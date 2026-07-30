La versión del dueño del Spark azul que resultó sobre un puente peatonal en Bogotá deja varias dudas: “A mí me pareció gracioso”

Según la versión de Figueredo, el carro estaba encendido mientras él montaba bicicleta bajo el puente y buscaba un lugar para grabar - crédito Captura de Video Instagram

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Después de que las autoridades de Cajicá confirmaran la inmovilización del vehículo Chevrolet Spark color azul que se vio envuelto en una polémica luego de que resultara en una rampa de un puente peatonal, el dueño del vehículo, Edward Figueredo, entregó detalles de lo que, según él, ocurrió el pasado 20 de julio de 2026.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, el también creador de contenido aseguró que su vehículo fue tomado sin permiso mientras él se encontraba haciendo otras actividades cerca al puente peatonal.

Según su versión, el carro estaba con música mientras él y otras personas montaban bicicleta bajo el puente y buscaban un lugar para grabar. Habría sido en ese momento que un desconocido tomó el vehículo, realizó la polémica maniobra sobre la estructura elevada y lo dejó luego sobre la autopista.

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“Nosotros nos subimos al puente porque íbamos a pasar al otro lado. Yo estaba incluso al otro lado del puente. Obviamente había varios todavía en la zona, pero pues nosotros estábamos montando en bicicleta. Estábamos cuadrando un spot para hacer una grabación del día. En esas un tipo se sube al carro, lo coge abusivamente, fue muy rápido, cosa que yo ni siquiera me percaté. Ya cuando yo intento volver, ya prácticamente el man iba saliendo, lo deja en la autopista”, señaló Figueredo.

Frente a la producción de video, que contó con al menos tres tomas desde puntos distintos, el propietario aseguró que, ante el presunto robo, grabó con su celular para documentar el momento de forma espontánea, pese a que en la grabación se observa el vehículo con las placas cubiertas.

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“Yo lo que hago es recolectar las imágenes, que son las del video que subí, yo soy creador de contenido. Edité un video porque pues entre todo, a mí me pareció gracioso. Dije: “Pues bueno, a la final yo no estaba manejando, no tienen pues por qué implicarme y pues obviamente yo tampoco voy a subir un video para que me haga daño.” En ese orden de ideas, el video se hace viral y la gente pues lo puede tomar como quiera. A mí ni me va ni me viene, pero es un tema que puede estar en investigación y pues hasta que no se constate", comentó el polémico conductor.

Las dudas sobre quién subió el carro al puente

Figueredo insistió en que no conocía al supuesto conductor y que tampoco podía denunciarlo. “Es que ¿yo a quién voy a demandar? habían más de doscientas personas”, respondió, antes de sostener que incluso él también era “víctima”.

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Incluso, el conductor aseguró que el presunto ladrón de su vehículo fue demasiado “rápido” y cubrió las placas antes de iniciar con la maniobra peligrosa sobre el puente peatonal.

Además, señaló que las autoridades no pueden vincularlo a una investigación solo por ser el propietario del automotor, además de insistir que tampoco conoce la identidad del supuesto conductor que cometió la infracción.

Sobre el video que él mismo publicó en sus redes y se viralizó rápidamente, Figueredo aseguró que en el lugar, ante la mirada de tantas personas, procedió a pedir el material fílmico para recopilarlo en una sola producción, pero no que trató de una grabación premeditada.

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“Eso no es un camarógrafo, y usted puede evidenciar. Son muchachos que estaban en la escena. Yo lo único que hice fue: “Porfa, si usted me puede mandar eso, mándamelo aquí” Me mandaron eso por Bluetooth los documentos audiovisuales. Incluso, a mí la verdad es que me pareció divertido, lo subí a las redes", señaló Figueredo al medio radial.

La explicación de Figueredo sobre la inmovilización

Sobre la inmovilización del carro y el estado de sus documentos, el creador de contenido aseguró que se trató de un abuso de autoridad por parte de los agentes de tránsito del municipio de Cajicá.

“Yo estaba estacionado con el carro apagado. Me llega un policía de cuadrante, me solicita los documentos, el man identifica que ese es el carro implicado en lo del puente, procede a llamar los de tránsito”, señaló a Caracol Radio.

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A partir de ahí, dijo, el agente buscó motivos para sancionarlo y le impuso un comparendo C35 por condiciones tecnomecánicas. “Pues el carro está al día” y “eso fue una arbitrariedad y un abuso de autoridad”, sostuvo.