Mundo

Costarricense Esteban Chaves dirigirá análisis de datos en organismo internacional contra ensayos nucleares

La nueva responsabilidad comprende liderar la sección encargada de procesar información para la vigilancia del cumplimiento global del tratado que prohíbe pruebas atómicas, respaldada por el aval de la CTBTO

Guardar
Google icon
Esteban Chaves, asume un nuevo reto profesional y coloca en alto el nombre de Costa Rica. Crédito: OVSICORI
Esteban Chaves, asume un nuevo reto profesional y coloca en alto el nombre de Costa Rica. Crédito: OVSICORI

El científico costarricense Esteban Chaves dirigirá desde el 3 de agosto la Sección de Monitoreo y Análisis de Datos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, CTBTO, en Viena, Austria, una unidad que procesa a diario millones de datos para que los Estados miembros verifiquen de manera independiente el cumplimiento de la prohibición de ensayos nucleares.

La organización cuenta con 187 Estados signatarios y opera un Sistema Internacional de Vigilancia integrado por más de 300 estaciones distribuidas en continentes y océanos. Esa infraestructura permite detectar explosiones nucleares subterráneas, submarinas o atmosféricas mediante sismología, hidroacústica, infrasonido y radionúclidos.

PUBLICIDAD

Chaves es el actual director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional, Ovsicori-UNA. Su designación fue avalada recientemente por la CTBTO, creada en Viena el 19 de noviembre de 1996 con la misión de comprobar que los Estados miembros no realicen ensayos nucleares.

El puesto concentra la supervisión del análisis global de señales geofísicas

Como jefe de esa sección dentro de la división del Centro Internacional de Datos, Chaves tendrá a su cargo la supervisión de toda la cadena de monitoreo y análisis de señales sísmicas, hidroacústicas, de infrasonido y radionúclidos a escala global. También coordinará equipos internacionales de analistas, revisará información proveniente de las estaciones del sistema y distribuirá productos analíticos a los países del tratado.

PUBLICIDAD

La respuesta a por qué importa este nombramiento está en el lugar que ocupa esa oficina dentro del organismo: el Centro Internacional de Datos es el núcleo analítico del CTBTO y desde allí se procesan millones de registros cada día para sostener el sistema internacional de verificación nuclear.

Costa Rica firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares el 24 de septiembre de 1996, el mismo día en que el acuerdo se abrió a firmas en las Naciones Unidas. El organismo mantiene un papel central en la arquitectura internacional de verificación nuclear y seguridad global.

La carrera de Chaves se ha basado en el estudio de sismos en el OVSICORI de la Universidad Nacional, donde actualmente ejerce el cargo de director. Crédito: SINART
La carrera de Chaves se ha basado en el estudio de sismos en el OVSICORI de la Universidad Nacional, donde actualmente ejerce el cargo de director. Crédito: SINART

La trayectoria de Chaves incluye análisis de los ensayos de Corea del Norte

La elección del científico costarricense se apoya en una trayectoria reconocida internacionalmente en sismología y sismología forense. Esa disciplina permite distinguir entre terremotos naturales y explosiones causadas por el ser humano, incluidas detonaciones nucleares, a partir del estudio de las ondas sísmicas generadas por eventos subterráneos.

Chaves Sibaja participó en investigaciones relacionadas con los ensayos nucleares realizados por Corea del Norte entre 2006 y 2017. El último de esos ensayos, efectuado el 3 de septiembre de 2017 en el sitio de pruebas de Punggye-ri, generó un sismo de magnitud 6,3 y fue identificado como una prueba termonuclear.

Su experiencia al frente del Ovsicori también pesó en la selección. Ese organismo oficial está encargado de la vigilancia sísmica y volcánica de Costa Rica y opera una red nacional de estaciones geofísicas.

La dirección del observatorio supone gestionar equipos multidisciplinarios, coordinar con otras instituciones y tomar decisiones en escenarios de emergencia y riesgo natural. Esas capacidades coinciden con las exigencias del CTBTO, donde el monitoreo y el análisis de datos se realizan de forma continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Chaves afirmó que el nombramiento representa un reconocimiento al aporte científico de Costa Rica en paz, desarme y seguridad internacional: “Costa Rica abolió su ejército en 1948 y ha mantenido históricamente una posición activa a favor del desarme nuclear y el fortalecimiento del derecho internacional”.

La designación también fue presentada como un motivo de orgullo para la Universidad Nacional, institución en la que el científico se formó y desarrolló buena parte de su carrera académica y de investigación.

Temas Relacionados

Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos NuclearesCosta RicaEnsayos NuclearesSismología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

El episodio elevó la preocupación en los países de la OTAN limítrofes con la guerra entre Moscú y Kiev ante el aumento de incursiones aéreas sobre territorio aliado

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

Washington anunció un preacuerdo que Teherán desmintió horas después. El vicepresidente reconoce dos escollos mayores: la gestión del uranio altamente enriquecido y el futuro del programa de enriquecimiento iraní

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Washington lanzó además nuevas sanciones contra redes de venta de petróleo militar el mismo día en que confirmó un preacuerdo con Teherán para extender el alto el fuego, que Irán desmintió

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

La administración encabezada por Volodymyr Zelensky planea incorporar nuevos recursos a su fuerza aérea, mientras las autoridades suecas coordinan la entrega de modelos adicionales en el marco de un acuerdo bilateral

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

Netanyahu ordenó al ejército israelí tomar el control del 70% de Gaza

El primer ministro israelí anunció que las tropas ya dominan el 60% del territorio gazatí, muy por encima del límite pactado en octubre de 2025, y dio la orden de avanzar hasta las siete décimas partes de la Franja

Netanyahu ordenó al ejército israelí tomar el control del 70% de Gaza
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Amante de la cultura coreana este festival es para ti, Fuego y Tradición llega a la CDMX con homenaje a estrella del K-drama: cuándo y a qué hora será

Amante de la cultura coreana este festival es para ti, Fuego y Tradición llega a la CDMX con homenaje a estrella del K-drama: cuándo y a qué hora será

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 28 de mayo

Cuáles son los beneficios de la meditación para la salud del corazón

Hallan culpable a estadounidense por tráfico migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua

Choque entre Morena y PRI en San Lázaro recuerda pelea a golpes de Alito Moreno y Noroña

INFOBAE AMÉRICA

Honduras descarta copiar modelo Bukele y apuesta por estrategia propia de seguridad

Honduras descarta copiar modelo Bukele y apuesta por estrategia propia de seguridad

Caso Corinto: Honduras recibe a segundo sospechoso de la masacre de agentes de la DIPAMPCO capturado en Guatemala

El Salvador: Capturan a siete personas y decomisan drogas valoradas en más de USD 61,000

Guatemala debe duplicar su red eléctrica en 20 años para sostener una demanda que crece

Baja la población de fumadores en Panamá, pero los jóvenes se decantan por los cigarrillos electrónicos y los vapeadores

ENTRETENIMIENTO

La historia real detrás de la icónica escena final en ‘Titanic’

La historia real detrás de la icónica escena final en ‘Titanic’

La precuela de ‘Rambo’ protagonizada por Noah Centineo ya tiene fecha de estreno

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”