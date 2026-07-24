Ferrari reveló que avanza en la búsqueda de un nuevo distribuidor en Colombia tras escándalo de estafa en compra de lujosos autos

La cancelación de la concesión de Ferrari en Bogotá dejó en suspenso compras de alta gama con entregas a plazos largos y cupos limitados - crédito Google Maps/Pablo Hernández

Ferrari North America, filial regional de la marca italiana de automóviles deportivos de lujo y de competición, confirmó que Colombia quedó sin distribuidor oficial y que avanza en la búsqueda de un nuevo representante para retomar su presencia en el país, mientras se desmarca de la crisis de Autos Italianos de Colombia y sostiene que las causas de lo ocurrido no hacen parte de su ámbito de control ni de su responsabilidad.

El Departamento de Comunicación de Ferrari North America informó, en declaración enviada a Caracol Radio, que está en contacto con los clientes afectados y que garantizará la atención y el servicio de los vehículos de la marca. También indicó que cualquier reclamación o inconformidad relacionada con Autos Italianos de Colombia debe dirigirse directamente a esa sociedad.

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Según conoció el medio, la salida de la marca del mercado colombiano ocurrió después de una negociación para intentar salvar financieramente al distribuidor, que enfrentaba obligaciones cercanas a USD 1,5 millones. Esa operación incluyó la búsqueda de un inversionista capaz de capitalizar la compañía y asumir sus pasivos.

La entrada de Adolfo Salume quedó en el centro de la ruptura

Clientes de Ferrari en Colombia denuncian que pagaron anticipos de hasta 25% por vehículos y no recibieron ni los carros ni el reembolso - crédito Google Maps/Eduardo Palacio Yanguas

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación citadas por la emisora, la llegada de Adolfo Salume Artiñano a la operación regional de Ferrari habría sido el detonante de la decisión que dejó a Colombia sin representación oficial. El empresario salvadoreño, cliente de la marca, fue contactado por directivos de Autos Italianos de Colombia encabezados por Sergio de la Vega.

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Los testimonios apuntan a que el acuerdo no solo preveía su ingreso a la compañía, sino la asunción de las deudas que mantenía el distribuidor. Salume habría aceptado hacerse cargo de esas obligaciones como parte del entendimiento alcanzado entre las partes.

En el desarrollo de esa negociación se produjo además un cruce de comunicaciones entre Sergio de la Vega y Tadeo Bonelli, a quien las mismas fuentes consideran una figura clave en la operación regional de Ferrari. En esas cartas, Bonelli habría expresado reparos sobre la conveniencia de que Salume ingresara a la estructura societaria de Autos Italianos de Colombia y habría recomendado que la operación no siguiera en esos términos.

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Pese a esas objeciones, la operación quedó consignada en un contrato suscrito en Panamá. Aunque el documento permanece bajo reserva por el velo corporativo, informantes confirmaron al medio su existencia.

Ferrari dijo que designará otro representante para el mercado colombiano

El Departamento de Comunicación de la filial regional de la marca italiana de carros deportivos de lujo y de competición indicó que cualquier reclamación relacionada con Autos Italianos de Colombia debe dirigirse directamente a esa sociedad - crédito Reuters

La consecuencia directa fue el retiro de la representación oficial de la marca de autos para el mercado colombiano. Según la publicación, las diferencias entre Salume y Ferrari en Estados Unidos se extendieron durante varios meses después de su entrada en la participación accionaria del distribuidor, hasta que la casa matriz decidió cortar ese vínculo.

El caso ocurre en medio de retrasos en la entrega de vehículos de alta gama a varios clientes del concesionario ubicado en la calle 113 con avenida 19, en Bogotá, y de investigaciones sobre la operación de la empresa. En ese contexto, la automotriz busca restablecer la comercialización y el respaldo de sus vehículos a través de un distribuidor con aval directo de la casa matriz.

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La inclusión de Salume en la Lista Engel agregó presión al caso

Mientras avanza la designación de un nuevo representante autorizado, la marca afirmó que garantizará la adecuada atención y el servicio de los vehículos Ferrari en el país - crédito Ferrari

Caracol Radio también estableció que Adolfo Salume fue incluido años atrás en la Lista Engel, elaborada por el Gobierno de Estados Unidos con personas señaladas por presuntos actos de corrupción o de socavar procesos democráticos en Centroamérica. Su inclusión provocó controversia en El Salvador, donde el empresario ha desarrollado gran parte de su actividad económica y política.

La página del Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene: “Se vio involucrado en actos de corrupción significativos y socavó los procesos e instituciones democráticas al sobornar a un magistrado del Tribunal Supremo para evitar pagar una multa”.

Mientras avanza la designación de un nuevo representante autorizado, la marca afirmó que garantizará la adecuada atención y el servicio de los vehículos Ferrari en el país.

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