Lasaña de sushi rellena de atún: una receta fácil y baja en calorías

Una lasaña de sushi elaborada con capas alternadas de arroz, atún, pepino y zanahoria se presenta en un plato sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Atención amantes del sushi y de la cocina ligera! Descubre cómo la lasaña de sushi rellena de atún puede sorprenderte con su frescura y ligereza, fusionando lo mejor de la cocina japonesa con el ingenio mediterráneo. Cada bocado es refrescante, con capas suaves y un contraste perfecto entre el mar y el arroz.

Este plato, ideal para quienes buscan algo original y bajo en calorías, se inspira en la popularidad del sushi en España y adapta su formato al de la clásica lasaña fría. Es perfecto para comidas informales y cenas ligeras, y combina muy bien con una copa de vino blanco seco o una cerveza japonesa bien fría.

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Una lasaña de sushi cuadrada presenta capas alternas de arroz, atún, pepino y zanahoria, cubierta con salsa, brotes y semillas de sésamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de lasaña de sushi rellena de atún

La lasaña de sushi rellena de atún consiste en alternar láminas de arroz para sushi con capas de atún ligero y vegetales frescos, aliñados con una salsa suave tipo mayonesa ligera o yogur. La técnica principal es el montaje por capas, similar a una lasaña tradicional, pero sin horno y con ingredientes fríos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 30 minutos

Reposo en nevera: 10 minutos

Ingredientes

250 g de arroz para sushi 350 ml de agua 3 cucharadas de vinagre de arroz 2 latas de atún al natural (aprox. 160 g escurrido) 1 pepino mediano 1 zanahoria 1 aguacate pequeño 4 hojas de alga nori 3 cucharadas de mayonesa ligera o yogur natural desnatado 1 cucharadita de mostaza suave (opcional) 1 pizca de sal 1 pizca de azúcar Semillas de sésamo tostado (para decorar)

El proceso muestra la elaboración casera de lasaña de sushi rellena de atún, aguacate, pepino y zanahoria, desde la preparación de los ingredientes hasta el emplatado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer lasaña de sushi rellena de atún, paso a paso

Lava el arroz para sushi varias veces hasta que el agua salga clara. Cuece con el agua indicada y deja reposar tapado 10 minutos. Mezcla el arroz cocido con vinagre de arroz, azúcar y sal. Extiende en una bandeja para enfriar. Pela el pepino y la zanahoria. Córtalos en tiras largas y finas. Haz lo mismo con el aguacate. Escurre el atún y mézclalo en un bol con la mayonesa ligera o yogur y la mostaza. Reserva. Forra un molde rectangular (tipo cake) con film transparente, dejando sobrante por los lados. Coloca una capa fina de arroz en el fondo, presionando bien. Pon una hoja de alga nori encima. Añade una capa de la mezcla de atún, seguida de tiras de pepino, zanahoria y aguacate. Repite el montaje: arroz, nori, mezcla de atún y verduras, hasta terminar con una capa de arroz. Cubre con el film y deja en la nevera 10 minutos para compactar. Desmolda, retira el film y decora con semillas de sésamo tostado. Corta en porciones con cuchillo húmedo para evitar que se pegue.

Consejos clave: Presiona bien cada capa para que la lasaña no se desmorone al cortar. Usa cuchillo mojado para hacer cortes limpios.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal aprox.

Proteínas: 14 g

Grasas: 3 g

Hidratos de carbono: 33 g

Azúcares: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en la nevera, bien tapado, hasta 24 horas. No se recomienda congelar.