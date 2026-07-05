Aficionados de la Selección Mexicana analiza festejar en la Basílica de Guadalupe si el Tri gana el México vs Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas horas del partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026, aficionados del Tri analizan la posibilidad de celebrar en la Basílica de Santa María de Guadalupe si la selección mexicana logra avanzar a la siguiente fase.

La convocatoria surge de distintas redes sociales, donde usuarios invitan tanto a orar antes del encuentro como a acudir al santuario si el resultado favorece al equipo local.

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Convocatorias para orar y celebrar en el Tepeyac

Desde este domingo 5 de julio, internautas mexicanos en plataformas como X, TikTok y Facebook comienzan a circular mensajes que llaman a realizar oraciones masivas por el pase de México a la siguiente ronda. Varios usuarios expresan la intención de acudir de manera simbólica y respetuosa a la Basílica de Santa María de Guadalupe, ubicada al pie del Cerro del Tepeyac en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El santuario, considerado uno de los centros religiosos más visitados del mundo, concentra tradicionalmente celebraciones nacionales y eventos de agradecimiento colectivo. La propuesta de acudir tras un posible triunfo del Tri busca repetir escenas de júbilo vividas en otros momentos históricos del futbol mexicano.

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Entre los comentarios más replicados, algunos usuarios subrayan: “Si gana México, nos vemos todos en la Basílica para agradecerle a la Virgen”. Otros señalan que la convocatoria pretende mantener el respeto y evitar aglomeraciones peligrosas, recordando la importancia de preservar el carácter sagrado del recinto.

El Tri llega invicto y sin goles en contra

A pocas horas del partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026, aficionados analizan la posibilidad de celebrar en la Basílica de Santa María de Guadalupe (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por el partido crece porque México, anfitrión de la Copa del Mundo, llega al encuentro tras superar la fase de grupos con paso perfecto. El equipo dirigido por su actual entrenador no ha recibido un solo gol en lo que va del torneo y venció a Ecuador en la ronda de eliminación directa.

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El combinado nacional mantiene la esperanza de avanzar a la siguiente etapa, alimentada por el buen desempeño defensivo y la motivación de jugar en casa. La afición mexicana ha respondido con entusiasmo y movilizaciones masivas en cada partido, tanto en la capital como en otras ciudades del país.

Para este duelo frente a Inglaterra, la presión aumenta y la fe de los seguidores se manifiesta tanto en redes sociales como en actos religiosos. Las plegarias y promesas se multiplican con la idea de obtener “el milagro futbolero” en uno de los partidos más esperados de este Mundial.

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Festejos multitudinarios en la CDMX tras cada partido del Tri

La Ciudad de México ha sido escenario de celebraciones masivas cada vez que la selección mexicana obtiene un triunfo en el torneo. Al término de los encuentros, miles de aficionados se congregan en puntos emblemáticos como el Ángel de la Independencia, el Zócalo capitalino y plazas públicas cercanas a la Basílica.

En los últimos partidos, las autoridades capitalinas han implementado operativos especiales para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los asistentes. El ambiente festivo incluye cantos, banderas y cánticos tradicionales, así como caravanas de automóviles y reuniones familiares en torno a las pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de la ciudad.

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¿Dónde ver el partido México vs Inglaterra? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos grupos de seguidores han realizado recorridos desde el centro hasta la Basílica, donde rezan y agradecen los resultados del Tri, lo que ha dado pie a la nueva convocatoria en caso de una eventual victoria sobre Inglaterra.

¿Dónde ver el partido México vs Inglaterra?

El partido de este 5 de julio se transmite en canales de televisión abierta, así como en plataformas digitales y sistemas de cable. Diversos establecimientos, plazas públicas y explanadas de alcaldías ofrecen pantallas gigantes para que los capitalinos sigan el encuentro en compañía de otros aficionados.

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El inicio del partido está programado para la tarde, con cobertura especial en medios nacionales que acompañan la previa con enlaces en vivo, entrevistas y análisis táctico. El ambiente previo al silbatazo inicial se caracteriza por la mezcla de nerviosismo y esperanza entre los seguidores.

El simbolismo de la Basílica y la fe futbolera

La propuesta de acudir a la Basílica de Guadalupe como espacio de celebración resalta el vínculo entre la fe y el futbol en la cultura mexicana. El santuario, dedicado a la Virgen de Guadalupe, es considerado un lugar de protección y agradecimiento por muchos aficionados que ven en la figura religiosa un amuleto para los momentos decisivos.

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La convocatoria para celebrar en el Tepeyac se une a otras expresiones de fervor popular que suelen acompañar los partidos más importantes de la selección mexicana. Las redes sociales funcionan como punto de encuentro para organizar estas manifestaciones y compartir la emoción colectiva que rodea al Mundial.

Mientras se acerca el inicio del partido, las expectativas y el ánimo de los aficionados refuerzan el carácter simbólico de la Basílica como posible escenario de festejo en caso de que el Tri logre avanzar en el torneo.

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