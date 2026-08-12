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Receta de salteado oriental: prepara en casa un plato lleno de sabor y color

Una combinación de carne, vegetales frescos, especias aromáticas y salsa de soya que transforma una comida cotidiana en una opción irresistible y fácil de preparar

Un cuenco grande con salteado de pollo, brócoli, maíz baby, pimientos, zanahorias, tirabeques y semillas de sésamo, con palillos y dos cuencos al fondo.
Un plato de salteado oriental con pollo y diversas verduras como brócoli, tirabeques y pimientos se presenta sobre una mesa de madera oscura junto a palillos y cuencos de arroz y salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Esta receta de salteado oriental es una alternativa práctica para quienes quieren disfrutar una comida casera con diferentes texturas, vegetales y un toque de sabor inspirado en la cocina asiática.

La combinación de carne, verduras, salsa de soya, ajo y jengibre consigue un resultado aromático y apetitoso, mientras que la cocción rápida permite conservar buena parte de la textura de los vegetales.

Si buscas una preparación sencilla para variar el menú, este salteado puede convertirse en una de esas recetas que sorprenden desde el primer bocado. Además, su apariencia colorida hace que llegue a la mesa con una presentación especialmente atractiva.

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Una receta sencilla para darle otro giro a la comida

Un plato blanco con salteado de pollo, brócoli, pimientos rojos, zanahorias, guisantes, champiñones, cebolla verde y semillas de sésamo; al lado, una receta.
Un plato de salteado oriental con pollo y verduras variadas emite vapor, acompañado de una hoja con su receta sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salteado oriental destaca por su preparación dinámica. A diferencia de otros platillos que requieren largos periodos de cocción, aquí los ingredientes pasan poco tiempo sobre el fuego y se mezclan constantemente para integrar sus sabores.

La carne de res aporta una textura diferente frente a las verduras, mientras que la zanahoria, el pimiento, el brócoli y la calabacita añaden variedad al plato. La cebolla, el ajo y el jengibre completan el perfil aromático de esta preparación.

Uno de los detalles que hacen especial a este platillo es el contraste entre sus ingredientes. Las verduras pueden conservar una textura ligeramente firme y la salsa de soya se encarga de unir los sabores sin ocultar por completo las características de cada elemento.

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Ingredientes y preparación del salteado oriental

Un bol con salteado de pollo, brócoli, zanahoria, guisantes, champiñones, pimiento rojo y cebolla de verdeo con sésamo, palillos y salsa.
Un plato humeante de salteado oriental, que contiene tiras de pollo, brócoli, zanahoria, setas y pimiento rojo, se presenta con palillos y salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 300 gramos de carne de res en tiras
  • 1 zanahoria
  • 1 pimiento morrón
  • 1 brócoli pequeño
  • 1 calabacita
  • ½ cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de salsa de soya
  • 1 cucharada de aceite
  • 1 cucharadita de jengibre rallado
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Ajonjolí al gusto

Preparación:

  1. Lava y corta las verduras en piezas delgadas o de tamaño similar para facilitar una cocción uniforme.
  2. Calienta un sartén amplio o un wok a fuego alto y agrega el aceite.
  3. Incorpora la carne de res previamente cortada en tiras y cocina hasta que cambie de color y alcance el punto deseado.
  4. Añade la cebolla, el ajo y el jengibre. Saltea durante unos minutos para que desprendan sus aromas.
  5. Agrega la zanahoria, el brócoli, el pimiento y la calabacita. Cocina a fuego alto, moviendo constantemente.
  6. Vierte la salsa de soya y mezcla para que cubra todos los ingredientes.
  7. Sazona con pimienta y, si es necesario, ajusta la sal considerando que la salsa de soya ya aporta sabor.
  8. Cocina unos minutos más, procurando que las verduras mantengan una textura ligeramente firme.
  9. Retira del fuego, sirve inmediatamente y termina con ajonjolí al gusto.

El fuego alto es la clave para conseguir un buen resultado

Un cuenco con salteado de pollo, brócoli, champiñones, pimiento rojo, zanahoria, ejotes, maíz baby, cebolleta y sésamo. Palillos al lado.
Un plato de salteado oriental casero combina trozos de pollo, brócoli, champiñones, pimientos, zanahorias y ejotes, espolvoreado con semillas de sésamo y cebolleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar un salteado con una textura agradable es importante comenzar con el sartén o wok bien caliente. De esta manera, los ingredientes reciben una cocción rápida y pueden conservar parte de su consistencia sin quedar demasiado blandos.

También resulta conveniente cortar los vegetales de manera uniforme. Esto permite que se cocinen de forma más pareja y evita que algunos ingredientes queden demasiado hechos mientras otros todavía necesitan tiempo sobre el fuego.

El movimiento constante durante el salteado ayuda a distribuir el calor y permite que la salsa de soya llegue a cada ingrediente. Al finalizar, el ajonjolí aporta el toque final a la presentación. Así, esta receta de salteado oriental llega a la mesa con una mezcla de colores, aromas y texturas que convierte una comida cotidiana en una preparación mucho más especial.

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