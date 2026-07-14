Colombia

Gloria Cuartas pidió a la Fiscalía investigar a Abelardo De la Espriella por sus declaraciones contra ‘Timochenko’

La funcionaria afirmó que los señalamientos del presidente electo desconocen lo pactado en el Acuerdo de Paz, alertó sobre los riesgos para los firmantes y solicitó a las autoridades garantizar las medidas de protección contempladas en la Constitución

Guardar
Google icon
Gloria Cuartas cuestionó las declaraciones de Abelardo De la Espriella y pidió que la Fiscalía evalúe si hubo conductas que deban ser investigadas. - crédito Unidad para las Víctimas/captura de video y EFE
Gloria Cuartas cuestionó las declaraciones de Abelardo De la Espriella y pidió que la Fiscalía evalúe si hubo conductas que deban ser investigadas. - crédito Unidad para las Víctimas/captura de video y EFE

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra el presidente electo, Abelardo De la Espriella, tras las declaraciones que emitió en su más reciente alocución sobre Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y actual presidente del partido Comunes.

La funcionaria aseguró que las afirmaciones del mandatario electo desconocen los compromisos derivados del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y advirtió que sus pronunciamientos podrían incentivar escenarios de confrontación contra los firmantes del proceso de paz.

El Acuerdo de Paz de 2016 volvió al centro del debate tras los anuncios del presidente electo sobre cambios en su implementación. - crédito EFE
El Acuerdo de Paz de 2016 volvió al centro del debate tras los anuncios del presidente electo sobre cambios en su implementación. - crédito EFE

Gloria Cuartas pidió a la Fiscalía investigar a Abelardo De la Espriella

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Gloria Cuartas cuestionó el tono de las declaraciones de De la Espriella y pidió que las autoridades determinen si estas constituyen algún delito.

PUBLICIDAD

Pido a la Fiscalía iniciar investigación contra el señor Abelardo de la Espriella por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del Partido Comunes. El señor Rodrigo Londoño se acogió a una negociación y sus afirmaciones desconocen 10 años de un largo proceso”, escribió.

En su pronunciamiento, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz sostuvo que el presidente electo tiene la obligación de respetar lo pactado en el acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas FARC, al considerar que este hace parte del bloque de constitucionalidad.

PUBLICIDAD

Además, manifestó que el discurso del mandatario electo “no debe estimular campañas de odio” y afirmó que sus declaraciones “llaman a la confrontación y la muerte”.

El señor electo está en la obligación de respetar lo acordado, no estimular campañas de odio y con su estilo desafiante llama a la confrontación y la muerte. La vida de firmantes de paz es obligación proteger”, agregó.

Cuartas también recordó que, según explicó, la Corte Constitucional ha solicitado activar todos los mecanismos de protección del Acuerdo de Paz y señaló que De la Espriella debería conocer el alcance jurídico del pacto.

“Parece que no recuerda los crímenes de Estado que hoy los militares narran a través de las audiencias. Señor Abelardo de la Espriella, pida a sus asesores le cuenten qué significa un Acuerdo de Paz que hace parte del bloque de constitucionalidad”, concluyó.

Gloria Cuartas afirmó que las declaraciones del mandatario electo desconocen los compromisos adquiridos en el proceso de paz. - crédito @GloriaCuartas/X
Gloria Cuartas afirmó que las declaraciones del mandatario electo desconocen los compromisos adquiridos en el proceso de paz. - crédito @GloriaCuartas/X

Las declaraciones de Abelardo De la Espriella sobre ‘Timochenko’

La reacción de Gloria Cuartas surgió luego de la tercera alocución del presidente electo, transmitida en sus redes sociales durante el proceso de transición hacia el Gobierno que iniciará el próximo 7 de agosto.

En su intervención, De la Espriella anunció una reestructuración de la Presidencia de la República, explicó parte de las reformas que impulsará desde el inicio de su mandato y reiteró su intención de desmontar lo que denominó la “impunidad total”.

Dentro de ese anuncio, informó que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz desaparecería y que sus funciones serían trasladadas al futuro Comisionado Nacional de Seguridad.

Asimismo, aseguró que en su administración “se acaba el Comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz” y ordenará desmontar los mecanismos que, según dijo, han permitido escenarios de impunidad.

Abelardo de la Espriella cuestionó a la JEP, criticó los beneficios otorgados a antiguos jefes de las Farc y aseguró que trabajará para que Timochenko "esté preso de por vida". - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Fue en ese contexto cuando se refirió directamente a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y cuestionó que actualmente pueda viajar al exterior.

Hoy vemos al criminal de guerra alias ‘Timochenko’ en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de ‘Timochenko’ merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello”, afirmó el presidente electo durante su intervención.

Además, sostuvo que “ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes”, al tiempo que lanzó nuevas críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Temas Relacionados

Gloria CuartasAbelardo De la EspriellaRodrigo LondoñoTimochenkoAcuerdo de PazColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cali este martes

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cali este martes

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa

Medellín: el pronóstico del tiempo para este 14 de julio

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Medellín: el pronóstico del tiempo para este 14 de julio

Previsión meteorológica del clima en Cartagena de Indias para este 14 de julio

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Previsión meteorológica del clima en Cartagena de Indias para este 14 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

El “padre” Alberto Linero soprendió las redes sociales con impresionante cambio de apariencia: “Terminé cediendo”

La hija de Marbelle, Rafaella Chávez, reveló que tocó fondo en su salud mental y quiso quitarse la vida: “Para mí se acabó todo”

David Bisbal emocionó a sus fanáticos al revelar su visita a Bogotá con imágenes en lugares emblemáticos de la ciudad: “Como en casa”

Shakira sigue conquistando el mundo con ‘Dai Dai’: por segunda semana consecutiva rompió récords en plataformas digitales

Deportes

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

Amaranto Perea asumió como técnico de Independiente Medellín tras eliminación de la selección Colombia del mundial: así fue su primera sesión con “el Poderoso”

Juanfer Quintero le respondió fuerte a periodista que lo criticó por “irse de fiesta” tras la eliminación de Colombia: “¿Te pido permiso?”

Deportivo Cali recibió dura sanción por parte de la FIFA: podría afectar su compentencia en la Liga BetPlay 2026-II

El periodista deportivo Jorge Bermúdez se fue de frente contra James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial: “No debe volver a la selección”