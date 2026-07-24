Colombia

Ferrari reveló que avanza en la búsqueda de un nuevo distribuidor en Colombia tras escándalo de estafa en compra de lujosos autos

El Departamento de Comunicación de la filial regional de la marca italiana de autos deportivos de lujo y de competición indicó que cualquier reclamación relacionada con Autos Italianos de Colombia debe dirigirse directamente a esa sociedad

Guardar
Google icon
La cancelación de la concesión de Ferrari en Bogotá dejó en suspenso compras de alta gama con entregas a plazos largos y cupos limitados - crédito Google Maps/Pablo Hernández
La cancelación de la concesión de Ferrari en Bogotá dejó en suspenso compras de alta gama con entregas a plazos largos y cupos limitados - crédito Google Maps/Pablo Hernández

Ferrari North America, filial regional de la marca italiana de automóviles deportivos de lujo y de competición, confirmó que Colombia quedó sin distribuidor oficial y que avanza en la búsqueda de un nuevo representante para retomar su presencia en el país, mientras se desmarca de la crisis de Autos Italianos de Colombia y sostiene que las causas de lo ocurrido no hacen parte de su ámbito de control ni de su responsabilidad.

El Departamento de Comunicación de Ferrari North America informó, en declaración enviada a Caracol Radio, que está en contacto con los clientes afectados y que garantizará la atención y el servicio de los vehículos de la marca. También indicó que cualquier reclamación o inconformidad relacionada con Autos Italianos de Colombia debe dirigirse directamente a esa sociedad.

PUBLICIDAD

Según conoció el medio, la salida de la marca del mercado colombiano ocurrió después de una negociación para intentar salvar financieramente al distribuidor, que enfrentaba obligaciones cercanas a USD 1,5 millones. Esa operación incluyó la búsqueda de un inversionista capaz de capitalizar la compañía y asumir sus pasivos.

La entrada de Adolfo Salume quedó en el centro de la ruptura

Clientes de Ferrari en Colombia denuncian que pagaron anticipos de hasta 25% por vehículos y no recibieron ni los carros ni el reembolso - crédito Google Maps/Eduardo Palacio Yanguas
Clientes de Ferrari en Colombia denuncian que pagaron anticipos de hasta 25% por vehículos y no recibieron ni los carros ni el reembolso - crédito Google Maps/Eduardo Palacio Yanguas

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación citadas por la emisora, la llegada de Adolfo Salume Artiñano a la operación regional de Ferrari habría sido el detonante de la decisión que dejó a Colombia sin representación oficial. El empresario salvadoreño, cliente de la marca, fue contactado por directivos de Autos Italianos de Colombia encabezados por Sergio de la Vega.

PUBLICIDAD

Los testimonios apuntan a que el acuerdo no solo preveía su ingreso a la compañía, sino la asunción de las deudas que mantenía el distribuidor. Salume habría aceptado hacerse cargo de esas obligaciones como parte del entendimiento alcanzado entre las partes.

En el desarrollo de esa negociación se produjo además un cruce de comunicaciones entre Sergio de la Vega y Tadeo Bonelli, a quien las mismas fuentes consideran una figura clave en la operación regional de Ferrari. En esas cartas, Bonelli habría expresado reparos sobre la conveniencia de que Salume ingresara a la estructura societaria de Autos Italianos de Colombia y habría recomendado que la operación no siguiera en esos términos.

Pese a esas objeciones, la operación quedó consignada en un contrato suscrito en Panamá. Aunque el documento permanece bajo reserva por el velo corporativo, informantes confirmaron al medio su existencia.

Ferrari dijo que designará otro representante para el mercado colombiano

El Departamento de Comunicación de la filial regional de la marca italiana de carros deportivos de lujo y de competición indicó que cualquier reclamación relacionada con Autos Italianos de Colombia debe dirigirse directamente a esa sociedad - crédito Reuters
El Departamento de Comunicación de la filial regional de la marca italiana de carros deportivos de lujo y de competición indicó que cualquier reclamación relacionada con Autos Italianos de Colombia debe dirigirse directamente a esa sociedad - crédito Reuters

La consecuencia directa fue el retiro de la representación oficial de la marca de autos para el mercado colombiano. Según la publicación, las diferencias entre Salume y Ferrari en Estados Unidos se extendieron durante varios meses después de su entrada en la participación accionaria del distribuidor, hasta que la casa matriz decidió cortar ese vínculo.

El caso ocurre en medio de retrasos en la entrega de vehículos de alta gama a varios clientes del concesionario ubicado en la calle 113 con avenida 19, en Bogotá, y de investigaciones sobre la operación de la empresa. En ese contexto, la automotriz busca restablecer la comercialización y el respaldo de sus vehículos a través de un distribuidor con aval directo de la casa matriz.

La inclusión de Salume en la Lista Engel agregó presión al caso

SIC - Ferrari
Mientras avanza la designación de un nuevo representante autorizado, la marca afirmó que garantizará la adecuada atención y el servicio de los vehículos Ferrari en el país - crédito Ferrari

Caracol Radio también estableció que Adolfo Salume fue incluido años atrás en la Lista Engel, elaborada por el Gobierno de Estados Unidos con personas señaladas por presuntos actos de corrupción o de socavar procesos democráticos en Centroamérica. Su inclusión provocó controversia en El Salvador, donde el empresario ha desarrollado gran parte de su actividad económica y política.

La página del Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene: “Se vio involucrado en actos de corrupción significativos y socavó los procesos e instituciones democráticas al sobornar a un magistrado del Tribunal Supremo para evitar pagar una multa”.

Mientras avanza la designación de un nuevo representante autorizado, la marca afirmó que garantizará la adecuada atención y el servicio de los vehículos Ferrari en el país.

Temas Relacionados

FerrariEstafaColombiaAutos Italianos de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aida Victoria Merlano reveló cómo se conoció con el streamer Escro y quién se acercó primero al otro: “Casi lo difamo”

La creadora de contenido abrió su corazón y contó cómo comenzó su cercanía con el ‘influencer’. Además, explicó quién dio el primer paso y por qué terminó admirando al hombre detrás del personaje

Aida Victoria Merlano reveló cómo se conoció con el streamer Escro y quién se acercó primero al otro: “Casi lo difamo”

Petro advirtió sobre una ‘megasequía’ en 2027 por El Niño y dio recomendación al Gobierno De la Espriella: “No gastarla en petróleo”

El presidente saliente presentó un esquema que concentra recursos públicos en garantizar agua potable y sostener la producción de alimentos y de energía en medio del deterioro climático

Petro advirtió sobre una ‘megasequía’ en 2027 por El Niño y dio recomendación al Gobierno De la Espriella: “No gastarla en petróleo”

La espada de Bolívar regresa a la Quinta de Bolívar tras salir de la Casa de Nariño en Bogotá

La reliquia histórica comenzó su traslado en un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro, quien acompañó el recorrido con un mensaje sobre el cambio de gobierno

La espada de Bolívar regresa a la Quinta de Bolívar tras salir de la Casa de Nariño en Bogotá

Gremio floricultor alerta por impacto del arancel de Estados Unidos del 12,5% a las flores colombianas y pide reacción del Gobierno

Laura Valdivieso dijo que, aunque el pago lo hace el comprador en Estados Unidos, el recargo entra en la negociación y puede trasladarse al vendedor, en medio de mayores costos

Gremio floricultor alerta por impacto del arancel de Estados Unidos del 12,5% a las flores colombianas y pide reacción del Gobierno

Fiscalía reveló presunto acuerdo criminal para direccionar millonario contrato de mantenimiento de helicópteros Mi-17 del Ejército hacia empresa estadounidense

La investigación apunta a posibles irregularidades en el proceso contractual firmado en 2024 y señala a empresarios y funcionarios por supuestas maniobras para beneficiar a Vertol Systems Company

Fiscalía reveló presunto acuerdo criminal para direccionar millonario contrato de mantenimiento de helicópteros Mi-17 del Ejército hacia empresa estadounidense
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló lo que nunca haría por un hombre y lo que ya no negocia en el amor: “Me costó muchos años”

Lina Tejeiro reveló lo que nunca haría por un hombre y lo que ya no negocia en el amor: “Me costó muchos años”

La mansión de Shakira en Barcelona ya tiene nuevo dueño: Lamine Yamal ahora vive en la propiedad de millones de euros

Pautips reaccionó a los comentarios de que será la villana en la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’ y así respondió

Karol G lanzó adelanto de su nueva canción ‘Matadora’: así suena el tema que planea presentar en vivo en su primera fecha de tour

Tuto Patiño preocupó en ‘MasterChef Celebrity’ tras accidentarse en la cocina y ser atendido por paramédicos: “Se me fueron las luces”

Deportes

El Comité Disciplinario de Dimayor retiró castigo a Diego Novoa: podrá jugar el partido entre Millonarios y Bucaramanga

El Comité Disciplinario de Dimayor retiró castigo a Diego Novoa: podrá jugar el partido entre Millonarios y Bucaramanga

Etapa 19 del Tour de Francia: Tadej Pogačar se llevó una nueva victoria y Harold Tejada entró en el top 10 de la jornada

Einer Rubio abandonó el Tour de Francia 2026 tras chocar con un carro del UAE Team Emirates, de Tadej Pogačar: qué pasó

Hugo Rodallega no se confía con Santa Fe, pese a la victoria ante Caracas por la Copa Sudamericana: “Nada está definido”

Así reaccionó la prensa venezolana tras la victoria de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana en El Campín de Bogotá