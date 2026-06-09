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Agencia de Estados Unidos advirtió que inventarios petroleros se encaminan a mínimos de décadas

La EIA proyectó que las reservas de crudo de los países de la OCDE bajarán a menos de 2.300 millones de barriles en diciembre si el tráfico por el estrecho de Ormuz sigue limitado hasta 2027

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Las reservas de la OCDE no han estado tan bajas desde que la EIA comenzó a llevar registros en 2003, señaló la agencia en su informe mensual “Panorama energético de corto plazo” (Reuters)
Las reservas de la OCDE no han estado tan bajas desde que la EIA comenzó a llevar registros en 2003, señaló la agencia en su informe mensual “Panorama energético de corto plazo” (Reuters)

Las reservas petroleras de las principales economías mundiales se encaminan a mínimos desde al menos 2003, ya que los consumidores están recurriendo a sus existencias para compensar la pérdida de más de 11 millones de barriles por día de producción de Oriente Medio por la guerra de Irán, dijo el martes la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

Las reservas totales de crudo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos caerán a algo menos de 2.300 millones de barriles en diciembre, según la EIA, basándose en su hipótesis actual de que es poco probable que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelva antes de 2027 a los niveles previos al conflicto.

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Las reservas de la OCDE no han estado tan bajas desde que la EIA comenzó a llevar registros en 2003, señaló la agencia en su informe mensual “Panorama energético de corto plazo”.

La rápida reducción de las reservas, necesaria para compensar los 11 millones de barriles diarios de producción perdida en Oriente Medio, sienta las bases para un fuerte aumento de los precios del petróleo en los próximos meses, señaló la agencia.

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Las recientes informaciones de que Estados Unidos e Irán estaban cerca de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial por la que transita el 20% de los envíos mundiales de petróleo, han lastrado los precios en las últimas semanas.

La EIA prevé que las reservas de petróleo de la OCDE caerán si el tráfico por el estrecho de Ormuz no se normaliza antes de 2027 (Reuters)
La EIA prevé que las reservas de petróleo de la OCDE caerán si el tráfico por el estrecho de Ormuz no se normaliza antes de 2027 (Reuters)

“En el momento de redactar este informe, el acuerdo aún no se ha cerrado. La mayor parte de la producción de petróleo de la región sigue paralizada, y las reservas mundiales de petróleo han seguido cayendo para satisfacer la demanda”, señaló la EIA.

Se espera que los precios del crudo Brent, referencia mundial, alcancen una media de unos 105 dólares por barril en junio y julio en el mercado al contado, según la EIA, mucho más que los 91,60 dólares por barril a los que cotizaban el martes en el mercado de futuros.

“Debido a la magnitud de la reducción de las reservas mundiales, prevemos que los precios del petróleo se mantendrán altos hasta que los flujos mundiales de petróleo vuelvan a niveles normales y se repongan las reservas”, señaló la agencia.

Los altos precios del petróleo, la reducción de la disponibilidad de combustible y las iniciativas gubernamentales destinadas a ahorrar provocarán que la demanda mundial de petróleo caiga este año por primera vez desde la pandemia de 2020, señaló la EIA.

La agencia prevé ahora una reducción de la demanda este año de 1,1 millones de barriles diarios, revirtiendo su previsión anterior de un aumento de 200.000 barriles diarios.

(Reuters)

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