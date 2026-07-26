Presuntos integrantes del ELN incendian camión de cerveza y montan retén ilegal en la vía Pereira-Tadó

Las imágenes muestran el vehículo de carga en llamas tras el ataque registrado en el sector de Playa de Oro. En la grabación también se observan banderas con alusiones al ELN. - crédito X

La vía que comunica a Pereira (Risaralda) con Tadó (Chocó) fue escenario de un nuevo hecho que afecta el orden público en el occidente del país. En la mañana de este sábado 25 de julio, presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habrían instalado un retén ilegal en el sector de Playa de Oro, donde interceptaron varios vehículos de carga e incendiaron un camión que transportaba cerveza.

La información fue reportada inicialmente por el medio regional Periódico Virtual y posteriormente replicada por Río Noticias, que señalaron que hombres armados obligaron al conductor del vehículo a detener la marcha antes de prenderle fuego al automotor.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme la autoría del hecho, por lo que la participación del ELN corresponde a información preliminar conocida a través de los reportes citados por los medios regionales.

El camión fue consumido por las llamas

De acuerdo con Periódico Virtual, varios hombres armados, algunos de ellos vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, interceptaron el vehículo de carga en un tramo de este corredor vial.

Según esa versión, el conductor fue obligado a descender del automotor y posteriormente los responsables le prendieron fuego al camión, que terminó completamente consumido por las llamas.

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El mismo medio indicó que durante la acción fueron retenidos otros tres vehículos de carga, cuyos automotores fueron marcados con grafitis alusivos al ELN antes de que sus conductores pudieran continuar el recorrido.

Por su parte, Río Noticias informó que varios camiones y tractocamiones que transitaban por el sector también fueron interceptados por los hombres armados, situación que generó temor entre los transportadores que utilizaban este corredor vial.

El vehículo de carga quedó destruido tras el ataque registrado en la vía entre Pereira y Tadó. - crédito captura de video

Videos registraron el ataque y el saqueo de la carga

Videos difundidos en redes sociales, citados por ambos medios, muestran el momento en el que el camión permanece envuelto en llamas mientras varias personas se acercan al lugar.

De acuerdo con Periódico Virtual, algunas personas ingresaron hasta el vehículo incendiado para retirar cajas y botellas de cerveza antes de que el fuego consumiera completamente la carga. El medio agregó que, según versiones conocidas por las autoridades, habitantes del sector de Playa de Oro habrían aprovechado la emergencia para saquear parte de la mercancía.

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En otros registros audiovisuales también se observa a hombres portando armas largas mientras permanecen sobre la carretera e impiden el paso de los vehículos que transitaban por la zona.

Ejército y Policía llegaron al lugar

Tras conocerse lo sucedido, unidades del Ejército y de la Policía se desplazaron hasta el sector con el fin de asegurar el área, restablecer la movilidad e iniciar las primeras labores de investigación.

Según Periódico Virtual, las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

Asimismo, se mantiene un dispositivo de seguridad sobre este corredor vial para prevenir nuevos hechos que afecten a los transportadores y demás usuarios de la carretera.

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Las autoridades investigan la presunta participación de integrantes del ELN en los hechos ocurridos sobre este corredor vial. - crédito @MariaFdaCabal/X

Un corredor estratégico entre Risaralda y Chocó

La carretera entre Pereira y Tadó constituye una de las principales conexiones terrestres entre el Eje Cafetero y el departamento del Chocó, por lo que es utilizada diariamente para el transporte de mercancías y pasajeros.

De acuerdo con Periódico Virtual, las autoridades han advertido que esta región ha registrado de manera recurrente acciones de grupos armados ilegales, debido a su importancia estratégica para la movilidad y el control territorial.

El medio agregó que, según las autoridades, en esta zona existe presencia del ELN, organización señalada de disputar el control de algunos sectores con otras estructuras criminales.

Varios vehículos de carga fueron interceptados durante la acción armada reportada en el sector de Playa de Oro. - crédito X

El hecho ocurre tras otro caso reportado en julio

En su publicación, el medio mencionado recordó que este episodio ocurre semanas después de otro hecho atribuido preliminarmente a presuntos integrantes del ELN.

Según ese medio, el 14 de julio fueron interceptados dos buses de servicio público de la empresa Rápido Ochoa que cubrían la ruta entre Quibdó y Medellín, caso en el que 45 pasajeros fueron retenidos temporalmente antes de recuperar la libertad tras un operativo del Ejército Nacional.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni existe un pronunciamiento oficial que confirme la responsabilidad de algún grupo armado en estos hechos, por lo que las investigaciones continúan y la información conocida corresponde a los reportes preliminares divulgados por ambos medios.