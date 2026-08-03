Ministra de Transporte defiende contratos del Invías por $3,2 billones cuestionados por equipo de Abelardo De La Espriella

Los 10 contratos de obra y seis de interventoría por cerca de $3,2 billones buscan intervenir vías terciarias en Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure, con recursos que comprometen vigencias futuras hasta 2035. - crédito @InviasOficial/X

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, salió en defensa de los contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para obras de vías terciarias en La Guajira, luego de los cuestionamientos realizados por el equipo de empalme del presidente entrante Abelardo de la Espriella y por quién será la nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera.

La controversia se originó tras la adjudicación de 10 contratos de obra y seis contratos de interventoría por cerca de $3,2 billones, destinados a mejorar corredores rurales en municipios como Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, a pocos días del cambio de Gobierno.

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El equipo de empalme de la nueva administración manifestó su preocupación porque estos procesos comprometen vigencias futuras hasta el año 2035, lo que, según señalaron, podría condicionar las decisiones presupuestales del próximo Gobierno.

Ante estos cuestionamientos, la ministra Rojas afirmó que los contratos se adelantaron bajo los procedimientos establecidos y que cuentan con soporte jurídico, técnico y financiero.

Ministra Rojas aseguró que contratos del Invías cumplen con la normatividad

A través de sus redes sociales, María Fernanda Rojas explicó que los proyectos fueron estructurados con anticipación y que su planeación comenzó desde finales de 2025.

“Son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan”, aseguró la funcionaria.

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La ministra agregó que el uso de vigencias futuras no representa una irregularidad, al señalar que este mecanismo también ha sido utilizado en otros sectores de infraestructura.

“Las concesiones, por ejemplo, también pueden emplear vigencias futuras”, afirmó Rojas al defender la figura presupuestal utilizada en los contratos del Invías.

Asimismo, indicó que el proceso se realizó mediante una licitación pública en la que participaron empresas con capacidad técnica, jurídica y financiera para ejecutar las obras.

“Se realizó una licitación pública con todas las garantías”, sostuvo la ministra, quien aseguró que los procedimientos adelantados cumplieron con los requisitos establecidos por la ley.

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María Fernanda Rojas afirmó que los contratos fueron planeados desde finales de 2025, se adjudicaron mediante licitación pública y cumplen la sentencia T-302 de 2017, que ordena inversiones para La Guajira. - crédito @maferojas/X

Gobierno saliente defendió inversión en La Guajira

María Fernanda Rojas también señaló que los contratos responden a compromisos relacionados con las comunidades de La Guajira y con decisiones judiciales que ordenan inversiones en el departamento.

Según explicó, los proyectos están relacionados con el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que establece medidas para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables de La Guajira.

“Este proceso se realizó con estricto cumplimiento del mandato de la mesa del Messep”, indicó la ministra.

Además, cuestionó las críticas del equipo del Gobierno entrante y aseguró que durante la actual administración también se respetaron contratos y vigencias futuras aprobadas durante el mandato del expresidente Iván Duque.

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“En este Gobierno del Cambio respetamos los contratos y las vigencias futuras que firmó el gobierno de Duque para vías regionales”, afirmó.

La funcionaria agregó que la administración actual adelantó procesos heredados por aproximadamente $15 billones, muchos de los cuales, según dijo, alcanzaron mayores niveles de ejecución durante este Gobierno.

El equipo de empalme pidió al Gobierno saliente abstenerse de firmar los contratos del Invías hasta que la nueva administración pueda realizar una revisión técnica, jurídica y financiera de los procesos. - crédito @defensoresco/X

Equipo de Abelardo de la Espriella pidió frenar la firma de contratos

La polémica comenzó después de que el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella solicitara al Gobierno saliente abstenerse de suscribir los contratos del Invías hasta que la nueva administración pudiera realizar una revisión integral.

En un comunicado, señalaron que la adjudicación de contratos por $3,2 billones a pocos días del cambio de Gobierno debía ser evaluada por quienes asumirán la administración nacional.

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“Un gobierno que está por terminar debería concentrarse en garantizar una transición ordenada y transparente, no en acelerar contrataciones multimillonarias que deberán ser administradas por quienes aún no han asumido funciones”, afirmó el equipo de empalme.

De acuerdo con la información entregada por la nueva administración, los contratos incluyen obras por cerca de $2 billones para Uribia y aproximadamente $1,1 billones para Riohacha, Maicao y Manaure, además de seis contratos de interventoría por alrededor de $204.000 millones.

El equipo de De la Espriella anunció que revisará la participación de empresas en los consorcios adjudicatarios, la estructuración de los procesos y el nivel de competencia entre los oferentes.

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La ministra designada de Transporte cuestionó que el Gobierno saliente adjudicara contratos por más de $3,2 billones a pocos días del cambio de mandato y anunció que cada proceso será revisado con absoluto rigor. - crédito @elsanoguerabaq/X

Elsa Noguera anunció revisión de los contratos del Invías

Por su parte, la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que las vías terciarias serán una prioridad del próximo Gobierno, pero anunció una revisión detallada de los contratos.

“Las vías terciarias serán una prioridad de la #PatriaMilagro. Pero lo que muchos colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar su mandato, el Gobierno saliente adjudica contratos del Invías por más de $3,2 billones de pesos”, manifestó.

Noguera afirmó que los procesos serán analizados desde los aspectos técnico, jurídico y financiero.

“Cada uno de esos procesos será revisado con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero como corresponde”, señaló.