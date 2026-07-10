Isaac del Toro sale ileso de la etapa 7 y mantiene el tercer puesto del Tour de Francia

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El mexicano Isaac del Toro conservó su lugar entre los tres mejores de la clasificación general del Tour de Francia 2026, luego de completar sin contratiempos la séptima etapa, disputada entre Hagetmau y Burdeos. Aunque cruzó la meta en el puesto 57, el ciclista del UAE Team Emirates-XRG llegó con el mismo tiempo del grupo principal y no perdió terreno en la pelea por el maillot amarillo.

La victoria del día fue para el belga Tim Merlier, del Soudal Quick-Step, quien se impuso en el sprint final tras recorrer los 175.1 kilómetros de la jornada en 3:44:20. El podio de la etapa lo completaron el noruego Søren Wærenskjold y el eritreo Biniam Girmay.

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Del Toro conserva el tercer lugar de la clasificación general

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La séptima jornada estuvo marcada por una fuga protagonizada por Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba, quienes llegaron a tener poco más de un minuto de ventaja. Sin embargo, el pelotón neutralizó el intento a 18 kilómetros de la meta y preparó un cierre favorable para los velocistas.

Isaac del Toro cumplió con su labor dentro del UAE Team Emirates-XRG al mantenerse junto al grupo de favoritos y proteger al líder Tadej Pogačar, finalizando la etapa sin diferencias de tiempo respecto al ganador.

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Tras siete etapas, Pogačar continúa al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 24:56:17, seguido por Jonas Vingegaard, a 2:42, mientras que Isaac del Toro permanece tercero, a 3:27 del liderato.

Así marcha la clasificación general tras la etapa 7

(REUTERS/Stephanie Lecocq)

Con un recorrido prácticamente llano y apenas un puerto de cuarta categoría, la etapa sirvió como una jornada de transición para los aspirantes al título, quienes evitaron ataques y conservaron sus posiciones.

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Del Toro sigue como el mejor latinoamericano de la competencia y uno de los protagonistas del inicio del Tour de Francia 2026.

Top 10 de la clasificación general

Tadej Pogačar – 24:56:17 Jonas Vingegaard – +2:42 Isaac del Toro – +3:27 Remco Evenepoel – +3:30 Juan Ayuso – +3:34 Florian Lipowitz – +3:55 Paul Seixas – +4:00 Lenny Martinez – +4:21 Mattias Skjelmose – +4:57 Mathias Vacek – +7:10