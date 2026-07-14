Gloria Cuartas pidió a la Fiscalía investigar a Abelardo De la Espriella por sus declaraciones contra ‘Timochenko’

Gloria Cuartas cuestionó las declaraciones de Abelardo De la Espriella y pidió que la Fiscalía evalúe si hubo conductas que deban ser investigadas. - crédito Unidad para las Víctimas/captura de video y EFE

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra el presidente electo, Abelardo De la Espriella, tras las declaraciones que emitió en su más reciente alocución sobre Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y actual presidente del partido Comunes.

La funcionaria aseguró que las afirmaciones del mandatario electo desconocen los compromisos derivados del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y advirtió que sus pronunciamientos podrían incentivar escenarios de confrontación contra los firmantes del proceso de paz.

El Acuerdo de Paz de 2016 volvió al centro del debate tras los anuncios del presidente electo sobre cambios en su implementación. - crédito EFE

Gloria Cuartas pidió a la Fiscalía investigar a Abelardo De la Espriella

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Gloria Cuartas cuestionó el tono de las declaraciones de De la Espriella y pidió que las autoridades determinen si estas constituyen algún delito.

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“Pido a la Fiscalía iniciar investigación contra el señor Abelardo de la Espriella por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del Partido Comunes. El señor Rodrigo Londoño se acogió a una negociación y sus afirmaciones desconocen 10 años de un largo proceso”, escribió.

En su pronunciamiento, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz sostuvo que el presidente electo tiene la obligación de respetar lo pactado en el acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas FARC, al considerar que este hace parte del bloque de constitucionalidad.

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Además, manifestó que el discurso del mandatario electo “no debe estimular campañas de odio” y afirmó que sus declaraciones “llaman a la confrontación y la muerte”.

“El señor electo está en la obligación de respetar lo acordado, no estimular campañas de odio y con su estilo desafiante llama a la confrontación y la muerte. La vida de firmantes de paz es obligación proteger”, agregó.

Cuartas también recordó que, según explicó, la Corte Constitucional ha solicitado activar todos los mecanismos de protección del Acuerdo de Paz y señaló que De la Espriella debería conocer el alcance jurídico del pacto.

“Parece que no recuerda los crímenes de Estado que hoy los militares narran a través de las audiencias. Señor Abelardo de la Espriella, pida a sus asesores le cuenten qué significa un Acuerdo de Paz que hace parte del bloque de constitucionalidad”, concluyó.

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Gloria Cuartas afirmó que las declaraciones del mandatario electo desconocen los compromisos adquiridos en el proceso de paz. - crédito @GloriaCuartas/X

Las declaraciones de Abelardo De la Espriella sobre ‘Timochenko’

La reacción de Gloria Cuartas surgió luego de la tercera alocución del presidente electo, transmitida en sus redes sociales durante el proceso de transición hacia el Gobierno que iniciará el próximo 7 de agosto.

En su intervención, De la Espriella anunció una reestructuración de la Presidencia de la República, explicó parte de las reformas que impulsará desde el inicio de su mandato y reiteró su intención de desmontar lo que denominó la “impunidad total”.

Dentro de ese anuncio, informó que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz desaparecería y que sus funciones serían trasladadas al futuro Comisionado Nacional de Seguridad.

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Asimismo, aseguró que en su administración “se acaba el Comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz” y ordenará desmontar los mecanismos que, según dijo, han permitido escenarios de impunidad.

Abelardo de la Espriella cuestionó a la JEP, criticó los beneficios otorgados a antiguos jefes de las Farc y aseguró que trabajará para que Timochenko "esté preso de por vida". - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Fue en ese contexto cuando se refirió directamente a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y cuestionó que actualmente pueda viajar al exterior.

“Hoy vemos al criminal de guerra alias ‘Timochenko’ en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de ‘Timochenko’ merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello”, afirmó el presidente electo durante su intervención.

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Además, sostuvo que “ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes”, al tiempo que lanzó nuevas críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).