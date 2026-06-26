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El Tesoro de Estados Unidos sancionó redes de explosivos y reclutamiento que alimentan la guerra civil en Sudán

Washington exige un cese inmediato e incondicional de tres meses tras advertir que esas redes bloquean el ingreso de ayuda humanitaria a la población sudanesa

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Sudán acumula más de dos años de guerra civil con millones de civiles desplazados y el acceso humanitario severamente restringido. (EP)
Sudán acumula más de dos años de guerra civil con millones de civiles desplazados y el acceso humanitario severamente restringido. (EP)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a cinco personas y tres entidades por abastecer de explosivos al Ejército sudanés y reclutar combatientes para el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en una guerra civil que desde abril de 2023 generó una de las peores crisis humanitarias del mundo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actuó al amparo de la Orden Ejecutiva 14098, el instrumento jurídico que habilita a Washington a sancionar a quienes obstaculizan la transición democrática en Sudán. La investigación se realizó en coordinación con el Centro Nacional de Selección de Objetivos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.

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En el centro del esquema figura el Sistema de Industrias de Defensa (DIS), la mayor empresa de defensa del país, designado organización terrorista por la OFAC en junio de 2023 junto a su filial Giad Industrial Group. A través de estructuras complejas que le han generado miles de millones de dólares, adquiere armas, municiones y vehículos frecuentemente de Irán u otros patrocinadores externos.

Tanques destruidos frente al edificio del Banco Central de Sudán en Jartum, tras la recuperación del control de la ciudad por parte del Ejército sudanés frente a las RSF. 27 de abril de 2025. (REUTERS/El Tayeb Siddig)
Tanques destruidos frente al edificio del Banco Central de Sudán en Jartum, tras la recuperación del control de la ciudad por parte del Ejército sudanés frente a las RSF. 27 de abril de 2025. (REUTERS/El Tayeb Siddig)

Bajo ese entramado opera Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC), empresa sudanesa cuyo director gerente, Tariq Hussain Muhammad Madani, ejerce además como alto funcionario del DIS. TMAC importó explosivos desde proveedores egipcios e indios que las Fuerzas Armadas Sudanesas emplearon en bombas contra las RSF.

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El principal de esos proveedores es SBL Energy Limited, fabricante indio que desde 2024 acumuló más de 200 envíos de explosivos a Sudán. Washington sancionó a la compañía y a su director ejecutivo, Alok Choudhari, a título personal.

La lista de entidades designadas incluye a Ports Engineering Company LTD, empresa pública sudanesa de construcción con participación de Giad en su capital. Desde el inicio del conflicto importó uniformes y calzado para personal de inteligencia desde un proveedor emiratí, y cinturones de munición y cajas de armas desde una empresa turca.

El Tesoro de EE.UU., en Washington, ejecutó las designaciones a través de la OFAC. (REUTERS/Kevin Lamarque)
El Tesoro de EE.UU., en Washington, ejecutó las designaciones a través de la OFAC. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el frente del reclutamiento, la OFAC designó a Talent Bridge SA, sociedad que operaba como pantalla para alistar mercenarios colombianos destinados a las RSF. Los tres ejecutivos sancionados por su participación en la estructura son los panameños Enrique Palacios y Jack Derman, y el colombiano Fredy López.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que “las redes que se benefician del conflicto en Sudán ponen en peligro las perspectivas de la tregua humanitaria que el pueblo sudanés necesita con urgencia”. Washington instó a ambas partes a acordar un cese de hostilidades inmediato e incondicional de tres meses que permita el ingreso de asistencia y abra camino a negociaciones de paz.

La guerra estalló por las tensiones en torno a la integración de las RSF en las Fuerzas Armadas regulares, un proceso que nunca llegó a concretarse. El enfrentamiento descarriló la transición política iniciada tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019, ya debilitada por la destitución del entonces primer ministro Abdalá Hamdok.

(Con información de EP y comunicado oficial del Tesoro de EE.UU.)

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