente por cuenta del Cártel de Sinaloa.

Las sanciones bloquean bienes bajo jurisdicción estadounidense

Las medidas impuestas por la OFAC tienen efectos financieros y administrativos.

El Federal Register establece que los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas quedan bloqueados cuando están sujetos a la jurisdicción estadounidense.

Entre las disposiciones aplicadas se encuentra la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas, así como la Orden Ejecutiva 13224, utilizada para bloquear bienes de personas vinculadas con actividades relacionadas con terrorismo.

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El registro también incluye 25 empresas sancionadas. Varias de ellas tienen domicilios en Baja California y aparecen relacionadas con diferentes personas incluidas en la lista.

Entre las compañías vinculadas a Luis Alfonso Torres se encuentran Edifika Desarrollos Baja, Raes Restaurante, The Woods Bar y Vida Orgánica Tijuana.

Esta última también fue mencionada en el contexto de Carlos Torres.

La publicación oficial no incluye a Marina del Pilar entre las personas sancionadas ni la menciona en el documento.

Las sanciones de la OFAC fueron anunciadas el 29 de septiembre .

El Federal Register las publicó formalmente este 6 de octubre .

Carlos Alberto Torres Torres aparece identificado como vinculado al Cártel de Sinaloa .

Sus bienes e intereses patrimoniales bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

La medida también contempla restricciones para realizar transacciones con las personas designadas.

Carlos Torres ha negado vínculos con actividades criminales

Los señalamientos estadounidenses se producen después de una serie de pronunciamientos públicos de Carlos Torres relacionados con investigaciones y acusaciones en su contra.

En mayo de 2025 informó que Estados Unidos le había revocado la visa. Días después, Marina del Pilar comunicó que había recibido una notificación similar y expresó públicamente su respaldo personal, moral y político a Torres.

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En junio de 2025, Torres renunció a cargos honorarios y calificó como infundados los señalamientos que se habían realizado en su contra.

Posteriormente, en octubre de 2025, la gobernadora confirmó que ambos se encontraban en proceso de divorcio y describió a Torres como un buen hombre y padre.

En enero de 2026, Torres confirmó la existencia de una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) y afirmó que su origen estaba en una denuncia anónima. También manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los señalamientos.

Días después, sostuvo públicamente que no era el criminal que se había construido en redes sociales y pidió que, en caso de existir pruebas en su contra, fueran presentadas.

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El señalamiento de EU no constituye una sentencia penal

La formalización de las sanciones en el Federal Register representa la confirmación oficial de las medidas adoptadas por la OFAC, pero no constituye por sí misma una sentencia penal emitida por un tribunal estadounidense.

El Departamento del Tesoro sostiene que Carlos Torres proporcionó o intentó proporcionar apoyo al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, esos señalamientos corresponden a la justificación de las sanciones administrativas y financieras establecidas por el gobierno de Estados Unidos.

Después de que la OFAC anunciara las medidas el 29 de septiembre, Torres reconoció ser accionista de Vida Orgánica Tijuana, una de las empresas incluidas en las sanciones.

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Señaló que posee 30% de participación y sostuvo que los señalamientos se originaron en denuncias anónimas presentadas ante la FGR en 2025.

Hasta la publicación de esta nota, no se ha informado sobre los resultados de esa investigación federal.

Marina del Pilar se ha deslindado de las acusaciones contra su exesposo

La gobernadora de Baja California ha mantenido una postura diferenciada respecto de los señalamientos dirigidos contra Torres. En enero de 2026 señaló que confiaba en la investigación de la FGR cuando fue cuestionada sobre el caso.

La publicación de este martes en el Federal Register tampoco incluye a la mandataria entre las personas sancionadas.

Con la formalización de las medidas, Estados Unidos deja asentadas oficialmente las designaciones anunciadas el 29 de septiembre contra Carlos Torres y otras personas y empresas que, de acuerdo con la OFAC, tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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El caso queda así acompañado por las investigaciones y pronunciamientos previos registrados en México, mientras que las sanciones estadounidenses mantienen sus efectos sobre los bienes sujetos a jurisdicción de ese país y sobre las transacciones que ciudadanos y empresas estadounidenses pueden realizar con los designados.