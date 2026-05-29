Costarricense Esteban Chaves dirigirá análisis de datos en organismo internacional contra ensayos nucleares

Esteban Chaves, asume un nuevo reto profesional y coloca en alto el nombre de Costa Rica. Crédito: OVSICORI

El científico costarricense Esteban Chaves dirigirá desde el 3 de agosto la Sección de Monitoreo y Análisis de Datos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, CTBTO, en Viena, Austria, una unidad que procesa a diario millones de datos para que los Estados miembros verifiquen de manera independiente el cumplimiento de la prohibición de ensayos nucleares.

La organización cuenta con 187 Estados signatarios y opera un Sistema Internacional de Vigilancia integrado por más de 300 estaciones distribuidas en continentes y océanos. Esa infraestructura permite detectar explosiones nucleares subterráneas, submarinas o atmosféricas mediante sismología, hidroacústica, infrasonido y radionúclidos.

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Chaves es el actual director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional, Ovsicori-UNA. Su designación fue avalada recientemente por la CTBTO, creada en Viena el 19 de noviembre de 1996 con la misión de comprobar que los Estados miembros no realicen ensayos nucleares.

El puesto concentra la supervisión del análisis global de señales geofísicas

Como jefe de esa sección dentro de la división del Centro Internacional de Datos, Chaves tendrá a su cargo la supervisión de toda la cadena de monitoreo y análisis de señales sísmicas, hidroacústicas, de infrasonido y radionúclidos a escala global. También coordinará equipos internacionales de analistas, revisará información proveniente de las estaciones del sistema y distribuirá productos analíticos a los países del tratado.

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La respuesta a por qué importa este nombramiento está en el lugar que ocupa esa oficina dentro del organismo: el Centro Internacional de Datos es el núcleo analítico del CTBTO y desde allí se procesan millones de registros cada día para sostener el sistema internacional de verificación nuclear.

Costa Rica firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares el 24 de septiembre de 1996, el mismo día en que el acuerdo se abrió a firmas en las Naciones Unidas. El organismo mantiene un papel central en la arquitectura internacional de verificación nuclear y seguridad global.

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La carrera de Chaves se ha basado en el estudio de sismos en el OVSICORI de la Universidad Nacional, donde actualmente ejerce el cargo de director. Crédito: SINART

La trayectoria de Chaves incluye análisis de los ensayos de Corea del Norte

La elección del científico costarricense se apoya en una trayectoria reconocida internacionalmente en sismología y sismología forense. Esa disciplina permite distinguir entre terremotos naturales y explosiones causadas por el ser humano, incluidas detonaciones nucleares, a partir del estudio de las ondas sísmicas generadas por eventos subterráneos.

Chaves Sibaja participó en investigaciones relacionadas con los ensayos nucleares realizados por Corea del Norte entre 2006 y 2017. El último de esos ensayos, efectuado el 3 de septiembre de 2017 en el sitio de pruebas de Punggye-ri, generó un sismo de magnitud 6,3 y fue identificado como una prueba termonuclear.

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Su experiencia al frente del Ovsicori también pesó en la selección. Ese organismo oficial está encargado de la vigilancia sísmica y volcánica de Costa Rica y opera una red nacional de estaciones geofísicas.

La dirección del observatorio supone gestionar equipos multidisciplinarios, coordinar con otras instituciones y tomar decisiones en escenarios de emergencia y riesgo natural. Esas capacidades coinciden con las exigencias del CTBTO, donde el monitoreo y el análisis de datos se realizan de forma continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Chaves afirmó que el nombramiento representa un reconocimiento al aporte científico de Costa Rica en paz, desarme y seguridad internacional: “Costa Rica abolió su ejército en 1948 y ha mantenido históricamente una posición activa a favor del desarme nuclear y el fortalecimiento del derecho internacional”.

La designación también fue presentada como un motivo de orgullo para la Universidad Nacional, institución en la que el científico se formó y desarrolló buena parte de su carrera académica y de investigación.