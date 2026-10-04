Rompen vidrio del Tren Suburbano con una piedra: pasajeros viven momentos de tensión en Tlalnepantla

Vidrio roto de ventana del Tren Suburbano (especial)

Guardar

Un nuevo incidente fue reportado este sábado durante el recorrido del Tren Suburbano en la zona de la estación San Rafael, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, luego de que un objeto impactara contra uno de los vagones mientras la unidad se encontraba en movimiento.

De acuerdo con el reporte de usuarios, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:15 de la mañana, cuando el tren circulaba por la zona. El impacto en una ventana, provocó un fuerte estruendo que, de acuerdo con testigos, fue similar al sonido de un disparo.

PUBLICIDAD

Ante la situación, personal de seguridad acudió al llegar a la estación para revisar lo ocurrido. Según la versión proporcionada por los guardias, el objeto que habría golpeado la ventana y rompió el vidrio al tren era una piedra y no un proyectil de arma de fuego.

Sin embargo, usuarios manifestaron dudas sobre esta explicación, debido a que el tren se encontraba en movimiento al momento del impacto y señalaron que, por las características del sonido, inicialmente pensaron que se trataba de un balazo.

Hasta el momento, no se reportó de personas lesionadas ni que el tren haya tenido que suspender su recorrido.

Usuarios alertan por objetos contra el Suburbano

El impacto se realizó entre la estación Sa Rafael (especial)

El hecho también volvió a poner sobre la mesa una problemática que, de acuerdo con usuarios, se ha presentado desde hace tiempo en algunos puntos del recorrido del Tren Suburbano: el lanzamiento de piedras u otros objetos contra las unidades.

PUBLICIDAD

Usuarios han señalado que desde hace varios años se ha solicitado la intervención de autoridades municipales y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para atender las zonas donde se registran este tipo de agresiones.

La preocupación principal radica en que los objetos lanzados pueden romper ventanas o provocar lesiones entre los pasajeros, particularmente cuando el tren circula a velocidad y el impacto ocurre directamente contra los vagones.

De acuerdo con testimonios, en ocasiones anteriores algunas personas que viajaban a bordo de los trenes han resultado lesionadas por objetos lanzados desde el exterior.

El incidente registrado este sábado generó nuevamente preocupación entre pasajeros, quienes consideran necesario reforzar la vigilancia en los puntos donde existe riesgo de que personas arrojen piedras contra las unidades.

PUBLICIDAD

Piden reforzar vigilancia en el recorrido

El servicio del Tren Suburbano no fue suspendido (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Los usuarios también han planteado la necesidad de que las autoridades identifiquen los sitios donde se registran con mayor frecuencia estos incidentes y establezcan medidas preventivas para evitar que los trenes sean atacados durante sus recorridos.

Aunque en este caso el personal de seguridad indicó que se trató de una piedra, el impacto generó alarma entre los pasajeros debido al fuerte sonido que produjo.

La situación vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad en el recorrido del Tren Suburbano por San Rafael, Tlalnepantla, particularmente en los puntos donde las unidades quedan expuestas al lanzamiento de objetos.

Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas por este incidente ni se ha establecido quién habría lanzado la piedra que impactó contra el tren.

PUBLICIDAD

Los usuarios esperan que las autoridades correspondientes revisen nuevamente esta problemática y refuercen las medidas de vigilancia para evitar que este tipo de hechos puedan escalar y poner en riesgo a quienes utilizan diariamente el servicio.