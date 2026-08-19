Extranjero busca a su hermano bajo los escombros en Pereira, tras perder a su esposa e hijas en el terremoto de Venezuela

Después del sismo en Venezuela que mató a su familia, emprendió una búsqueda desesperada en Colombia para hallar a su hermano - crédito Sergio Acero/Reuters

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Un ciudadano venezolano, identificado como David José Villarreal, está en el territorio nacional buscando a su hermano, quien desapareció en Pereira (Risaralda) en medio del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó con fuerza a la ciudad y otras regiones el 10 de agosto de 2026.

El extranjero quiso buscar a su ser querido en Colombia después de haber perdido a su esposa y a sus dos hijas en el temblor de Venezuela que ocurrió el 24 de junio de 2026, una doble tragedia que lo llevó a pedir ayuda psicológica y apoyo de las autoridades para hallar a su único familiar cercano.

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La desaparición de Dayron José Villarreal, un albañil de 56 años, ocurrió tras el colapso de su vivienda en el sector Parque de la Libertad durante el impactante sismo que dejó estragos en la capital risaraldense. Según contó David José en el programa Mañana Express, del Canal RCN, desde entonces no volvió a tener noticias de él.

Ante la desesperación y la preocupación, el hombre viajó 814 kilómetros desde Venezuela hasta Colombia para buscarlo. Según relató al medio nacional, lo hizo trepado en una tractomula, movido por la necesidad de saber de su hermano al que no quiere perder.

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Las autoridades evalúan los daños en Pereira y se acaba el tiempo para encontrar sobrevivientes - crédito @MincomercioCo/X

La historia salió a la luz durante el martes 18 de agosto de 2026 en el programa matutino, donde Villarreal explicó que llegó a Pereira después de enterarse de la magnitud de la tragedia. En su testimonio, pidió asistencia institucional para continuar la búsqueda y para atender el deterioro emocional que arrastra desde la muerte de su familia.

Ese es el escenario en el que Villarreal intenta reconstruir el rastro de Dayron José. La última información que tuvo es que su hermano estaba en la vivienda que se desplomó durante el terremoto.

“Yo lo que quiero es retornar de nuevo y empezar de cero y pedir una ayuda psicológica, porque me siento mal con la pérdida de mi familia... Pido ayuda a la alcaldía, pido ayuda a Migración. Ellos me dicen que tenía que esperar el resultado de dos, tres días. Ya yo hoy cumplí aquí cuatro días exactamente”, explicó en su relato sobre el malestar que siente.

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Cabe mencionar que la ciudad de Pereira es una de las más afectadas por el fuerte sismo que, de acuerdo con el reporte de Medicina Legal a corte de la 1:00 p. m. del 18 de agosto de 2026, dejó 290 personas desaparecidas, 265 aparecidos vivos y 88 aparecidos sin vida.

Varias edificaciones de Pereira quedaron completamente destruidas - crédito Juan Felipe León/REUTERS

La primera tragedia ocurrió en La Guaira

Antes de viajar a Colombia, David José ya había atravesado una pérdida lamentable. En La Guaira, el terremoto del 24 de junio derrumbó el edificio donde vivía con su esposa y sus dos hijas.

Al recordar ese momento, describió el tiempo que pasó hasta recuperar los cuerpos de su familia: “Cuando yo voy al edificio donde nosotros vivíamos, que habíamos comprado, fue donde el vigilante de seguridad que quedó vivo me dice que mi familia estaba ahí y fue cuando empezaron a levantar los cuerpos y me entregan a mi familia a los 16 días”, contó en el programa.

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El ciudadano revelo que la tragedia en Venezuela le arrebató a su familia - crédito Ronald Peña R/EFE

El relato del ciudadano confirmó que el movimiento de tierra en su país natal le arrebató a su núcleo familiar, pero ese no fue el único terremoto que lo afectó, pues se vio envuelto en una situación similar tras el sismo en Colombia que destruyó varias edificaciones en Pereira, lugar en el que su hermano había intentado construir de nueva vida.

De acuerdo con lo informado por el programa de Canal RCN, las labores de búsqueda continúan en Pereira mientras David José mantiene la esperanza de encontrar con vida a su hermano Dayron José Villarreal.