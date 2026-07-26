Cómo cultivar jengibre en casa y con poco espacio, ideal si vives en departamento

El jengibre es una planta tropical que crece a partir de un rizoma —un tallo subterráneo carnoso— y lleva siglos presente en la medicina tradicional mexicana como remedio digestivo, antiinflamatorio y para la tos, según registros de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM.
Esta planta se puede cultivar en casa, en una maceta ancha y con poco sustrato, sin necesidad de jardín ni espacio amplio, lo que la hace ideal para balcones o interiores de
PUBLICIDAD
Primeros pasos para el cultivo de jengibre en casa: cómo elegir el mejor trozo y la maceta adecuada
El primer paso es conseguir un trozo de jengibre fresco, de preferencia orgánico.
De acuerdo con un artículo publicado en el portal oficial del Servicio de Extensión de la Universidad Virginia Tech, el jengibre de supermercado suele tratarse con inhibidores de crecimiento para prolongar su vida en anaquel, lo que puede impedir que brote.
PUBLICIDAD
La recomendación es buscar piezas firmes, con pequeños nódulos visibles, llamados “ojos”, que son los puntos desde donde emergen los tallos.
Antes de plantar, hay que cortar el rizoma en trozos de dos a cuatro centímetros, asegurando que cada pieza tenga al menos dos ojos.
PUBLICIDAD
Los cortes deben dejarse secar al aire entre 24 y 48 horas para que se forme una costra protectora que reduce el riesgo de pudrición. Después, se recomienda remojar el rizoma en agua tibia durante una noche para activar la brotación.
La maceta ideal es ancha y poco profunda, de al menos 30 centímetros de diámetro, porque el jengibre se expande horizontalmente.
El ancho del recipiente importa más que la profundidad, según el Centro de Información de Hogar y Jardinería de la Universidad de Maryland.
El recipiente debe tener orificios de drenaje: el jengibre no tolera el agua estancada.
Tierra, riego y lugar ideal para que crezca
El sustrato debe ser suelto, rico en materia orgánica y con buen drenaje. Una mezcla de tierra para macetas con composta funciona.
Los trozos de rizoma se colocan horizontalmente con los ojos hacia arriba y se cubren con tres a cinco centímetros de tierra. Después del primer riego, la maceta va en un lugar cálido con luz indirecta.
PUBLICIDAD
La Universidad Virginia Tech indica que el jengibre puede tardar 50 días o más en brotar, y que durante ese tiempo no necesita luz ni riego frecuente.
La temperatura óptima de brotación está entre 21 y 26 grados Centígrados.
Una vez que aparecen los primeros brotes verdes, la planta se traslada a un lugar más iluminado, siempre evitando el sol directo de la tarde, que quema las hojas.
PUBLICIDAD
El riego debe mantener la tierra húmeda sin encharcarla. La Universidad de Maryland recomienda fertilizar con un abono equilibrado una vez al mes durante la temporada de crecimiento.
Cómo saber cuándo está listo el jengibre y cómo conservarlo después de la cosecha
La cosecha ocurre entre ocho y diez meses después de la siembra, cuando el follaje comienza a amarillear.
En maceta es posible extraer solo los rizomas exteriores y dejar el resto para continuar el cultivo.
El jengibre cosechado se conserva sin pelar en el refrigerador hasta tres semanas, o en el congelador hasta seis meses, según la Universidad Virginia Tech.
PUBLICIDAD
Qué propiedades tiene el jengibre según la medicina tradicional mexicana
El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM documenta que el jengibre lleva siglos presente en huertos familiares de comunidades totonacas, otomíes y nahuas.
En Oaxaca, Puebla y Tabasco se usa en infusión para la tos; la raíz machacada en aguardiente se aplica sobre reumas y calambres.
La UNAM indica que estudios farmacológicos han validado varias de esas aplicaciones: extractos del rizoma muestran actividad antiinflamatoria, antiespasmódica y antibiótica contra bacterias como Escherichia coli y Staphylococcus aureus.
PUBLICIDAD
Los compuestos responsables son el gingerol, el shogaol y la zingerona, presentes en el aceite esencial del rizoma.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD