Starmer calificó de imprudentes los disparos de advertencia de un buque ruso contra un yate británico: “Rusia está actuando de manera agresiva en toda Europa”

El primer ministro británico Keir Starmer habla con la prensa al margen de la cumbre del G7, en Thonon-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo el miércoles que los disparos de advertencia de un buque de guerra ruso contra un yate en el Canal de la Mancha fueron “imprudentes”, pero trató de restar importancia a las nuevas tensiones marítimas entre Londres y Moscú.

“La evaluación del Ministerio de Defensa es que, en realidad, se trataba de un buque de guerra a la deriva, y no de algo más siniestro”, declaró Starmer al canal de televisión GB News.

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Moscú ha afirmado que la fragata Almirante Grigorovich disparó el martes después de que el yate, registrado en el Reino Unido, realizara una “aproximación peligrosa”.

La pareja de jubilados británicos a bordo del yate ha insistido en que se encontraban a una distancia segura y describió la experiencia de que les dispararan cerca como “surrealista”.

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“Creo que es una imprudencia”, dijo Starmer tras el incidente, que se produjo después de que comandos del Reino Unido interceptaran y abordaran el domingo un barco sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa en la misma zona del Canal de la Mancha.

Los líderes del G7, incluido Starmer, se han reunido en el este de Francia y acordaron el martes intensificar la presión sobre Rusia para poner fin a más de cuatro años de guerra contra Ucrania.

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A pesar de la evaluación del ministerio, “eso no quita el hecho de que, claramente, Rusia está actuando de manera agresiva en toda Europa”, dijo Starmer.

“Estamos viendo la guerra de Ucrania, que ya va por su quinto año, una clara agresión rusa, y estamos viendo ataques respaldados por el Estado en toda Europa", agregó.

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Sonidos de bocina

El buque RFA Tideforce de la Armada Real británica vigila a la fragata rusa Almirante Grigorovich, en una imagen del 4 de junio de 2026 (Ministerio de Defensa del Reino Unido/Royal Navy via REUTERS)

Una fuente de Defensa dijo a la AFP que se cree que la fragata “iba a la deriva en lugar de maniobrar a motor, lo que pudo haberla hecho sentir más vulnerable”.

Según el Ministerio de Defensa ruso, “se dispararon bengalas de señalización y se emitieron señales acústicas” para llamar la atención del yate, que se encontraba a 20 millas náuticas al sur de la Isla de Wight, fuera de aguas británicas.

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“A pesar de estas medidas, la embarcación continuó su peligrosa aproximación”, afirmó Moscú en un comunicado.

A raíz de ello, “el comandante de la fragata decidió disparar tiros de advertencia en dirección a la embarcación utilizando las armas pequeñas del buque”, agregó.

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El Ministerio de Defensa del Reino Unido (MoD) insistió en que se trató de un incidente “aislado” “para evitar una posible colisión”, sin relación con la interceptación realizada por el Reino Unido el fin de semana a la otra embarcación.

Jane Kelvey, quien se encontraba en el yate con su esposo Alan, dijo que el buque de guerra hizo sonar su sirena cinco veces, antes de que la pareja “girara inmediatamente dos grados a babor para que pudieran ver que habíamos realizado un cambio de rumbo deliberado, lo que significaba que los habíamos visto”.

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“Luego, aproximadamente un minuto después, hicieron sonar la sirena otras cinco veces, seguido inmediatamente por cuatro o cinco disparos de armas pequeñas”, declaró a la BBC.

Afirmó que su yate, el Bright Future, “definitivamente no se encontraba en rumbo de colisión”.

Las autoridades del Reino Unido indicaron que el yate informó que la embarcación rusa se encontraba a una distancia de unas 500 yardas (450 metros).

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Rusia “muestra los dientes”

Steve Prest, investigador asociado del centro de estudios RUSI y comodoro retirado de la Armada británica, señaló que los disparos de advertencia podrían haber sido una muestra de que el buque de guerra “se estaba poniendo un poco nervioso”.

“Sin embargo, en el contexto de lo que ha estado sucediendo con la ”Flota Fantasma" (rusa) y la incautación de ese barco por parte de los Royal Marines, creo que esto es una muestra de que los rusos están mostrando los dientes", afirmó en comentarios escritos compartidos con la AFP.

La Armada Real del Reino Unido informó que en abril había desplegado varios buques patrulleros para vigilar al Grigorovich, el cual, según se informa, escoltó a petroleros que formaban parte de la “flota en la sombra” de Rusia —buques que eluden las sanciones— a través del Canal de la Mancha.

Las últimas tensiones surgen en medio de una disputa sobre el gasto en defensa del Reino Unido que llevó a la renuncia del ministro de Defensa, John Healey, la semana pasada.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha instado repetidamente a los aliados de la OTAN a gastar más y a depender menos de Washington en materia de seguridad.

(Con información de AFP)