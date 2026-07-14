La historia de Yahir en La Academia: del cuarto lugar a la fama nacional

El cantante sonorense llegó al casting de 2002 sin dinero y terminó el año con uno de los debuts discográficos más vendidos en México. (CUARTOSCURO Andrea Murcia Monsivais)

De un joven que cantaba de mesa en mesa en bares de Hermosillo y dormía en una bodega en Tijuana a finalista de uno de los realities musicales más vistos en la historia de la televisión mexicana: la historia de Yahir Othón Parra en la primera generación de La Academia, en 2002, es la de un cantante que llegó sin nada al casting y salió con un contrato discográfico, discos de oro y platino, y una carrera que dos décadas después no se ha detenido.

Antes de que el programa lo proyectara a la fama, Yahir recorría restaurantes con su guitarra cobrando canciones por mesa en Hermosillo, su ciudad natal en Sonora, donde nació el 21 de marzo de 1979. Luego se instaló en Tijuana, donde siguió trabajando como cantante de bar. A los 19 años ya era padre de Tristán, su hijo mayor, nacido en 1998 de su relación con Jacqueline Fierros.

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El episodio más citado de su vida previa al reality ocurrió cuando regresó a su departamento en Tijuana tras un concierto y lo encontró en llamas. Perdió prácticamente todo. Un amigo le prestó una bodega donde colocó una alfombra y un colchón inflable. Fue allí donde comenzó a vivir. Paradójicamente, la convocatoria de La Academia en Tijuana se realizó en el Frontón de la ciudad, justo encima de esa bodega, con alrededor de 9 mil aspirantes presentes.

Los integrantes de la "La academia" se despiden después de la última gala final en el Auditorio Nacional. FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO.COM

Sus amigos lo convencieron de intentarlo. Yahir dudaba: se consideraba un “cantante de bar”, no alguien preparado para competir . En una primera instancia no quedó seleccionado, pero luego fue incorporado al grupo definitivo. Así se convirtió en uno de los catorce elegidos entre más de cincuenta mil aspirantes que se presentaron a las audiciones en todo el país.

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Una final con 45 puntos de rating en el Auditorio Nacional

La primera generación de La Academia, producida por TV Azteca, debutó el 30 de junio de 2002 con la presentación oficial de sus catorce integrantes —siete mujeres y siete hombres— ante las cámaras. El programa combinaba formación artística intensiva, convivencia en una casa-estudio y conciertos dominicales en horario estelar, con dirección académica de Héctor Martínez y conducción de Alan Tacher.

A lo largo de veintidós conciertos, Yahir se mantuvo en competencia al ser salvado en múltiples ocasiones por el voto del público. Su repertorio dentro del programa incluyó “Alucinado” , adaptación de un tema de Tiziano Ferro; “Persiana americana”, de Soda Stereo; “Es por ti”, de Sin Bandera; “Corazón partío”, de Alejandro Sanz, y “Princesa tibetana”. Cada elección reforzaba su perfil de baladista romántico con capacidad para moverse entre el pop en español y el rock.

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La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

En la gran final, celebrada el 1 de diciembre de 2002 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Yahir interpretó “When a man loves a woman”, el clásico del soul de Percy Sledge, y “Persiana americana”. La transmisión alcanzó hasta 45 puntos de rating en sus picos, con un promedio de 38 puntos durante las casi cuatro horas de emisión, cifras que Milenio registró como las más altas en la historia de TV Azteca hasta ese momento. Myriam Montemayor se coronó ganadora; Yahir quedó en cuarto lugar, por detrás de Víctor González y Miguel Ángel Rodríguez.

Cuarto lugar, primer lugar en ventas

El cuarto puesto no limitó su proyección. Warner Music apostó por él —junto con Nadia, otra finalista— y en 2003 lanzó su álbum debut homónimo, Yahir, que se posicionó en el número uno de las listas de popularidad en México durante varios meses y superó las 250.000 copias vendidas, lo que le valió disco de oro y disco de platino. “Alucinado”, ya conocida por el público del reality, se convirtió en uno de los cortes promocionales más fuertes del disco.

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Paralelamente, participó en la gira de la Primera Generación, que sumó más de sesenta fechas en México, Estados Unidos y Centroamérica, con seis presentaciones en el Auditorio Nacional, cinco en el Universal Amphitheatre y una en el Zócalo de la Ciudad de México.

De la pantalla chica al set de telenovelas

TV Azteca capitalizó su popularidad también en la ficción. En 2003, Yahir debutó como protagonista en la telenovela Enamórate, producida por Gerardo Zurita, donde interpretó al personaje Yahir Jiménez junto a Martha Higareda y otros excompañeros de La Academia. Después vendría Soñarás, donde dio vida al personaje Rey, y otras participaciones en producciones de teatro musical que sumaron al menos cuatro telenovelas y dos montajes teatrales a su hoja de vida.

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Yahir Othón Parra tenía 23 años, un hijo recién nacido y la costumbre de cobrar canciones de mesa en mesa en restaurantes de Hermosillo cuando se presentó, casi por insistencia de sus amigos, al casting de un reality que reunió a nueve mil aspirantes en Tijuana y cambió el rumbo de su vida. (Foto: Cuartoscuro)

Su discografía continuó creciendo con títulos como Otra historia de amor (2004) y No te apartes de mí (2005), este último un tributo al cantante brasileño Roberto Carlos, que evidenció un giro hacia los clásicos de la música romántica latinoamericana. En total acumuló al menos nueve producciones discográficas.

De concursante a conductor del aniversario

La relación de Yahir con La Academia no terminó en 2002. En 2019 se sentó del otro lado de la mesa como entrenador en La Voz de TV Azteca, temporada en la que compartió créditos con Belinda, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera, y llegó al segundo lugar junto al participante Leo Rosas. En 2022, TV Azteca lo confirmó como conductor de la edición La Academia 20 años, acompañado por Vanessa Claudio, una decisión que generó críticas del conductor Daniel Bisogno. En 2025 participó como concursante en Juego de voces de TelevisaUnivision.

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En paralelo a su trabajo en televisión, en 2024 regresó a la música con la cantante María León, con quien grabó el videoclip de “Dame tu amor” y posteriormente lanzaron una versión de “Ya no somos ni seremos”, originalmente de Christian Nodal.

Yahir llega a La Casa de los Famosos México temporada 4

El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cantante Yahir Othón Parra, de 47 años, fue confirmado este lunes 13 de julio como el séptimo habitante de La Casa de los Famosos México 4, el reality de convivencia de Televisa que arranca el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 8:30 p.m. (hora del centro de México) por el canal de Las Estrellas y en ViX.

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La producción dio a conocer la noticia un día después de revelar a la actriz Cynthia Klitbo como la sexta participante. Antes del anuncio oficial, un video con pistas circuló en redes sociales; los seguidores del cantante identificaron de inmediato los elementos asociados al intérprete sonorense que saltó a la fama en 2002 como finalista de la primera generación de La Academia.