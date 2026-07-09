Presidente del Concejo de Medellín denuncia a Petro por cuestionar triunfo de De La Espriella

Alejandro de Bedout acudió a la Comisión de Acusación tras los mensajes en los que el mandatario habló de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales- crédito Concejo de Medellín

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por los señalamientos que ha realizado sobre las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio, en las que fue declarado ganador Abelardo De La Espriella.

La acción fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, organismo encargado de examinar las denuncias formuladas contra el jefe de Estado. De Bedout considera que las declaraciones y actuaciones recientes del mandatario podrían ameritar la apertura de una investigación formal.

Según informó Blu Radio, el concejal señaló al presidente por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto e instigación a delinquir. La presentación de la denuncia no implica que Petro haya sido declarado responsable, pues corresponderá a la Comisión determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso.

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El documento se fundamenta principalmente en mensajes publicados por Petro en su cuenta de X y en acciones relacionadas con el proceso electoral. De acuerdo con De Bedout, el mandatario habría desconocido presuntamente los resultados al poner en duda la legitimidad del escrutinio que dio como ganador a De La Espriella.

Alejandro de Bedout acudió a la Comisión de Acusación tras los mensajes en los que el mandatario habló de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales - crédito Montaje Infobae

Denuncia se basa en mensajes sobre supuesto fraude

El presidente del Concejo sostuvo que Petro afirmó tener información sobre un supuesto fraude electoral provocado por una presunta manipulación algorítmica del escrutinio. El cabildante cuestionó que esos señalamientos fueran divulgados sin que se presentaran públicamente pruebas que los respaldaran.

Para De Bedout, los mensajes pueden generar desconfianza en las autoridades electorales y en la validez de los resultados. El concejal considera que las afirmaciones del mandatario deben ser examinadas por sus posibles efectos sobre las instituciones y sobre la estabilidad del proceso de transición presidencial.

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“A Petro solo le sirve la institucionalidad cuando gana, pero cuando pierde, se comporta como un golpista. Esto que estamos viendo no es un desacuerdo político, es un patrón de conducta”, afirmó De Bedout al explicar las razones de la denuncia.

La expresión corresponde a la posición política del concejal y forma parte de los argumentos que presentó ante la Comisión. Será esa corporación la que deberá valorar el contenido de las publicaciones, el contexto en el que fueron difundidas y si pueden asociarse con las conductas señaladas.

La denuncia también hace referencia a la convocatoria realizada por Petro para una movilización nacional el próximo 20 de julio. La fecha coincide con la conmemoración de la Independencia y con la instalación de un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República.

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Alejandro de Bedout acudió a la Comisión de Acusación tras los mensajes en los que el mandatario habló de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales- crédito Alejandro de Bedout / X

Piden certificar publicaciones de Petro en X

De Bedout solicitó que ese llamado a las calles sea analizado junto con las declaraciones del presidente sobre las elecciones. Según su planteamiento, la Comisión debería establecer si existe alguna relación entre los mensajes que cuestionan los resultados y la convocatoria a la movilización.

Dentro de la petición, el presidente del Concejo pidió decretar y practicar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos. Entre ellas está la obtención de las certificaciones oficiales de las publicaciones hechas por Petro en su cuenta de X.

También solicitó recopilar cualquier otro elemento que permita determinar el contenido, el alcance y las posibles consecuencias de los mensajes difundidos por el jefe de Estado. La Comisión deberá decidir qué pruebas acepta, si abre una investigación y qué procedimiento aplica frente a la denuncia.

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La controversia surge durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales y antes de que se complete el cambio de Gobierno. Mientras el presidente saliente ha cuestionado públicamente el proceso electoral, el sector que respalda a De La Espriella ha defendido la legitimidad de los resultados.

Por ahora, la actuación se encuentra en una etapa inicial. No se ha informado de una decisión de la Comisión de Acusación sobre la apertura de una investigación ni de una respuesta formal de Petro frente a la denuncia presentada por De Bedout.