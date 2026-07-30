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Autoridades habrían encontrado el cuerpo de la bebé de María Camila Potosí: Medicina Legal realizará los análisis para confirmar su identidad

La menor estaba desaparecida desde el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo

El cuerpo de la bebé de María Camila Potosí fue hallado este jueves 30 de julio - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y redes sociales
El cuerpo de la bebé de María Camila Potosí fue hallado este jueves 30 de julio - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y redes sociales
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El cuerpo de la bebé de la ciudadana María Camila Potosí habría sido encontrado este jueves 30 de julio de 2026, según confirmaron fuentes oficiales de la Policía a El País de Cali.

El hallazgo se produce varios días después del asesinato de la joven de 21 años, cuyo caso conmocionó a los colombianos debido a que cursaba un embarazo de ocho meses cuando fue atacada.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el paradero de la recién nacida era desconocido desde que se reportó el crimen de la joven, por lo que las autoridades mantenían las labores de búsqueda como parte de la investigación.

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Tras el hallazgo, los organismos judiciales iniciaron las diligencias correspondientes y hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre el lugar donde fue encontrado el cuerpo ni sobre las circunstancias que rodearon el caso, debido a que las investigaciones continúan en curso.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses será el encargado de practicar los exámenes forenses que permitan establecer oficialmente la identidad de la menor y solo después de estos procedimientos las autoridades podrán confirmar de manera formal que se trata de la hija de María Camila Potosí.

Noticia en desarrollo...

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