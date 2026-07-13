Javier Alarcón cuestiona la llegada de Rafa Márquez como técnico de México: “Parece otra vez una medida taquillera, populista”

La llegada de Rafa Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana ha generado cuestionamientos en algunos analistas como Javier Alarcón. (Infobae México)

La llegada de Rafa Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana ha generado cuestionamientos en algunos analistas como Javier Alarcón.

Rafa fue nombrado de manera oficial esta semana como entrenador de la selección mayor tras la eliminación de México en Octavos de Final ante Inglaterra.

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Cabe recordar que la llegada del ex defensor había sido anunciada desde la integración de Javier Aguirre en su tercera etapa como entrenador, sin embargo, solamente faltaba que se hiciera de manera oficial.

Para el 'Pentapichichi', Márquez se debió de quedar como estratega del Barca Atletic, en lugar de ser el auxiliar técnico de Javier Aguirre. |Crédito; X/ Futbol Picante

Alarcón cuestiona la llegada de Rafa Márquez

Javier Alarcón, analista de ESPN, cuestionó la designación de Rafael Márquez como candidato para dirigir a la Selección Mexicana de Futbol. Durante una transmisión de ESPN, el periodista señaló que el exfutbolista no demostró una trayectoria suficiente como entrenador para asumir el cargo y advirtió que la decisión respondió más a su popularidad como figura histórica que a una evaluación profunda de sus capacidades técnicas.

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Alarcón agregó que no quedó claro quién evaluó el perfil de Márquez, ni si su experiencia como auxiliar técnico bajo el mando de Javier Aguirre fue suficiente para justificar su posible nombramiento. Consideró que la apuesta por Márquez respondió a una lógica “taquillera” y “populista”, más enfocada en el impacto mediático que en un proyecto deportivo sólido.

“A mi Rafa no me ha demostrado cuál es su armadura, cual es su capacidad como entrenador, para asumir de uno en la Selección Mexicana de Futbol. Es otra vez una cosa especial. No digo que no lo sea, no lo conozco, y quién lo evalua. Lo está evaluando Mikel, Ivar, Duilio, o nada más es por lo que fue. Lo respeto muchísimo, pero no tiene que ser así. Aquí Rafa Márquez nada más porque ya fue auxiliar de Aguirre. Parece otra vez una medida taquillera, populista”.

Trayectoria de Rafa Márquez

El salto de Rafa Márquez al fútbol profesional como entrenador se consolidó tras su paso por el filial del FC Barcelona, donde el exdefensor mexicano dirigió durante dos temporadas. Bajo su conducción, el equipo catalán disputó los playoffs de ascenso en su primera campaña, lo que evidenció una adaptación veloz al exigente entorno competitivo de la Primera División RFEF.

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Antes de llegar a Barcelona, Márquez inició su experiencia en los banquillos al frente del Cadete A del Real Alcalá en España, entre 2020 y 2021. Durante ese periodo, además de dirigir a jóvenes futbolistas, completó la licencia UEFA Pro, el título que habilita para entrenar en las principales ligas europeas. Esta combinación de formación académica y práctica fue clave en su desarrollo.

Rafa Márquez se convirtió en nuevo entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS)

El recorrido de Márquez en los banquillos ha mostrado una progresión constante. Tras su etapa en el fútbol base español, asumió el reto de liderar el segundo equipo azulgrana, donde su desempeño le permitió proyectarse como un técnico con futuro internacional.

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¿Cuándo podría debutar Rafa como entrenador de México?

Aunque no existe una fecha confirmada para el estreno de Márquez como seleccionador principal, todo apunta a que la transición se concretará en la próxima Fecha FIFA, comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. En este periodo, las selecciones nacionales tendrán la oportunidad de disputar hasta cuatro partidos, ya sean oficiales o amistosos.

El entrenador de fútbol, Rafael Márquez, habla durante su presentación como auxiliar técnico de la selección nacional mexicana de fútbol este jueves, en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Camino de Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030

La Selección Mexicana volverá a disputar la Copa Oro y la Nations League en 2029, dos certámenes que servirán como el último banco de pruebas antes del reto mayor. El trayecto del equipo nacional culminará con la Copa Mundial FIFA 2030, donde Rafael Márquez enfrentará el examen más exigente de su gestión como entrenador.

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Un año antes, en 2028, el panorama del futbol mexicano incluye dos desafíos de alto nivel: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y la Copa América. La asistencia a la competencia continental aún depende de la confirmación de la Concacaf y la Conmebol. El ciclo olímpico se considera una plataforma para talentos sub-23, aunque la dirección técnica del combinado mayor suele intervenir en la conformación del plantel y en la estrategia deportiva.

Rafa Márquez viajó a España y volverá para tomar el mando de la Selección de México (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)

Para 2027, la selección de México tendrá la posibilidad de participar en ambos torneos, considerados la vía primordial para sostener el ritmo de competencia y evaluar a jóvenes futbolistas. La Copa Oro reúne a los conjuntos más destacados de la zona, mientras que la Nations League se ha instaurado como el escenario ideal para la renovación generacional y la experimentación táctica.

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