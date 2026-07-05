México

Embajador de Japón vuelve a viralizarse: ahora anima a México con el “¿Y si sí?” rumbo a Cuartos de Final

El embajador Kozo Honsei lanzó un nuevo video coreando “México” y respaldando el “¿Y si sí?” tras eliminación nipona en el Mundial

Guardar
Google icon
En un clip publicado en @embjpmx, Kozo Honsei canta y salta con personal diplomático mientras pide dejar la duda y alienta a la Selección Mexicana, con el argumento de que jugará como local
En un clip publicado en @embjpmx, Kozo Honsei canta y salta con personal diplomático mientras pide dejar la duda y alienta a la Selección Mexicana, con el argumento de que jugará como local

Kozo Honsei, embajador de Japón en México, volvió a acaparar reflectores en redes sociales tras difundir un nuevo video en el que, entre cantos y saltos junto a personal de la embajada, se suma con entusiasmo a la ola de optimismo que rodea a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“¿Y si sí?”: el mensaje del diplomático

En la grabación, compartida a través de la cuenta oficial @embjpmx, el embajador se lanza directamente contra la duda colectiva que ha marcado el discurso futbolero mexicano en este torneo:

PUBLICIDAD

  • “¿Y si sí? No hace falta dudar tanto.”
  • “México va a jugar en casa. No hace falta dudar.”
  • “¡Vamos, México!”

Honsei remató el clip coreando repetidamente el nombre del país —“México, México, México”— en un ambiente festivo, y cerró el mensaje con una frase que resume su postura: “¿Y si sí? Yo digo que sí!! No hay que dudar! Es su mundial, vamos México!!”

Un oficial de la Embajada de Japón en México aparece en un pasillo frente a la placa de la institución, inicialmente con traje y luego con una chaqueta de los colores de la bandera mexicana y una bufanda. Posteriormente, un grupo de aproximadamente veinte personas, incluyendo al oficial, posa en una oficina. Todos visten indumentaria de la Selección Mexicana, como camisetas y sombreros, y sostienen banderas pequeñas. El video es una campaña de redes sociales que expresa gratitud y respaldo a la Selección Mexicana.

Del “gracias, México” al “vamos, México”

Este nuevo video se suma a una serie de gestos del diplomático que comenzaron tras la eliminación de Japón en los dieciseisavos de final, luego de la derrota 2-1 ante Brasil en tiempo de compensación, en el Estadio NRG de Houston.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión, el 30 de junio, la Embajada de Japón agradeció públicamente en redes el respaldo que la afición mexicana le brindó a la selección nipona durante su participación en el torneo, particularmente en el partido disputado en Monterrey. En ese primer mensaje, Honsei señaló:

  • Que, “a partir de ahora”, tanto el pueblo japonés como él mismo, en su calidad de embajador, respaldarían a la Selección Mexicana.
  • Que esperaba que México “llegue lo más posible” en la competencia.

La afición mexicana, protagonista del intercambio

El gesto del embajador se inserta en un fenómeno más amplio: durante el torneo, buena parte de la afición mexicana adoptó como propia a la selección japonesa, acompañándola en las gradas incluso en partidos disputados fuera de México. Ese vínculo, según reflejan los videos difundidos por la embajada, fue lo que motivó la respuesta pública del diplomático.

Puntos clave del intercambio entre México y la embajada de Japón:

  • 29 de junio: Japón cae 2-1 ante Brasil y queda eliminado del Mundial 2026.
  • 30 de junio: la embajada agradece el apoyo mexicano y anuncia respaldo a la Selección Mexicana.
  • Días después: nuevo video del embajador sumándose al “¿Y si sí?” antes del duelo de México en fase de eliminación directa.

Un fenómeno que ya rebasó las redes

La frase “¿Y si sí?” —que, según reportes de medios como CNN e Infobae, surgió de manera espontánea entre aficionados sin un autor identificado— se ha convertido en una especie de consigna no oficial del Mundial 2026 para la afición mexicana, presente ya en transmisiones deportivas, campañas publicitarias y hasta en declaraciones de futbolistas.

Que una figura diplomática como el embajador de Japón se suba a la tendencia refuerza el alcance viral que ha tenido la frase, y evidencia el tono cercano que ha caracterizado la relación pública entre la delegación nipona y el público mexicano durante el torneo.

Hasta el momento, la embajada no ha anunciado actividades adicionales de acompañamiento a la Selección Mexicana más allá de los mensajes difundidos en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Mundial 2026deportes-internacionalSelección México Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026CopaMundial2026Estados UnidosDonald TrumpClaudia Sheinbaum4TPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nachos con queso, carne y frijoles: el snack perfecto para disfrutar partidos y reuniones familiares

Una preparación crujiente y abundante que se ha convertido en favorita para acompañar momentos de convivencia y eventos deportivos

Nachos con queso, carne y frijoles: el snack perfecto para disfrutar partidos y reuniones familiares

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro tras su triunfo en la etapa 2 del Tour de Francia 2026

Ganó la etapa 2 del Tour de Francia 2026 en Montjuïc

Infobae

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: “México es un rival de respeto”, afición inglesa reconoce el desempeño del Tri

Mantente informado sobre lo que acontece previo al partido de Octavos de final desde la capital mexicana

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: “México es un rival de respeto”, afición inglesa reconoce el desempeño del Tri

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

Creció junto a 13 hermanos, fue agricultor y ganadero y después se convirtió en objetivo de alto nivel, igual que él, su hijo también fue detenido y puesto en libertad

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

Capturan a seis presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con armamento de uso del Ejército Mexicano

Del mito a la realidad: los rumores que durante años rodearon la muerte de ‘El Mencho’

ENTRETENIMIENTO

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

Así fue el polémico plan del Maestro Shifu: se infiltró como reportero para despertar a la selección de Inglaterra previo al partido contra México

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

¿Alejandro Speitzer prepotente? Circula video de fallida entrevista al actor

Estas son las colaboraciones más importantes entre artistas ingleses y mexicanos

DEPORTES

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Isaac Del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026: gana la etapa 2 y devuelve a México a la cima tras 37 años

México gana terreno turístico mientras EEUU pierde visitantes por políticas antimigratorias, según NYT

“Nos atrevimos a creer”: el emotivo mensaje de la Selección Mexicana antes del duelo contra Inglaterra

México vs temporada de influenza: el contraste epidemiológico que rodea al Mundial 2026, según la OPS