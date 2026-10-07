Desarticularon red de droga en el sur de Bogotá: Los Hera se camuflaban como negocio de autopartes

Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá realizan un operativo de inspección y control en un sector de venta de accesorios vehiculares. Durante el procedimiento en la vía pública y en el interior de los establecimientos comerciales, los uniformados revisan motocicletas, mostradores y bolsas con sustancias halladas en el lugar - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

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La Policía Nacional desarticuló en Bogotá una red criminal que vendía droga en el sector de La Estanzuela mientras simulaba ser un negocio de accesorios para vehículos, con un golpe que dejó 19 capturados y más de 9.000 dosis de estupefacientes decomisadas.

El operativo, ejecutado el 7 de octubre de 2026 por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desmanteló al Grupo Delincuencial Común Organizado Hera, activo en la localidad de Los Mártires. Las autoridades estiman que el golpe a las finanzas de la estructura asciende a $1.200 millones.

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El grupo delincuencial distribuía marihuana, bazuco y base de coca en el barrio La Estanzuela, en el centro de Bogotá. Para eludir controles policiales, operaba desde locales de autopartes y marcaba las dosis con el símbolo de Batman para su identificación.

La investigación duró más de un año e incluyó el trabajo de un agente encubierto. Culminó con 17 diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda: 15 personas fueron detenidas mediante orden judicial y cuatro más, en flagrancia.

Al frente de la organización estaba alias Marta, identificada como la cabecilla. Era quien controlaba a los expendedores y coordinaba la seguridad de los puntos de venta.

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Desarticulación de red de microtráfico e incautación de estupefacientes en Bogotá: El procedimiento dejó 19 personas capturadas y el decomiso de más de 9.000 dosis de estupefacientes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Su hermana, alias La Mona, cumplía las funciones de administradora y proveedora, con la responsabilidad de recaudar el dinero generado por la actividad ilícita.

Alias Carolina, de nacionalidad venezolana, era la cara visible de la fachada: atendía el local de accesorios vehiculares mientras almacenaba y distribuía los estupefacientes.

En el escalón operativo figuran los alias Jessica, “Helen”, “Flaca”, “Orley”, “Alberto”, “Rakiti”, “Narizón”, “Brayan”, “Yeimi” y “Mary”, todos con funciones de vendedores. Los alias César y “Paisa” actuaban como proveedores del grupo.

Los 19 capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir y por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Varios de ellos ya registraban anotaciones judiciales previas por hurto y delitos similares.

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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para 10 de los procesados. Los restantes obtuvieron detención domiciliaria.

Capturan a 19 integrantes del grupo Hera y decomisan más de 9.000 dosis en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Alcalde de Bogotá se pronunció sobre el operativo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó a través de sus redes sociales que la Policía Metropolitana desarticuló a los Hera, una banda dedicada al tráfico de drogas en el centro de la ciudad. La operación incluyó 17 allanamientos en Santa Fe, Los Mártires y Puente Aranda, donde fueron capturadas 19 personas: cuatro en flagrancia y 15 mediante orden judicial.

Según Galán, la organización utilizaba locales de venta de autopartes en el barrio Las Tanzuelas para ocultar la comercialización de estupefacientes. Entre los detenidos están alias Marta, señalada como una de las cabecillas, y alias La Mona, quien presuntamente administraba las rentas criminales. Las autoridades incautaron 9.000 dosis de bazuco, marihuana y base de coca. “Pensaban que no les iba a pasar nada. Se equivocaban”, afirmó el madnatario local.

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Carlos Fernando Galán se refiere a la desarticulación de la banda criminal Hera en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

Operativos de incautación de drogas en Bogotá en 2026

Estos son algunos de los principales resultados reportados por las autoridades durante 2026:

5 de octubre: 35 allanamientos en ocho localidades dejaron 52 capturas y la incautación de 17 kilos de estupefacientes, además de 28 armas de fuego y más de 45 millones de pesos en efectivo.

28 de septiembre : en 15 allanamientos, la Policía reportó 36 capturas y la incautación de 21 kilos de estupefacientes, 20 armas de fuego y más de 60 millones de pesos. Las acciones incluyeron procedimientos en Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Kennedy.

21 de septiembre: operativos en Bosa, Santa Fe, San Cristóbal y Los Mártires derivaron en 37 capturas y la incautación de más de 35 kilos de estupefacientes, 20 armas de fuego, 73 celulares y 41,2 millones de pesos.

15 de septiembre: un procedimiento en Fontibón permitió hallar nueve kilos de cocaína en una vivienda cercana al aeropuerto El Dorado. De acuerdo con la Policía, la droga presuntamente sería enviada al exterior. La serie de operativos dejó 30 capturados.

3 de enero: las autoridades informaron que un hombre transportaba 560 kilos de marihuana en Kennedy. También reportaron la desarticulación de “La Isla”, una estructura señalada de microtráfico, y la incautación de drogas sintéticas, ketamina, bazuco y marihuana en otros procedimientos.