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EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: las entidades donde se esperan lluvias y tormentas

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:03 hsHoy

El SMN prevé lluvias en las 16 alcaldías de Ciudad de México y un descenso en la temperatura la tarde del viernes. Tlalpan será la demarcación que registre el clima más gélido, con una mínima de 10°

Infografía muestra mapa de la Ciudad de México con sus dieciséis alcaldías y puntos que señalan pronóstico del clima con temperaturas y tormentas eléctricas. Logotipos de CONAGUA y SMN
El Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA presenta el pronóstico de temperaturas máximas y mínimas con tormentas eléctricas en las alcaldías de Ciudad de México para el 26 de junio de 2026. (SMN)
06:01 hsHoy

Para este viernes 26 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas en el occidente de México, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizo. Se advierte sobre riesgo de deslaves, inundaciones, crecida de ríos y encharcamientos, especialmente en regiones montañosas y valles.

Una zona alargada de baja presión atmosférica, combinada con la onda tropical número 11, provocará lluvias y chubascos en el oriente, centro y occidente del país, incluyendo el Valle de México. En el norte, un canal de baja presión generará lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que Zacatecas tendrá chubascos aislados.

En el sureste y la península de Yucatán, se esperan lluvias fuertes por el ingreso de humedad desde el Pacífico, golfo de México y mar Caribe. Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas muy altas en el noroeste y norte, con una onda de calor persistente en entidades como Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, la onda tropical número 12 se aproxima a la costa de Quintana Roo, lo que podría intensificar las precipitaciones en esa zona.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (noreste y este), Jalisco (oeste y este), Colima, Michoacán (oeste y este) y Guerrero (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur), Guanajuato (sur), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (norte), Yucatán (oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (este y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora y Chihuahua; y de componente sur (surada): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (centro y este).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa y Chihuahua (este).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (suroeste) y Morelos.

Mapa satelital de México y Centroamérica con nubes, frentes fríos, canales de baja presión, ondas tropicales y zonas de circulación atmosférica
Para este viernes 26 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas en el occidente de México, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizo. (SMN)

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