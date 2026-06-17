El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

l presidente francés Emmanuel Macron y su par estadounidense Donald Trump, durante la cumbre del G7 en Evian, Francia (Europa Press)

Los líderes del G7 celebraron este miércoles la unidad recién forjada para aumentar la presión sobre Rusia con el fin de que ponga fin a su guerra contra Ucrania, al percibir un cambio en la postura del presidente Donald Trump hacia una línea más dura contra Moscú.

La reunión de tres días de los líderes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos se ha centrado intensamente en el acuerdo de Trump para poner fin a la guerra con Irán y en los esfuerzos por presionar a Rusia para que negocie la paz con Ucrania mediante sanciones más severas.

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A diferencia del G7 del año pasado, cuando Trump se retiró antes de tiempo, los líderes acordaron una declaración final que aborda temas geopolíticos clave, entre ellos Ucrania y Rusia.

“Fue un trabajo arduo, pero valió la pena”, dijo el canciller alemán Friedrich Merz, quien calificó la declaración como un «éxito».

Además de aumentar el suministro de equipo de defensa aérea a Ucrania, a más de cuatro años del inicio de la guerra lanzada por Rusia, los líderes acordaron “aumentar la presión sobre la economía de guerra rusa” mediante el fortalecimiento de las sanciones, incluidas las que afectan a los ingresos de Moscú por combustibles fósiles, según la declaración.

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El presidente Emmanuel Macron elogió un “cambio muy profundo en el enfoque de Estados Unidos” hacia Ucrania, y señaló que Trump había comprendido que el presidente ruso, Vladimir Putin, no estaba interesado en la paz.

“El presidente Trump, al igual que todos nosotros, simplemente reconoció que hoy no existe una voluntad seria por parte de Rusia para discutir la paz”.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que había notado un “cambio de tono por parte de Estados Unidos con respecto a Ucrania”.

A lo largo de la cumbre, a la que asistió el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Trump adoptó una postura más dura contra Moscú, afirmando que Rusia debía buscar un acuerdo y mostrando impaciencia ante el número de víctimas en ambos bandos.

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Los líderes del G7 también acordaron otorgar licencias a empresas con sede en Ucrania para producir misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea, según informó una fuente diplomática.

“Un golpe en la cabeza”

Trump bromea con los líderes del G7

Durante un almuerzo el miércoles, el ámbito digital ocupó un lugar central, y algunos miembros europeos del G7 presionaron por una mayor seguridad para proteger a los menores en un mundo en rápida evolución, medidas que han molestado a Estados Unidos.

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Asistieron Sam Altman, director del gigante de la inteligencia artificial OpenAI; Dario Amodei, director de Anthropic; Demis Hassabis, fundador del laboratorio de IA de Google, DeepMind; y Arthur Mensch, de su rival europeo Mistral AI.

Los líderes del G7 instaron a las empresas tecnológicas “a desarrollar y aplicar tecnología y sistemas que garanticen experiencias seguras y adecuadas para cada edad”, según un comunicado conjunto.

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Macron pidió una “mejor regulación” de la inteligencia artificial y advirtió sobre el riesgo de una «falta de cooperación entre las democracias».

Trump ha sido el centro de atención durante toda su estancia en la cumbre celebrada en el balneario lacustre de Evian.

Los funcionarios franceses se mostraron encantados de que el impredecible presidente de EE. UU. se haya quedado durante todo el evento y haya firmado el comunicado del G7.

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En un gesto inusual, Macron invitó a Trump a cenar en el Palacio de Versalles, en las afueras de París, una vez que la cumbre concluya el miércoles por la tarde.

Trump dijo el martes que había aceptado la oferta de Macron porque el antiguo palacio de Luis XIV “no era pan de oro”, sino “auténtico”.

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Macron, bajo presión para demostrar que no está adulando a Trump, ya ha dicho que la velada en Versalles no será una cena de “gala”.

Sin embargo, promete ser un evento relativamente majestuoso, con docenas de invitados que asistirán a la cena dentro del palacio —precedida por un concierto y seguida de un espectáculo de fuegos artificiales— antes de que Trump regrese a Estados Unidos.

Trump enfatizó que el acuerdo con Irán era solo un memorando de entendimiento y dijo que estaba listo para reanudar la acción militar si Teherán no cumplía con sus obligaciones.

“Si no se portan bien, volveremos de inmediato a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza”, dijo.

Aunque Macron presidía formalmente la cumbre, el presidente de EE. UU. dejó en claro quién creía que estaba al mando al llegar para el tercer y último día.

“Yo soy el jefe”, dijo Trump antes de tomar asiento.