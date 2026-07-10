Apoyo Bienestar de 25 mil pesos: quiénes pueden registrarse y hasta cuándo estará abierta la convocatoria en julio de 2026

El programa mantiene abierto su registro para habitantes del Edomex de entre 18 y 64 años

Las personas que viven en el Estado de México y desean iniciar o fortalecer un negocio propio aún pueden registrarse al programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026, una iniciativa impulsada por la Secretaría del Trabajo estatal que otorga apoyos en especie con un valor de hasta 25 mil pesos.

Aunque en redes sociales y diversos sitios se ha difundido como un “apoyo de 25 mil pesos”, las autoridades precisan que no se trata de un depósito en efectivo, sino de la entrega de maquinaria, herramientas, mobiliario o equipo necesario para desarrollar una actividad productiva.

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La convocatoria está dirigida a personas de 18 a 64 años que residen en el Estado de México y buscan generar ingresos mediante un proyecto de autoempleo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

¿Quiénes pueden registrarse al Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026?

Para participar en la convocatoria es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización.

Tener entre 18 y 64 años de edad.

Residir en el Estado de México .

Acreditar una condición de pobreza.

Contar con un proyecto productivo dentro de los giros autorizados por el programa.

El programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026 otorga maquinaria, herramientas y equipo con un valor de hasta 25 mil pesos para impulsar proyectos productivos de personas de 18 a 64 años que residen en el Estado de México

Entre las actividades que pueden recibir el apoyo se encuentran:

Servicios

Barbería.

Estética.

Jardinería.

Electricidad.

Plomería.

Taller mecánico.

Vulcanizadora.

Manicure y decoración de uñas.

Alimentos

Cocina saludable.

Repostería.

Transformación de materias primas

Herrería.

Carpintería.

Corte y confección.

Las autoridades también señalan que no serán considerados proyectos destinados a la venta de bebidas alcohólicas, por lo que este tipo de propuestas queda excluido de la convocatoria.

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Documentos que deben presentar los solicitantes

Las personas interesadas deberán reunir la documentación solicitada para completar el registro, entre ella:

Identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el Estado de México, como credencial para votar (INE), pasaporte o cartilla militar.

CURP reciente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Formato Único de Bienestar (FUB).

Formato de Información Básica del Proyecto.

Documento que acredite conocimientos o experiencia en la actividad que desarrollará el negocio. En caso de no contar con un certificado, podrá presentarse una carta bajo protesta de decir verdad o el documento que establezca la convocatoria para demostrar experiencia en el giro elegido.

¿Hasta cuándo estará abierto el registro?

La convocatoria contempla dos modalidades de inscripción, cada una con una fecha límite distinta.

El registro presencial permanece abierto del 6 al 10 de julio de 2026, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, en las Oficinas Regionales de Empleo ubicadas en municipios como Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Atlacomulco, Tejupilco, San Mateo Atenco y La Paz.

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Por su parte, el registro en línea permanecerá disponible hasta el domingo 12 de julio de 2026 a través del portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Debido a que el periodo de inscripción es breve, las autoridades recomiendan realizar el trámite con anticipación y verificar que toda la documentación esté completa para evitar contratiempos durante el proceso de evaluación.

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El programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026 otorga maquinaria, herramientas y equipo con un valor de hasta 25 mil pesos para impulsar proyectos productivos de personas de 18 a 64 años que residen en el Estado de México

¿Cuándo se publicarán los resultados?

Una vez concluida la etapa de registro y revisión de expedientes, la Secretaría del Trabajo del Estado de México dará a conocer el listado de personas seleccionadas a partir del 31 de agosto de 2026.

Quienes resulten beneficiarios recibirán el equipamiento correspondiente para desarrollar su proyecto productivo, ya sea maquinaria, herramientas, mobiliario o equipo, con un valor de hasta 25 mil pesos.

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Es importante recordar que este programa no entrega dinero en efectivo, sino apoyos en especie destinados a impulsar el autoempleo y fomentar el desarrollo de pequeños negocios entre la población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad económica en el Estado de México.