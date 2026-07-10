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Aficionada se vuelve viral al ganar los calzones de Alexis Vega: así fue la dinámica viral del jugador de Toluca

El atacante mexicano volvió a ser tema de conversación en plataformas digitales mientras prepara el Apertura 2026 con los Diablos Rojos

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Mientras los equipos de la Liga MX entran en la recta final de preparación para el inicio del Apertura 2026, Alexis Vega volvió a colocarse entre los temas más comentados en redes sociales. El delantero de Toluca recién se reincorporó a los trabajos de su club después de formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero no fue su regreso al campo lo que generó conversación entre los aficionados.

Un video protagonizado por el atacante mexicano comenzó a circular nuevamente en plataformas digitales. Las imágenes corresponden a una dinámica que Vega realizó durante abril de este año, aunque el contenido revivió en los últimos días por el peculiar premio que ofreció a sus seguidores: un par de sus calzones.

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La actividad llamó la atención desde el momento en que fue anunciada. Alexis Vega invitó a sus aficionados a enviar un video explicando por qué merecían ganar la prenda personal del futbolista. La propuesta generó respuestas de todo tipo y varios usuarios participaron con mensajes, grabaciones y argumentos para intentar quedarse con el inusual obsequio.

(Captura de pantalla)
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Después de revisar las participaciones, el delantero de los Diablos Rojos eligió a una seguidora como ganadora. La aficionada recibió el premio directamente de manos de Vega, una escena que fue grabada y compartida en redes sociales. Aunque la dinámica ocurrió meses atrás, el video volvió a tomar fuerza justo antes del regreso de la Liga MX.

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La publicación provocó comentarios divididos entre los usuarios. Algunos tomaron la situación con humor y destacaron la cercanía del futbolista con sus seguidores, mientras que otros expresaron sorpresa por el tipo de premio que se puso en juego. La peculiaridad del concurso fue suficiente para que el nombre de Alexis Vega volviera a colocarse entre las tendencias.

(Captura de pantalla)
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El atacante vive días de actividad intensa luego de su participación con el Tricolor en la Copa del Mundo de 2026. Vega fue uno de los futbolistas mexicanos que estuvo presente en la concentración de la Selección Mexicana y, tras concluir el torneo, reportó nuevamente con Toluca para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Los Diablos Rojos buscarán mantener el protagonismo que han tenido en los últimos torneos y llegar al Apertura 2026 como uno de los equipos a seguir. El conjunto mexiquense contará con Alexis Vega como uno de sus principales referentes ofensivos, debido a su experiencia, capacidad de desequilibrio y peso dentro del vestidor.

(Captura de pantalla)
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Toluca tendrá un arranque exigente en el nuevo certamen. El equipo debutará en la Jornada 1 ante Chivas, uno de los partidos más atractivos de la fecha inaugural. El encuentro se disputará el sábado 18 de julio en el Estadio Akron, donde los Diablos intentarán comenzar el torneo con un resultado positivo lejos de casa.

Después de enfrentar al Rebaño Sagrado, Toluca volverá a casa para medirse contra Pumas. El compromiso ante el conjunto universitario está programado para el martes 21 de julio y representará la primera oportunidad del equipo para presentarse ante su afición en el Apertura 2026.

(Captura de pantalla)
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La expectativa alrededor de Alexis Vega también crece por lo que pueda aportar dentro del campo. El delantero buscará aprovechar el inicio del torneo para recuperar ritmo, mantener su nivel y convertirse en una de las figuras de Toluca durante la campaña.

Por ahora, antes de que ruede el balón, el nombre del atacante mexicano ya volvió a dar de qué hablar. No fue por un gol, una asistencia o una convocatoria, sino por un concurso que parecía olvidado y que regresó con fuerza a redes sociales: el día en que Alexis Vega decidió regalar sus calzones a una aficionada.

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