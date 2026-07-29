Jefe de Despacho Presidencial defendió a Petro y aseguró que testificará a su favor tras denuncias de Angie Rodríguez

El pronunciamiento del jefe de Despacho se produjo en medio de la controversia por la denuncia que Angie Rodríguez presentará ante la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y Dapre

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En medio de la controversia generada por las denuncias anunciadas por Angie Rodríguez contra el presidente Gustavo Petro, el jefe de Despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno, manifestó públicamente su respaldo al mandatario y aseguró que, tras 17 meses de trabajo en la Casa de Nariño, puede dar testimonio sobre su comportamiento.

El pronunciamiento se produjo luego de que Rodríguez radicara una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presuntas actuaciones del jefe de Estado en su contra.

A través de su cuenta en X, Moreno expresó su apoyo a las declaraciones realizadas por el presidente Petro y afirmó que su experiencia dentro del Gobierno le permite respaldar al mandatario.

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“Suscribo cada palabra, cada párrafo, de lo escrito aquí por el Sr. Presidente Gustavo Petro. Llevo 17 meses trabajando en la Presidencia de la República, de los cuales 11 meses como Jefe de Despacho, y lo único que puedo atestiguar es sobre la decencia del Sr. Presidente”, escribió el funcionario.

José Raúl Moreno salió en defensa del presidente Gustavo Petro y aseguró que, tras 17 meses de trabajo en la Presidencia, puede dar testimonio de la "decencia" del mandatario - crédito @raumoreno_/X

El respaldo de Moreno se conoce mientras la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes recibió el 29 de julio una denuncia contra el presidente Gustavo Petro. La acción fue presentada por Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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Rodríguez sostiene que el mandatario vulneró su honra y privacidad al divulgar información relacionada con su estado de salud y al desacreditar públicamente las denuncias que ha formulado sobre presuntas irregularidades en la Casa de Nariño. Según la funcionaria, el presidente expuso datos sensibles e hizo afirmaciones que afectaron su buen nombre, por lo que decidió acudir a instancias judiciales para que los hechos sean investigados.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, quien asumió la representación jurídica de Rodríguez, lideró la acción judicial y aseguró que el mandatario “cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder. Nadie está por encima de la Constitución ni la Ley”. Este proceso se suma a los más de 200 casos que, de acuerdo con la información conocida, ya cursan en la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro.

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La denuncia será radicada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, quien anunció que acompañará jurídicamente a la gerente del Fondo Adaptación durante el proceso ante la Comisión de Acusación - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Dentro de los argumentos que sustentan la denuncia, Angie Rodríguez se centró en que el presidente hizo públicas referencias a su estado de salud e insinuó que las denuncias que ella formuló sobre un presunto desvío de recursos obedecían a problemas psiquiátricos y no a hechos que, según sostiene, deberían ser investigados. “Sugirió que mis señalamientos obedecen a una condición mental y no a hechos que requieren investigación”, manifestó Rodríguez, quien además aseguró que el mandatario la vinculó públicamente con sectores del paramilitarismo.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, la funcionaria relató varios de los señalamientos que, según afirma, recibió por parte del presidente. “Me dijo que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera fumo, ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba liada con los paramilitares para tumbarlo a él (...) me dijo que yo manejaba el contrabando a través del puerto de Buenaventura y que mejor dicho yo era una delincuente total”, afirmó Rodríguez.

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La confrontación entre ambas partes se intensificó después de que el propio presidente Gustavo Petro anunciara que también presentará una denuncia contra Rodríguez por el delito de calumnia. Al comunicar esa decisión, el mandatario escribió: “Merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno y la paranoia debe ser tratada”.

Además, Petro aseguró que no conocía previamente a Rodríguez antes de su llegada al Dapre, calificó su gestión como “un desastre” y sostuvo que, “por razones extrañas, colaboró con sectores venidos del paramilitarismo”.

Las diferencias entre José Raúl Moreno y Angie Rodríguez no son recientes, pues desde abril de 2026 ambos han intercambiado señalamientos públicos relacionados con el funcionamiento interno de la Casa de Nariño - crédito Dapre

El actual pronunciamiento de José Raúl Moreno también ocurre después de varios meses de confrontaciones públicas con Angie Rodríguez. En abril de 2026, cuando aún persistían las tensiones dentro del Gobierno, la entonces exdirectora del Dapre señaló que Moreno mantenía al presidente aislado de su entorno político.

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En esa oportunidad, Rodríguez afirmó: “Una de las personas que lo tiene encerrado (el presidente Petro) es el señor Raúl Moreno (…) El tipo lo encerró otra vez en Palacio”, además de acusarlo de desacreditar a otros integrantes del Gobierno.

Moreno rechazó esas afirmaciones durante una entrevista con Blu Radio, donde aseguró que no era la primera vez que era objeto de cuestionamientos por parte de la exfuncionaria. “Este es el cuarto ataque de la señora Angie contra mí. Empezó en Egipto, donde intentó sacarme (...). Todo se queda en un chisme, en una habladuría”, respondió el jefe de Despacho.

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Las diferencias entre ambos se remontan a noviembre de 2025, cuando, según versiones conocidas desde la Presidencia, surgieron desacuerdos antes de un viaje oficial del presidente Gustavo Petro a Oriente Medio. En ese momento trascendió que Moreno habría perdido temporalmente algunas funciones dentro del Gobierno, aunque posteriormente continuó en la Casa de Nariño.