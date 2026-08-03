Video: así fue la eliminación de Mariana Ochoa de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México, luego de que el público decidiera salvar a Luis Chaparro, contra quien se enfrentó en la silla giratoria. (LCDLFM/Televisa)

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Mariana Ochoa fue la primera eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México este domingo 2 de agosto, tras quedar en la silla giratoria final frente a Luis Chaparro.

La cantante y exintegrante de OV7 salió visiblemente sorprendida por el túnel del Geely EX2, con la mano en la boca y sin poder disimular el golpe de la noticia, tambaleándose al caminar a la salida.

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Así se fueron salvando

La conductora Galilea Montijo llamó uno a uno a los seis nominados desde la Sala de Eliminación, donde cada habitante narró sus impresiones de la primera semana antes de conocer el veredicto final de la votación.

Yanet García regresó primero a la casa, pese a haber acumulado 16 puntos en la nominación formal del miércoles 29 de julio —la cifra más alta de la semana— y haber recibido posicionamientos en su contra de cinco compañeros. Brianda Deyanara fue la primera en abrazarla. El resto la recibió con sonrisas, algunas visiblemente incómodas entre quienes se pararon frente a ella horas antes.

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Aldo Rendón regresó segundo, seguro y festejado por todos sus compañeros. Ximena Herrera entró tercera, ante la sorpresa de los demás nominados; Brianda y Yanet reaccionaron con mayor entusiasmo. Memo Schutz fue el cuarto en volver, sereno, aunque Moisés Peñaloza se mostró incómodo ante su regreso.

El momento de la silla giratoria

Mariana Ochoa al salir de LCDLFM. (Captura de pantalla)

Al final solo quedaron Mariana y Luis Chaparro. Montijo anunció la eliminación con un redoble de tambores: “Quien se va de la casa eres tú. Eres tú, Mariana.”

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Al abrirse la puerta del túnel, Ochoa salió tambaleándose, con la mano en la boca y la sorpresa marcada en el rostro. Vestida de verde con flecos, avanzó por el corredor rosa patrocinado por Geely EX2 hasta llegar al foro.

Chaparro regresó a la casa entre gritos. Ximena Herrera le gritó: “Te lo mereces. Te lo mereces.” Memo Schutz celebró con una frase: “Dale pizza americanista.”

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Luis Chaparro regresó a LCDLFM tras ser salvado por el público. Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada del reality show. (LCDLFM/Televisa)

Así fueron los posicionamientos

Antes de la eliminación, los habitantes bajaron a la sala para plantarse frente a quien querían ver fuera del reality. Doce de ellos tomaron posición: cinco frente a Yanet García, tres frente a Luis Chaparro, dos frente a Mariana Ochoa, uno frente a Memo Schutz y uno frente a Ximena Herrera. Nadie se posicionó ante Aldo Rendón, quien agradeció públicamente que ningún compañero lo hiciera.

Cynthia Klitbo abrió la ronda frente a Yanet: “A pesar de que ronco me hiciste sentir muy humillada, me súper exhibiste y siento que te la pasas mucho en tu vanidad y colaboras poco en la casa.”

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Gema Garoa fue directa: “Siento que no hay un canal de comunicación entre nosotras. Sin duda eres a la que menos voy a extrañar.”

Ernesto Laguardia cuestionó su cambio de habitación; Yanet defendió su lealtad al equipo Ibiza y pidió disculpas. Moisés Peñaloza la describió como retraída.

(Captura de pantalla YouTube)

Flor Vigna señaló un malentendido previo y le dijo que la ve mucho en el tocador y que puede desarrollar su potencial en otras áreas.

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Frente a Luis Chaparro, Yahir le reclamó tibieza: “Siento que estás morro, te he visto tibio, sin ganas, sentir el fuego para quedarte.”

Masad Altamimi reconoció que nunca platicaron y dijo que quiere hermanos, no enemigos. Karina Torres fue escueta: si Chaparro se quedaba, esperaba que derribara la barrera entre ambos.

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Arantza Ruiz se posicionó ante Mariana Ochoa: “A veces no dejas que otros participen, me gustaría que nos dejaras presentarnos ante ti.”

Brianda Deyanara fue más directa: “Honestamente siento que eres la persona con la que menos conexión he hecho, no hemos tenido una plática profunda.” La propia Ochoa reconoció esa percepción.

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Ese Pérez le dijo a Memo Schutz que trata de conectar con todos pero no conecta con ninguno, y que lo percibe con miedo de ofender. Fede Vigevani se plantó frente a Ximena Herrera con argumento de juego puro: la considera una rival fuerte y entró a la casa para llegar a la final.

El fandom de OV7 no alcanzó para salvar a Mariana

(La Casa de los Famosos México)

Ochoa había generado uno de los momentos más celebrados del estreno del 26 de julio: al entrar a la casa, ella y Yahir comenzaron a cantar temas de OV7 de forma espontánea. Sus seguidores activaron campañas en redes durante la semana, pero el voto no alcanzó.

En la nominación formal del miércoles 29 de julio, Mariana acumuló nueve puntos. Brianda Deyanara le sumó cuatro con la moneda del destino —que le permitió duplicar sus votos— y Flor Vigna le agregó dos más. Fue la segunda más nominada de la semana, solo detrás de Yanet García.

Mariana Ochoa habló tras su eliminación

Ya en el foro de la postgala con Wendy Guevara, Ochoa se sinceró: “Un poco melancólica porque quería seguir allá adentro, pero estoy segura que allá arriba me mandan lo que necesito.”

Sobre sus próximos pasos, fue directa: “Si estoy acá afuera tal vez es porque quieren verme cantando, retomaré mis ensayos para mi concierto.” Cerró con una frase que resumió su postura: “Más vale una salida a tiempo que una funada toda la vida.”