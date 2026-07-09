México

Quién fue el antecesor de El Texas como jefe de plaza de Los Chapitos

El pasado miércoles se dio a conocer que El Texas, principal generador de violencia en Sinaloa, y miembro de Los Chapitos, fue abatido por el Ejército

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(Infobae México)
(Infobae México)

Por medio de un comunicado, se dio a conocer que, derivado de trabajos de inteligencia central de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los días 7 y 8 de julio, elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, realizaron operaciones de precisión en el municipio de Culiacán, en las que se logró la detención de cuatro integrantes de una célila delictiva perteneciente al Cártel del Pacífico, facción de Los Menores, también conocidos como Los Chapitos.

Durante la última de estas operaciones, se señaló, personal militar fue agredido, por lo que en defensa de su integridad, repelieron el ataque. En el enfrentamiento murió Cristhian Guadalupe N (a) alias “Texas”, quien era jefe de plaza en Culiacán, Sinaloa, de la facción de Los Menores del Cártel del Pacífico y asumió ese rol desde el pasado 23 de mayo de 2025, cuando se registró la muerte de Jorge Humberto N (a) “La Perris” y/o “El 27”, convirtiéndose a partir de esa fecha en el principal generador de violencia en la entidad, y siendo responsable de ordenar diversos homicidios contra grupos rivales, secuestros, extorsiones y robo de vehículos. Durante la detención se aseguró lo siguiente:

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  • 1 ametralladora y 7 fusiles de asalto.
  • 2 granadas de fragmentación.
  • 42 cargadores y 3,170 cartuchos de diversos calibres.
  • 100 dosis de cocaína.
  • Equipo táctico y de radio comunicación.
  • 2 vehículos.

Gabriel N (a) “Gabito”, Misael N (a) el “Güero Pink”, Alexis N, Israel N, Daniel Alfredo N (a) “El Cubano” y Osmar Oswaldo N (a) “El Patas” son otros operadores relevantes detenidos recientemente por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en coordinación con la Fiscalía General de la República. Esto representa, según el comunicado, un impacto significativo en contra de las capacidades operativas y logísticas del Cártel de Sinaloa.

Quién fue La Perris, antecesor de El Texas en el Cártel de Sinaloa

Como ya se mencionó, El Texas tomó el rol de jefe de plaza en Culiacán, Sinaloa, tras la muerte de Jorge Humberto Figueroa Benítez “La Perris” y/o “El 27”, quien fue asesinado en mayo de 2025.

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La Perris o El 27, antes de ser jefe de Seguridad de Los Chapitos, perteneció a otra facción del Cártel de Sinaloa que se encuentra desarticulada tras la detención de sus líderes.

Abaten a "El Texas“, jefe de plaza de Los Chapitos, en un operativo federal en Culiacán. García Harfuch confirmó la muerte
Abaten a "El Texas“, jefe de plaza de Los Chapitos, en un operativo federal en Culiacán. García Harfuch confirmó la muerte

La Perris nació el 2 de septiembre de 1989 en Sinaloa. De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, Benítez comenzó su carrera delictiva dentro de la facción que lideraba Dámaso López Núñez, alias ‘El Licenciado’, un hombre cercano a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los fundadores de la organización.

El 2 de mayo de 2017, elementos de Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a ‘El Licenciado’ en la colonia Anzures, Ciudad de México. Un año más tarde, el 6 de julio de 2018, fue extraditado a Estados Unidos.

Dos meses después, el hijo de ‘El Licenciado’, Dámaso López Serrano —también conocido como ‘Mini Lic’ e implicado en actos de narcotráfico— optó por entregarse a las autoridades estadounidenses en Calexico, California. Con ello, la facción que lideraba padre e hijo vio su fin.

Ante esta situación, La Perris decidió vincularse con los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, quienes en ese entonces mantenían una serie de diferencias con ‘El Mini Lic’. Posteriormente, esa facción sería conocida como Los Chapitos y/o Los Menores.

“Desde muy temprana edad empezó en la escisión del Cártel de Sinaloa, en la facción de Los Dámasos, liderada en ese entonces por Dámaso López Núñez, alias El Licenciado. Cuando esta se desarticula en mayo de 2017 con esta entrega voluntaria del Mini Lic, La Perris decide enlistarse en Los Chapitos que estaban enemistados con López Serrano”, explicó Montenegro en una entrevista con Azucena Uresti.

Inteligencia Militar

Golpe operativo a "Los Menores" en Culiacán

Detenciones y desarticulación del liderazgo del Cártel del Pacífico (7 y 8 de julio).

Operaciones de Precisión en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa detuvieron a 4 integrantes de "Los Chapitos". Tras ser agredidos, repelieron el ataque, abatiendo al jefe de plaza actual. Se aseguró el siguiente arsenal:

8
Armas largas (1 ametralladora, 7 fusiles)
3,170
Cartuchos y 42 cargadores
2
Granadas de fragmentación
100
Dosis de cocaína
Diverso
Equipo táctico y radios
2
Vehículos asegurados
Abatido (Julio)
Cristhian Guadalupe N
Alias "El Texas"

Rol: Jefe de plaza en Culiacán de "Los Menores" (asumió el 23 de mayo de 2025).

Perfil: Principal generador de violencia reciente en la entidad.

  • Ordenó homicidios a rivales ⚠️
  • Secuestros y extorsiones ⚠️
  • Robo de vehículos ⚠️
Capturas Recientes
Golpe a la logística
Cártel de Sinaloa

La detención de estos operadores representa un impacto significativo contra las capacidades logísticas de la organización criminal.

  • Gabriel N "Gabito"
  • Misael N "Güero Pink"
  • Daniel Alfredo N "El Cubano"
  • Osmar Oswaldo N "El Patas"
  • Alexis N e Israel N Operadores

El Legado de Violencia: "La Perris" o "El 27"

Jorge Humberto Figueroa Benítez fue el antecesor de "El Texas". Lideró el aparato de seguridad de Los Chapitos hasta su muerte.

2 de septiembre de 1989
Nacimiento
Nace en Sinaloa.
Juventud / Inicios
Ingreso a "Los Dámasos"
A temprana edad comienza su carrera delictiva dentro de la facción liderada por Dámaso López Núñez, 'El Licenciado'.
Mayo 2017
Unión a "Los Chapitos"
Tras la entrega del 'Mini Lic' a EEUU, se enlista con los hijos de 'El Chapo'. Controla extorsión en casinos ilegales y dirige a los sicarios.
Octubre 2019
El "Culiacanazo"
Participa activamente en la ola de violencia generada para liberar a Ovidio Guzmán.
Septiembre 2023
En la mira de EEUU
El Departamento de Estado ofrece $1 MDD por él, acusándolo de fabricar y traficar fentanilo.
Julio 2024
Secuestro de 'El Mayo'
Juega un papel fundamental en la logística para privar de la libertad a Ismael Zambada.
23 de mayo de 2025
Abatido en Navolato
Muere en un enfrentamiento con fuerzas federales. "El Texas" hereda su posición operativa.

Una vez en la facción de Los Chapitos, La Perris se apropió de la red de extorsión a las “jugadas” de Culiacán, lugares donde operan máquinas tragamonedas o mini casinos, considerados ilegales por las autoridades. Aunado a ello, también habría participado en secuestros y acopio de armas de fuego, agregó el periodista.

Otra de las funciones de La Perris consistía en coordinar el aparato de seguridad que protegía a los hijos del Chapo, por lo que tenía un grupo de sicarios violentos bajo su mando, a través del cual se perpetraban asesinatos en contra de integrantes de grupos rivales.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Figueroa Benítez también estaba implicado en operaciones de narcotráfico, específicamente en el fentanilo, el mortal opioide sintético que era fabricado en laboratorios clandestinos ubicados en México. Por esa razón, se llegó a ofrecer una recompensa de hasta un millón de dólares por su captura.

“Jorge Humberto Figueroa Benítez es un líder con base en México dentro del aparato de seguridad de los Chapitos que supervisa las operaciones de seguridad personal de ciertos miembros del Cártel de Sinaloa y coordina las actividades ilícitas de fabricación y tráfico de fentanilo. En concreto, dirige un violento grupo de personal de seguridad (sicarios) para los Chapitos”, se lee en un informe del Departamento del Tesoro emitido en septiembre de 2023.

Su nombre cobró mayor relevancia cuando fuerzas federales detuvieron por primera vez a Ovidio Guzmán López (hijo del Chapo) el 17 de octubre de 2019 en Culiacán. Ese día es recordado como “El Culiacanazo”, debido a que integrantes de Los Chapitos generaron múltiples disturbios en la ciudad (como bloqueos, incendio de vehículos y balaceras) para ejercer presión sobre las autoridades.

Esta es la recompensa por la captura de 'La Perris' o 'El 27'
El Gobierno de EEUU ofrecía 1 millón de dólares por la captura de El Perris. (Infobae)

Lo anterior orilló al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a dar la orden de liberar a Ovidio Guzmán. En esa jornada violenta (que dejó 29 muertos) participó activamente La Perris.

Otro de los eventos en los que jugó un papel fundamental fue en el presunto secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. El longevo capo fue privado de su libertad el 25 de julio del 2024 en Culiacán por supuestos integrantes de Los Chapitos. El objetivo era llevarlo contra su voluntad al otro lado de la frontera para que fuera detenido por las autoridades estadounidenses.

“Él sabía que, al haber participado en la logística del secuestro del Mayo Zambada, sus horas estaban prácticamente contadas”, apuntó José Luis Montenegro respecto a la muerte de La Perris.

Jorge Humberto Figueroa Benítez fue abatido por fuerzas federales el 23 de mayo del 2025 en una casa ubicada en el municipio de Navolato, Sinaloa. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, su muerte se derivó de una agresión que sujetos armados habrían realizado en contra de las autoridades. En estos hechos no se reportaron militares fallecidos o heridos.

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