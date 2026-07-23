Dólar sigue en picada en Colombia: hoy 23 de julio alcanzó una cotización que no se veía desde 2019

El dólar en Colombia cerró en $3.197,01 y el peso colombiano alcanzó su nivel más fuerte desde julio de 2019 - créidto Nathalia Angarita/Reuters

El mercado cambiario colombiano vivió una jornada marcada por la consolidación del peso frente al dólar, al registrar el tipo de cambio un cierre en $3.197,01, un nivel que no se presenciaba desde julio de 2019.

La sesión estuvo atravesada por el aumento de flujos offshore y el fuerte encarecimiento de los combustibles a escala global, elementos que influyeron de manera directa en el movimiento de la divisa.

La cotización del dólar inició la jornada en $3.224 y llegó a marcar un máximo de $3.240. Sin embargo, la constante demanda de pesos colombianos por parte de inversionistas extranjeros provocó que la moneda estadounidense descendiera hasta su mínimo diario, coincidente con el valor de cierre. El descenso de $10,39 respecto a la sesión anterior refleja la presión vendedora que predominó hasta el final, según lo indicó JP Tactical Trading.

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El peso colombiano alcanza su nivel más fuerte en años

Durante los últimos meses, el peso colombiano se ha destacado entre las monedas emergentes por su apreciación acumulada, que oscila entre $600 y $650, de acuerdo con información entregada por Andrés Sánchez, asociado de divisas en Credicorp Capital, a Valora Analitik. Esta tendencia contrasta con el comportamiento global del dólar, cuyo índice DXY experimentó un aumento del 0,30 % en la misma jornada.

La tasa de cambio en Colombia cayó $10,39 en la jornada por la presión vendedora y la demanda de pesos colombianos de inversionistas extranjeros - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La caída del dólar en Colombia responde a una combinación de factores: la firmeza de los precios internacionales del petróleo, que siguen aportando divisas a la balanza comercial, y la percepción positiva que generan las expectativas de recortes presupuestales promovidas por el nuevo gobierno, según el análisis de Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria para Valora Analitik.

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De manera puntual, el fenómeno observado en la tasa de cambio recuerda la etapa de estabilización económica vivida cuatro años atrás, cuando la confianza en las políticas macroeconómicas permitió reducir la volatilidad y consolidar la tranquilidad en los mercados financieros locales.

El dólar perforó la barrera de los $3.200 por la presión vendedora de la última rueda y la acumulación de flujos de inversión extranjera. El peso colombiano se ubicó entre las monedas de mejor desempeño global en lo que va del año, impulsado por el atractivo de los activos locales y las expectativas de reformas fiscales.

Repunte internacional del petróleo y contexto externo

En los mercados internacionales de materias primas, el precio del barril de Brent subió un 7,38 % y alcanzó los USD 101,01. El WTI, por su parte, aumentó un 6,78 % hasta ubicarse en USD 92,72. Estos movimientos fueron consecuencia de nuevos ataques de grupos hutíes a buques petroleros saudíes en el Mar Rojo y de las advertencias del expresidente Donald Trump sobre posibles acciones militares en infraestructuras energéticas en Irán.

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El dólar perforó la barrera de los $3.200 por los flujos de inversión extranjera y el atractivo de los activos locales en Colombia - crédito Colprensa

Mientras tanto, en Estados Unidos, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo descendieron inesperadamente en 22.000, llegando a 187.000, su nivel más bajo desde septiembre de 1969. Este dato fue interpretado como una señal de fortaleza en el mercado laboral estadounidense, lo que contribuyó al fortalecimiento del índice DXY.

Ejecución presupuestal y deuda pública en Colombia

En el ámbito local, los datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana pusieron el foco sobre la baja ejecución presupuestal del sector transporte, que encabeza el presupuesto nacional de inversión con $15,6 billones asignados, pero solo ha ejecutado el 11,5 % al cierre del segundo trimestre de 2026. Este desempeño resulta llamativo cuando se lo compara con sectores como educación (55,9 %) y minas y energía (46,5 %), en un escenario donde la infraestructura es clave para la economía.

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En el cierre de los mercados, la deuda pública nacional sufrió una desvalorización promedio del 0,79 % en los títulos de tesorería que componen el ETF de Global X, negociado en la Bolsa de Valores de Colombia. El comportamiento de los bonos acompañó la tendencia de fortalecimiento del peso y la preferencia de los inversores por activos locales.

La jornada dejó en claro que la moneda colombiana atraviesa una etapa de fortaleza impulsada por factores externos e internos, con efectos directos sobre la balanza comercial, la inversión y las dinámicas presupuestales del país.