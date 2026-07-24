Colombia

Hora y dónde ver La Velada del Año VI, el evento de boxeo que organiza Ibai Llanos

Colombia tendrá como representante a la creadora de contenido La Parce, además, Juanes cantará en uno de los recesos

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Presentaron de manera oficial la cartelera de la Velada del Año (X/ @IbaiLlanos)
El evento se llevará a cabo el 25 de julio en Sevilla, España - crédito @IbaiLlanos/X

Desde 2021, el creador de contenido español Ibai Llanos organiza una velada de boxeo amateur en la que participan youtubers, streamers y todo tipo de celebridades. En 2026, el evento se llevará a cabo el sábado 25 de julio en Sevilla.

Con 10 peleas y varios artistas que se presentarán entre combates, Llanos buscará volver a romper el récord de la transmisión de habla hispana con más espectadores de la historia. Para que el evento genere expectativa en varios países, en la velada habrá participación de boxeadores de España, Argentina, México, Colombia, El Salvador y Puerto Rico, siendo el combate entre TheGrefg, que derrotó a Westcol en la edición del 2025, contra Illo Juan, el evento estelar de la jornada.

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Otro combate que ha llamado la atención es el de Edu Aguirre vs. Gastón Edul, puesto que es la primera vez que se enfrentarán dos periodistas en un evento que en las ediciones anteriores ha sido exclusivo para creadores de contenido.

Edu Aguirre es conocido en España por participar en el programa deportivo El Chiringuito y por su amistad con futbolistas como Cristiano Ronaldo y James Rodríguez. Por su parte, Edul es recordado por ser el periodista que entrevistó a Lionel Messi tras el partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el que el “10″ le dijo la frase “¿Qué miras, bobo?” al atacante Wout Weghorst.

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Habrá doble representación colombiana

La colombiana participará en la primera pelea de la velada - crédito @IbaiLlanos/X
La colombiana participará en la primera pelea de la velada - crédito @IbaiLlanos/X

La primera pelea del evento será entre la colombiana Valeria Solano, más conocida como La Parce, contra la española Fabiana Sevillano, para la que se ha pactado que ambas lleguen con un peso de 53 kilogramos.

La Parce es una creadora de contenido digital colombiana que tiene más de un millón de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube. En su contenido habla sobre temas cotidianos, experiencias personales y situaciones de la vida urbana en Colombia.

Este será el orden de los encuentros de La Velada del Año VI:

  • La Parce vs. Fabiana Sevillano.
  • NataliaMX vs. Clers.
  • Edu Aguirre vs. Gastón Edul.
  • Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.
  • Kidd Keo vs. Lit Killah.
  • Angie Velasco vs. Alondrissa.
  • Viruzz vs. Gero Arias.
  • Rivers vs. Roro.
  • Plex vs. Fernanfloo.
  • TheGrefg vs. IlloJuan.
La Velada del Año 6 reunirá a streamers, artistas y millones de espectadores con una transmisión global gratuita, accesible en Perú por el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch.
Llanos afirmó que la velada es el evento que más le gusta organizar - crédito Reuters

Entre los artistas confirmados, para Colombia se destaca la presencia de Juanes, que presentará parte de las canciones de su último álbum, llamado JuanesTeban, que tiene 16 canciones en las que el antioqueño mezcla rock, cumbia y folclor, e incluye colaboraciones con artistas como Mon Laferte, Bomba Estéreo y Rawayana.

Además del colombiano, en el evento cantarán Yandel, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo conformado por Lucho RK y La Pantera. Hasta el momento, Ibai Llanos no ha revelado el orden en el que se presentarán los artistas invitados.

Hora y dónde ver La Velada del Año VI

Este será el combate estelar del evento - crédito @IbaiLlanos/X
Este será el combate estelar del evento - crédito @IbaiLlanos/X

El evento será transmitido en los canales de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos, y comenzará sobre las 12:00 p. m. (hora de Colombia). Sobre los detalles de la organización, el creador de contenido ha confirmado que se trata del proyecto en el que más invierte cada año debido a que debe pagarle a cada uno de los invitados. Aunque no ha revelado la cifra total que abonó para realizar la velada del 2026, afirmó que se trataría de una cifra de hasta 10 millones de euros.

En una entrevista con EFE, el español habló sobre lo que deben esperar los espectadores del nivel de los boxeadores y confesó que ha rechazado propuestas de políticos de varios países que le han pedido participar en el evento. “Es gente que no está habituada a hacer deporte, aunque hay algunos que sí, y que se enfrentan a un reto de seis o siete meses, tanto de cambio físico como de rutina de vida, para enfrentarse en un combate de boxeo, este caso en Sevilla”.

Además, Llanos afirmó que está considerando participar como peleador en 2027 y lo que representa organizar La Velada del Año para su carrera. “Yo me lo paso muy bien porque me entretiene mucho idear los combates y pensar qué combinaciones son buenas”.

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