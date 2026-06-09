Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y 10 heridos (REUTERS)

Al menos cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras ataques rusos contra la región ucraniana de Kharkiv, en el noreste del país, según informaron este martes autoridades locales. Entre las víctimas fatales figura una mujer de 22 años, de acuerdo con el gobernador regional, Oleg Synegubov.

"El enemigo golpeó la ciudad de Chuguiv“, escribió Synegubov en Telegram. El funcionario precisó que ”cuatro personas, incluida una mujer de 22 años, murieron" como consecuencia del ataque.

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También señaló que los bombardeos provocaron incendios y daños materiales. "Los ataques provocaron incendios y dañaron al menos 18 vehículos; las ventanas estallaron y las fachadas de edificios residenciales de varios pisos sufrieron daños“, afirmó. En paralelo, el alcalde de Kharkiv, Igor Terekhov, informó que 10 personas resultaron heridas en la capital regional.

Los ataques diarios atribuidos a Rusia contra territorio ucraniano se intensificaron en los últimos meses, mientras Ucrania respondió con ataques con drones contra objetivos situados en territorio ruso, que Kiev identifica principalmente como instalaciones militares y energéticas.

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"El enemigo golpeó la ciudad de Chuguiv“, escribió Synegubov en Telegram. El funcionario precisó que ”cuatro personas, incluida una mujer de 22 años, murieron" como consecuencia del ataque (REUTERS)

Según una estimación de la ONU publicada en abril, al menos 15.850 civiles murieron en zonas de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El organismo también registró más de 2.800 civiles fallecidos en zonas controladas por Rusia y más de 44.800 heridos en territorios ucranianos y ocupados por fuerzas rusas.

Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió ante Rusia por primera vez desde 2023

El Ejército de Ucrania cerró mayo con un balance territorial favorable por primera vez desde finales de 2023. Así lo confirmó el lunes el general Oleksandr Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, en un mensaje publicado en Facebook. Según el militar, sus tropas recuperaron cerca de 100 kilómetros cuadrados más de los que perdieron frente al avance ruso durante el mes pasado.

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El anuncio llegó días después de que el canal militar ucraniano DeepState estimara que Rusia obtuvo una ganancia neta de apenas 14 kilómetros cuadrados en mayo. El propio canal advirtió que su metodología contempla demoras en la confirmación de avances ucranianos y que el balance final podía resultar favorable para Kiev. Los datos difundidos por Sirski respaldaron esa previsión.

Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió ante Rusia por primera vez desde 2023 (REUTERS)

El comandante también afirmó que desde enero de 2026 las fuerzas ucranianas han recuperado unos 600 kilómetros cuadrados que estaban en manos del Ejército ruso. El presidente Volodimir Zelensky había situado esa cifra en 590 kilómetros cuadrados el pasado 22 de mayo.

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La desaceleración rusa contrasta con los meses de mayor avance del Kremlin. Según DeepState, Rusia conquistó en abril 141 kilómetros cuadrados, lejos de los 725 capturados en noviembre de 2024, su mejor registro reciente. El punto de inflexión se produjo en febrero, cuando Ucrania recuperó unos 200 kilómetros cuadrados en la zona al este de Zaporizhzhia, lo que obligó a Moscú a trasladar fuerzas desde otros sectores del frente.

El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, fijó como objetivo causar al menos 200 bajas rusas por cada kilómetro cuadrado que Moscú intente conquistar. En marzo la tasa alcanzó 254 bajas por kilómetro y en abril fue de 179. En ese contexto, el jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Kirilo Budanov, sostuvo el 1 de junio que ve posible terminar la guerra antes del invierno de 2026, mientras Zelensky reiteró que la ventana para negociar con Moscú permanecerá abierta mientras Kiev conserve la iniciativa militar.

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(Con información de AFP)