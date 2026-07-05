Embajador de Japón vuelve a viralizarse: ahora anima a México con el “¿Y si sí?” rumbo a Cuartos de Final

En un clip publicado en @embjpmx, Kozo Honsei canta y salta con personal diplomático mientras pide dejar la duda y alienta a la Selección Mexicana, con el argumento de que jugará como local

Kozo Honsei, embajador de Japón en México, volvió a acaparar reflectores en redes sociales tras difundir un nuevo video en el que, entre cantos y saltos junto a personal de la embajada, se suma con entusiasmo a la ola de optimismo que rodea a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“¿Y si sí?”: el mensaje del diplomático

En la grabación, compartida a través de la cuenta oficial @embjpmx, el embajador se lanza directamente contra la duda colectiva que ha marcado el discurso futbolero mexicano en este torneo:

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“¿Y si sí? No hace falta dudar tanto.”

“México va a jugar en casa. No hace falta dudar.”

“¡Vamos, México!”

Honsei remató el clip coreando repetidamente el nombre del país —“México, México, México”— en un ambiente festivo, y cerró el mensaje con una frase que resume su postura: “¿Y si sí? Yo digo que sí!! No hay que dudar! Es su mundial, vamos México!!”

Un oficial de la Embajada de Japón en México aparece en un pasillo frente a la placa de la institución, inicialmente con traje y luego con una chaqueta de los colores de la bandera mexicana y una bufanda. Posteriormente, un grupo de aproximadamente veinte personas, incluyendo al oficial, posa en una oficina. Todos visten indumentaria de la Selección Mexicana, como camisetas y sombreros, y sostienen banderas pequeñas. El video es una campaña de redes sociales que expresa gratitud y respaldo a la Selección Mexicana.

Del “gracias, México” al “vamos, México”

Este nuevo video se suma a una serie de gestos del diplomático que comenzaron tras la eliminación de Japón en los dieciseisavos de final, luego de la derrota 2-1 ante Brasil en tiempo de compensación, en el Estadio NRG de Houston.

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En aquella ocasión, el 30 de junio, la Embajada de Japón agradeció públicamente en redes el respaldo que la afición mexicana le brindó a la selección nipona durante su participación en el torneo, particularmente en el partido disputado en Monterrey. En ese primer mensaje, Honsei señaló:

Que, “a partir de ahora” , tanto el pueblo japonés como él mismo, en su calidad de embajador, respaldarían a la Selección Mexicana.

Que esperaba que México “llegue lo más posible” en la competencia.

La afición mexicana, protagonista del intercambio

El gesto del embajador se inserta en un fenómeno más amplio: durante el torneo, buena parte de la afición mexicana adoptó como propia a la selección japonesa, acompañándola en las gradas incluso en partidos disputados fuera de México. Ese vínculo, según reflejan los videos difundidos por la embajada, fue lo que motivó la respuesta pública del diplomático.

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Puntos clave del intercambio entre México y la embajada de Japón:

29 de junio: Japón cae 2-1 ante Brasil y queda eliminado del Mundial 2026.

30 de junio: la embajada agradece el apoyo mexicano y anuncia respaldo a la Selección Mexicana.

Días después: nuevo video del embajador sumándose al “¿Y si sí?” antes del duelo de México en fase de eliminación directa.

Un fenómeno que ya rebasó las redes

La frase “¿Y si sí?” —que, según reportes de medios como CNN e Infobae, surgió de manera espontánea entre aficionados sin un autor identificado— se ha convertido en una especie de consigna no oficial del Mundial 2026 para la afición mexicana, presente ya en transmisiones deportivas, campañas publicitarias y hasta en declaraciones de futbolistas.

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Que una figura diplomática como el embajador de Japón se suba a la tendencia refuerza el alcance viral que ha tenido la frase, y evidencia el tono cercano que ha caracterizado la relación pública entre la delegación nipona y el público mexicano durante el torneo.

Hasta el momento, la embajada no ha anunciado actividades adicionales de acompañamiento a la Selección Mexicana más allá de los mensajes difundidos en sus redes sociales.

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